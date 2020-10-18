Россияне назвали самые полезные опции в автомобиле

Современные автомобили предлагают широкий выбор опций, однако далеко не все они приходятся россиянам по карману. Эксперты выяснили, без каких систем автомобилисты не могут обойтись, а какие являются пустой переплатой.

Стандартный набор

Российские водители назвали опции, которые считают наиболее необходимыми в автомобиле. При этом в зависимости от класса машины мнения автовладельцев несколько отличаются.

Так, согласно исследованию "Авто.ру", для автомобилей до 1,5 млн рублей самыми популярными опциями стали кондиционер или климат-контроль, "зимний пакет" (подогрев руля, ветрового стекла, сидений и т.д.), камеры заднего вида или кругового обзора - им отдал предпочтение каждый четвертый участник опроса.

Как отмечает исполнительный директор компании "Келес Рус" Вадим Артамонов, указанные опции не являются чем-то необычным, на многих моделях они входят в базовое оснащение и все водители знают, что их наличие значительно повышает комфорт и делает управление автомобилем еще удобнее. При этом стоит обратить внимание на то, какими кнопками включаются обогревы (физическими или сенсорными), есть ли возможность регулировки интенсивности обогрева для сидений и есть ли динамическая разметка в камере заднего вида.

"С ростом инноваций вырос и спрос на свежие опции, особенно в крупных городах. Тот же кондиционер в наше время считается моветоном, и на вторичном рынке большим спросом пользуются автомобили с климат-контролем. Люди понимают, что рано или поздно будут продавать машину, особенно масс маркета, и им выгоднее сейчас отдать чуть больше, чем потом потерять из-за неликвидности", - рассказывает директор компании "ПодборАвто" Денис Еременко.

Автопилот с массажом

В машинах среднего ценового сегмента - до 2,5 млн рублей, автомобилисты хотели бы иметь помощники управления (автопарковку, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и т.д.), "зимние опции", панорамную крышу или люк. В дорогих автомобилях, по мнению российских водителей, должны быть такие "навороты" как автопилот, кресла с функцией массажа, панорамная крыша, камеры кругового обзора и "топовая" оптика.

По словам руководителя отдела продаж "Авилон. Фольксваген" Максима Васильева, при покупке премиального автомобиля хочется подчеркнуть безупречность во всем: внешним видом автомобиля, инновационными опциями, отделочными материалами, чтобы водитель и окружающие понимали, что это дорогой автомобиль.

"Технологии не стоят на месте. Если в начале 2000-х мы смотрели фильмы, где автомобили ездили сами, и для нас это была фантастика, то сегодня уже сделаны первые шаги в этом направлении. Это уже реальность. И людям хочется обладать этой реальностью. Но поскольку это первые наработки, не стоит гнаться за ними и переплачивать. Многие функции в условиях российских дорог работают некорректно. Мир еще полностью не перестроился для удовлетворения их 100% функционала. На мой взгляд, стоит остановиться на следующих опциях: адаптивный круиз-контроль, датчики мертвых зон, панорамная крыша", - рассуждает Максим Васильев.

Что-то среднее

Между тем, при выборе комплектации 62% покупателей рассматривают средний вариант. Однако чем дороже планируемый к покупке автомобиль, тем чаще респонденты склоняются и к более "богатому" оснащению, говорится в исследовании "Авто.ру".

Например, автомобиль дешевле миллиона в максимальной комплектации выбирают только 19% клиентов, а в ценовом диапазоне 1,5-2,5 млн рублей - уже треть. Машины самого дорогого сегмента большинство респондентов предпочитает покупать в "топе" - таких насчитывается 63%.

Стоит отметить, что подавляющее число покупателей - 75% респондентов - готовы подождать автомобиль в нужной комплектации, если его нет в наличии. При этом половина пользователей могут рассмотреть к покупке автомобиль классом выше, но в более "простой" комплектации.

По мнению Вадима Артамонова, сегодня главный критерий при выборе уровня оснащения покупаемых новых автомобилей - так называемая "разумная достаточность". Автомобили в средних комплектациях, отвечающих этому требованию, составляют треть продаж среди дорогих моделей. У бюджетных автомобилей тренд иной: наиболее востребованными оказываются самые доступные версии, несмотря на небогатое оснащение - большинство продаж в этом сегменте приходится на стандартную комплектацию.

В свою очередь, генеральный директор розничной сети автомобилей с пробегом Automama Никита Быков отмечает, что на рынке новых машин спрос смещается от более дорогих к более дешевым автомобилям. Вместе с тем растет спрос на автомобили с пробегом, поскольку у автолюбителей сокращаются доходы и ограничены возможности автокредитования.

"Для покупателей автомобилей с пробегом в массовом сегменте самыми важными факторами является автоматическая коробка передач, комплектация не ниже средней, минимальное количество ДТП и пробег до 100 тыс. км", - говорит Никита Быков.