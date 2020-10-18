Удивительные факты о легендарной "Ниве"

Lada 4x4 ("Нива"), которая пережила обновление в начале 2020 года, выпускается на АвтоВАЗе с 1977 года. "Российская газета" решила собрать самые удивительные факты о легендарном вазовском внедорожнике.

1.Опытный экземпляр ВАЗ-Э2121 за ярко-зелёный цвет называли "Крокодилом". Первый прототип 1971 года выпуска напоминал французские Renault Rodeo (1970) и Citroen Mehari (1968). Советский экспериментальный автомобиль также имел открытый тентованный кузов и мало чем походил на облик классической "Нивы". Финальный вариант экстерьера, который нарисовал дизайнер Валерий Семушкин, был готов к 1973 году. Не секрет, что Семушкин подсмотрел некоторые дизайнерские решения с итальянского Fiat-127.

2.На предсерийные ходовые образцы "Нивы" во время испытаний наклеивали шильдики с латинской буквой F и размещали таблички free way ("свободный путь"). Внедорожник также носил временное название - Formika ("муравей"). Семушкин и вовсе специально разработал для тестовых автомобилей новую эмблему в виде красно-белого мальтийского креста, который вписывался в окружность.

3.Кстати говоря, экспериментальный образец "Нивы" показывали Леониду Ильичу Брежневу. Когда генсек ЦК КПСС лично прокатился на автомобиле, он сказал следующее: "Делайте автомобиль!". До Брежнева машину успели оценить генеральный директор Волжского автозавода Виктор Поляков и министр автомобильной промышленности Александр Тарасов.

4.Примечательно, что сначала "Нива" стоила дороже ВАЗ-2103 (7300-7600 рублей) и Москвича-412 (7500-7800 рублей), но при этом была дешевле ГАЗ-24 "Волги" (9200-9600 рублей). Стоимость внедорожника составляла ровно 9 тысяч рублей. В 1979 году "Нива" подорожала почти до 11 000 рублей. В 1983 году цены выглядели следующим образом: ВАЗ-2121 - 10 300 рублей, ГАЗ-24 - 11 200 рублей.

5.Что касается экспорта, то были времена, когда до 70% всех ВАЗ-2121 поставлялось за рубеж. К примеру, в 1979 году популярности поспособствовала аномально снежная зима в Европе.

Начался рост продаж сверхпроходимого внедорожника. "Нива" для российского рынка и экспорта всегда отличалась по оснащению. Автомобиль серьёзно дорабатывали местные дилеры за рубежом. К примеру, вазовская модель получала другие бампера, иные решётки радиатора, двухцветную окраску кузова, декоративные молдинги, оригинальные колёсные диски и резину, а также люк, высокую крышу, расширители арок, перекроенный салон, передние анатомические сиденья, задние складные кресла.

6.Почему запасное колесо "Нивы" располагается в подкапотном пространстве? Всё очень просто. Короткий задний свес автомобиля не позволял разместить 16-дюймовую "запаску", в багажном отделении колесо "съедало" значительную часть полезного пространства, а сзади или сбоку пятое колесо выглядело бы не эстетично. Зато из-за продольного расположения двигателя запасное колесо легко вписывалось в моторном отсеке, как у вышеупомянутого Fiat-127.

7."Нива" оснащается постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Такой "арсенал" не меняется вот уже 43 года. Машину отличает повышенные уровень шума и расход топлива во всех режимах движения.

В советские годы некоторые владельцы ВАЗ-2121 умудрялись снимать с машины передний редуктор с полуосями, "раздатку" с карданным валом. Приходилось устанавливать укороченный задний карданный вал. Такая заднеприводная трёхдверка действительно становилась тише и потребляла на 1-2 литра бензина меньше, но при этом увеличивалась нагрузка на задний мост и появлялась избыточная поворачиваемость. Сегодня же находятся энтузиасты, которые превращают "Ниву" в переднеприводный автомобиль.