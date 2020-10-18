В Геленджике случился пожар в здании злополучного кинотеатра

В центре Геленджика загорелся кинотеатр "Буревестник". Как сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать менее чем за час. В ликвидации были задействованы три единицы техники и десять человек личного состава.

Кстати, это уже второй пожар в этом здании за месяц. 18 сентября загорелась ветошь в операторской комнате на аналогичной площади. Тогда предположительно причиной стал брошенный непотушенный окурок.

Но это не все беды злополучного кинотеатра. Как сообщала "РГ", более года назад его разгромила группа подростков, которая проникла туда ночью через разбитую стеклянную дверь.