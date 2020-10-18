"Тотальный диктант" написали в 546 городах России

В России и еще в 62 странах мира прошел "Тотальный диктант". Его итоги будут подведены позже, но уже сегодня можно сказать, что акция состоялась: более 70 городов за рубежом и 546 - в России - это неплохой результат для эпохи пандемии и запретов на массовые мероприятия. Диктант можно было написать как обычно, в аудитории, соблюдая все правила безопасности, онлайн и ручкой на специальном бланке под диктовку через интернет.

Напомним, что текст для диктанта-2020 сочинил писатель Андрей Геласимов, посвящен он Константину Циолковскому и называется Per aspera (часть латинского выражения "Через тернии к звездам").

Главный ТД-город 2020 года - Санкт-Петербург. Там в здании Главного штаба Эрмитажа диктант диктовал автор текста. Правда, случилось это онлайн. Из-за коронавируса участников в Эрмитаж не пустили и распределили их по другим площадкам. Скажем, его писали в Молодежном театре на Фонтанке и в Мраморном дворце Русского музея.

Среди необычных локаций диктанта стали и колонии системы ФСИН. Писали диктант и полярники с космонавтами.

Космосу посвятили и 17-часовый онлайн-марафон, который команда "ТД" провела вместе с компанией Google.