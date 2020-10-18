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18.10.2020 13:20
Рубрика: Культура

Молодые певцы выступили в программе русской музыки в Вене

Текст: Андрей Золотов -мл.
Вечер пятницы подарил музыкальной Вене еще одно подтверждение того значительного места, которое русская музыка и русские голоса занимают в оперной жизни австрийской столицы.
Фото: Андрей Золотов-мл. Фото: Андрей Золотов-мл.
Фото: Андрей Золотов-мл.

В самом маленьком из четырех оперных театров Вены - Камерной опере, в старейшей части города, на улице Фляйшмаркт - прошел специальный русский вечер под названием "Песни и пляски смерти". Но звучали здесь далеко не только великие и страшные песни из носящего это имя вокального цикла Модеста Петровича Мусоргского на стихи Голенищева-Кутузова. Целый букет арий из опер, романсов и фортепианных пьес Римского-Корсакова, Рахманинова, Чайковского, Бородина, Глинки, Прокофьева, Свиридова, Хачатуряна был в большом инсценированном концерте-спектакле.

Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Context. Diana Vishneva"
На фестивале "Context. Diana Vishneva" наградили молодых хореографов

Дело в том, что венская Камерная опера - когда-то самостоятельный театр, служит последние годы малой сценой знаменитого своей яркой оперной режиссурой венского Театра-ан-дер-Вин. У этого театра нет своей основной постоянной труппы - на каждый спектакль приглашают оркестр, хор и солистов. Но у него есть высоко ценимая в оперном мире молодежная программа: каждые два сезона из большого числа соискателей руководство театра отбирает несколько молодых оперных артистов, которые проходят за два года большую программу стажировки. Камерная опера - это сцена, где силами молодых делаются камерные оперные постановки, хотя они участвуют и в спектаклях на основной сцене Театр-ан-дер-Вин. И если раньше в план совершенствования молодых исполнителей входил классический сольный концерт в Камерной опере, то с прошлого сезона руководитель программы Йохен Брайхольц решил вместо этого делать концерты-спектакли, инсценировки, которые сталкивали бы музыку разных композиторов, а заодно давали бы возможность попробовать себя молодым оперным режиссерам.

С сезона 2020-2021 года начал работать новый набор молодежной труппы: из 572 соискателей из 56 стран мира были отобраны шесть певцов. Трое из них оказались русскоязычными: сопрано Валентина Петраева - выпускница московского ГИТИСа, уроженка села Краснохолмское в Башкирии; бас Иван Зиновьев, родившийся в Красноярске, учившийся в Москве и Вене, в том числе у выдающегося русского певца Евгения Нестеренко, и уже участвовавший в прошлые годы в нескольких спектаклях Тетра-ан-дер-Вин; и меццо-сопрано София Винник, родившаяся в Мюнхене и учившаяся сначала с своем родном городе, а затем в зальцбургском университете "Моцартеум". Вероятно, поэтому руководство театра и решило первым инсценированным концертом в этом сезоне сделать вечер русской музыки. Австрийской колоратурной сопрано Мириам Кутроватц и американскому тенору Эндрю Морстейну пришлось присоединиться. Музыкальным руководителем спектакля была концертмейстер-репетитор Театра-ан-дер-Вин Элизабете Ширанте из Риги (она же и аккомпанировала на авансцене). А поставить эту композицию про любовь и смерть выпало начинающему оперному режиссеру Елене Киттке, которая выросла в Берлине, но и для нее русский - один из двух родных языков. Это был дебют в качестве самостоятельного постановщика.

Инсценировку можно было бы считать пародией на оперу: он любит ее, а она любит другого, тот продает свою женщину сопернику, она страдает от унижения: ревность и страдание приводят к тому, что все убивают всех. Пародией с мафиози в баре и с пистолетами эта инсценировка бы и осталась, если бы не слезы на глазах от арии Любаши из "Царской невесты" Римского-Корсакова в исполнении Софии Винник или предсмертной арии Ивана Сусанина Глинки в исполнении Ивана Зиновьева. Если бы не пронзительно-страшное звучание музыки Георгия Свиридова из сюиты "Время, вперед!", поставленной режиссером в качестве связующего звена между "Серенадой" и "Колыбельной" из "Песен и плясок смерти" Мусоргского в финале этого концерта-спектакля. Если бы не возможность артистам показать свои сценические дарования, а не только вокальные. И не четкое осознание, что представление, пусть и не так хорошо читаемое, все же воспринимается куда интереснее, чем та же программа русских арий и романсов в качестве классического концерта.

Фото: Пресс-служба Московского театра "Новая опера"/Даниил Кочетков
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Непривычно было слышать сами песни из цикла Мусоргского в исполнении молодых голосов. Обычно молодые певцы за "Песни и пляски смерти" не берутся: это и вокально тяжело, и артистически надо уже многое иметь за душой что сказать людям о смерти, что молодому возрасту не свойственно. Но если молодежная программа Театра-ан-дер-Вин с места в карьер ставит своих воспитанников в такие экстремальные условия, как пение вершинного цикла Мусоргского вместе с ариями Чайковского и Римского-Корсакова через три дня после последнего представления оперы Вивальди "Баязет", их наверняка ждет блестящее будущее.

Заметим напоследок, что вслед Театру-ан-дер-Вин свою молодежную студию учредила с этого сезона и Венская государственная опера. И там тоже для четверых из 12 молодых певцов, отобранных из более чем тысячи со всего мира, родной язык - русский. А присутствие русской музыки в оперной Вене получит уже не такое камерное, а масштабное подтверждение 25 октября, когда на сцене Венской государственной оперы запланирована премьера "Евгения Онегина" Чайковского в постановке Дмитрия Чернякова.

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