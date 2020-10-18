Сын Черчесова пришел в себя после потери сознания в матче ПФЛ

Сын главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова Станислав, выступающий за клуб ПФЛ "Олимп-Долгопрудный", находится в сознании после столкновения в матче с "Родиной". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе его команды.

Напомним: в первом тайме этой встречи Черчесов-младший получил удар в голову коленом в одном из игровых эпизодов, после чего потерял сознание и был срочно госпитализирован.

"Он уехал в больницу, находится в сознании. Мы не знаем, что с ним, поскольку обследования еще не было", - сказали в пресс-службе.