Умер писатель Алексей Михеев

Умер писатель, литературный критик экс-главред журнала "Дружба народов" Алексей Михеев.

Человек с самыми разными талантами, начиная от экономического до литературного и даже музыкального. Сначала окончил экономфак МГУ, а потом аспирантуру Института языкознания АН СССР. Работал в министерстве культуры, в Академии наук, преподавал в РГГУ и вел литературную программу "Лит-парад" на радиостанции "Эхо Москвы". Три года служил главным редактором журнала "Иностранная литература", а потом вел там авторскую рубрику "Информация к размышлению. Non-fiction с Алексеем Михеевым". Впрочем, интересовался и художественной литературой: был в жюри "Большой книги".

А для "Российской газеты" он был бессменным, безотказным и самым доброжелательным экспертом по новогодней теме "Слова года" (курировал группу "Словарь года в Фейсбуке"), подводя итоги словотворчеству носителей русского языка за год. Никогда из сферы любимой филологии не перешагивал в соблазнительную, приносящую лайки и клики политлингвистику. И даже самые скандальные неологизмы анализировал только с точки зрения ученого (кстати, его кандидатская была посвящена психолистике). Поэтому никого не обидел в своих комментариях к словам, рожденным военными и социальными конфликтами.