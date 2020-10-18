У сына Станислава Черчесова диагностирован перелом челюсти со смещением

У получившего тяжелю травму в матче первенства ПФЛ голкипера клуба "Олимп-Долгопрудный" Станислава Черчесова диагностирован перелом нижней челюсти со смещением и черепно-мозговая травма с легким сотрясением.

В воскресенье в матче между клубами "Олимп-Долгопрудный" и "Родина" голкипер хозяев Станислав Черчесов получил травму: на 21-й минуте он столкнулся с игроком голей и получил удар коленом в лицо. Вратарь потерял сознание и был доставлен на машине "Скорой помощи" до больницы.

Как сообщил председатель совета директоров клуба из Долгопрудного Владимир Габулов, в ходе обследования у Черчесова выявлен перелом челюсти со смещением и черепно-мозговая травма с легким сотрясением. В понедельник вратаря ждет операция.

"После обследования у Черчесова диагностирован перелом нижней челюсти со смещением, черепно-мозговая травма с легким сотрясением, выбит зуб. Завтра операцию Стасу будет делать тот же хирург, что работал со мной после столкновения с Веллитоном в 2009-м - Алексей Юрьевич Дробышев. По срокам восстановления пока информации нет: все зависит от скорости сращивания костей, плюс нельзя допустить осложнений после черепно-мозговой травмы. Сейчас состояние Стаса, по словам врачей, стабильное. Оставили его в больнице под наблюдением на ночь. Стас в хорошем расположении духа, на позитиве. Эту ситуацию он принял как настоящий спортсмен и мужчина", - цитирует Габулова "Чемпионат".