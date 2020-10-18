Трагедия произошла в пятницу вечером в небольшом городке Конфлан-Сент-Онорин, расположенном в трех десятках километрах от столицы. Учитель выходил из школы, когда в сумерках на него набросился вооруженный ножом человек. Расправа была стремительной: злоумышленник перерезал преподавателю горло. Спустя несколько минут в Twitter появилась фотография отрезанной головы жертвы, а в подписи - угрозы в адрес президента Эмманюэля Макрона. Убийца оказал сопротивление подоспевшим на место преступления полицейским и был застрелен.

Картину преступления восстановили быстро. Выяснилось, что Пати во время урока 5 октября для демонстрации свободы слова стал показывать школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. Как сообщил потом председатель родительского комитета Родриго Аренас, некоторые родители восприняли этот сомнительный эксперимент в штыки. Преподаватель, в свою очередь, пожаловался в полицию на угрозы от родителей. Следствие установило, что злоумышленник "просил учеников школы показать ему учителя истории", а в его телефоне была обнаружена фотография будущей жертвы.

Власти Франции не хотят разделять свободу слова и вседозволенность, а потому такие преступления - это не разовое исключение

Местные СМИ поспешили растиражировать и вынести в заголовки данные полиции о том, что убийца имел чеченские корни и родился в Москве. Позже глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар подтвердил это, назвав имя преступника: 18-летний Абдулах Анзоров, ранее не попадавший в правоохранительные сводки. Полиция Франции в ночные часы полиция провела серию обысков в квартирах родственников убийцы, заключив под стражу 10 человек, включая родителей, деда и брата убийцы. По данным следствия, сводная сестра одного из задержанных примкнула в 2014 году к террористической группировке ДАИШ (запрещена в РФ).

Посольство России в Париже быстро внесло ясность, подчеркнув, что "преступление не имеет никакого отношения к России, поскольку этот человек проживал во Франции в течение 12 лет, его семья была принята французской стороной". Руководитель пресс-службы посольства Сергей Паринов рассказал журналистам: "Этот человек въехал во Францию вместе с семьей в 2008 году, в возрасте 6 лет. Здесь семья просила политического убежища, они проживали на основании долгосрочного вида на жительство, сам Анзоров получил собственный вид на жительство по достижении совершеннолетия в этом году (по данным французской стороны, до 2030 года, - прим. "РГ"). Никаких контактов с посольством у него не было". "В данном случае важно не то, где родился человек, а где, когда и почему он начал исповедовать террористическую идеологию, которую Россия всегда, безусловно, осуждает во всех ее проявлениях", - подчеркнули в дипмиссии.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал: "Преступник не имеет национальности... Эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Смею всех заверить, чеченцы здесь ни при чем". Он напомнил, что Анзоров "почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке". "И наверняка отдавал отчет своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих", - заключил Кадыров, осудив теракт. "Когда во Франции будет налажен государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений, тогда в стране и будет здоровое общество", - резюмировал он.

Шокирующее убийство мгновенно приобрело общенациональный резонанс. Президент Эмманюэль Макрон вместе с несколькими министрами прибыл на место преступления, поблагодарил стражей порядка за решительные действия, а коллегам убитого преподавателя выразил поддержку и солидарность. Президент назвал теракт "покушением на ценности республики, на воспитание свободных граждан". Макрон не стеснялся броских фраз, пообещав, что "мракобесие и насилие не пройдут", а "террористам не удастся расколоть общество". Газета Le Parisien сообщила, что под Парижем будет организована национальная церемония прощания с убитым. Власти Франции также пообещали эффективную стратегию реагирования на угрозы, которые могут поступать в адрес учителей. С осуждением и обещаниями жестких мер выступили и другие политические и общественные лидеры.

Между тем, несмотря на громкие заявления политиков, для Франции это убийство едва ли можно назвать исключением или неким разовым шоком. По данным агентства ТАСС, убитый учитель стал уже 259-й жертвой террористов за пять лет, минувших с резонансного нападения на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo из-за публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Тогда вооруженные автоматами боевики-исламисты расстреляли 12 человек. А всего три недели назад рядом со старым зданием редакции, где теперь расположен офис агентства "Премьер линь", 18-летний пакистанец напал на двух его сотрудников. Позже он пояснил, что мотивом стала повторная публикация карикатур на пророка.

Но, как и в ситуации с Charlie Hebdo, так и с убийством школьного учителя, власти Франции дали понять, что оценивать ситуацию с карикатурами на пророка не намерены. Премьер-министр страны Жан Кастекс в интервью газете Le journal du Dimanche, отвечая на вопрос о том, нужно ли изучать карикатуры на пророка Мухаммеда в школе, заявил: "Они стали неотъемлемой частью истории, и обсуждать их на уроках или нет - решать учителям, а не премьер-министру. Несомненно то, что те, кто преподают знания нашим детям, должны оставаться свободными в этом. Эта свобода не подлежит обсуждению".