Volvo V60 Cross Country за 3 млн рублей. Идеальный кросс-универсал?

Вседорожный универсал Volvo V60 Cross Country убивает сразу несколько зайцев, привлекая одновременно любителей драйва, практичности и внедорожных вылазок. Все было бы просто замечательно, если бы цены на автомобиль и опции к нему не кусались.

Шведский универсал повышенной проходимости Volvo V60 Cross Country - производное от базовой пятидверки V60, которую шведы на нашем рынке дальновидно не предлагают. Ведь спрос на универсалы, что премиальные, что массовые, у нас, как известно, невысок. Другое дело "вагон" в кроссоверном антураже. Это и альтернатива мейнстриму SUV, и, бонусы курсовой устойчивости (колесная база больше, а центр массы в сравнению с SUV ниже) и, как ни крути, очень вместительный багажник. Отметим также, что приподнятый шведский универсал перенимает у нас эстафету сразу и у "пятидверки" первого поколения, и у модели XC70, ушедшей на пенсию в 2016 году.

Шведский стол

Фото: Пресс-служба Volvo.

Со стороны шведский вседорожник выглядит одновременно динамично и дерзко. От базовой "пятидверки" он отличается прежде всего защитным обвесом из некрашеного пластика, который, впрочем, не назовешь мощным - прикрыты колесные арки, нижняя часть бамперов и основание порогов. В задний бампер выведены патрубки выхлопа. В экипировку входят также полностью светодиодная фронтальная оптика в виде "молота Тора", компактные рейлинги на крыше, оригинальные колесные диски размерностью от 18 до 20 дюймов, ну и, конечно, клиренс здесь 210 мм - на 75 мм больше, чем у стандартного V60.

Фото: Пресс-служба Volvo.

Салон вседорожной "шестидесятки" оформлен в стиле старшего универсала V90 Cross Country, и, кстати, оба выпускаются на заводе в шведском Гетеборге. Все внимание переключает на себя штатный 9-дюймовый сенсорный планшет мультимедиа Sensus. Его фишка - не только отличные наглядность и быстродействие, но также поддержка сервисов Apple CarPlay и Android Auto, доступ в интернет и, соответственно, полезные приложения Spotify, Pandora, Baidu или TuneIn. Есть в базе, разумеется, и навигация.

Однако жаль, что за камеру заднего вида или информативную, а потому полезнейшую систему кругового обзора придется доплатить, но без таких ассистентов парковать длиннотелый универсал будет куда менее сподручно. Вообще, в базовое оснащение входит немало, но, увы, далеко не все.

Из электронных "фишек" по умолчанию вы получите, скажем, настраиваемую цифровую "приборку", электропривод пятой двери, аудиосистему Harman Kardon Surround, электропривод водительского сиденья, системы безопасности City Safety (активирует автоматическое торможение, когда водитель не реагирует на предупреждение о неминуемом столкновении), распознавания дорожных знаков и управления дальним светом, двухзонный климат, круиз-контроль, подогрев передних сидений и зеркал.

А вот, к примеру, адаптивный круиз, четырехзонный климат, массажная система, ассистент перестроения, "автопарковщик" и даже подогрев "лобовухи" и задних кресел предлагаются для этой модели за дополнительные деньги - такой вот шведский стол, не предполагающий принципа All Inclusive.

Фото: Пресс-служба Volvo.

Передняя пара сидений очень удачно спрофилирована, но наполнитель жестковат. Сзади места чуть меньше, чем ожидаешь. Хуже всего на галерке придется пятому, среднему, пассажиру, из-за сильно выступающего тоннеля и консоли центрального подлокотника.

Фото: Пресс-служба Volvo.

Багажник вмещает в зависимости от положения разрезной спинки дивана от 529 до очень даже внушительных 1441 л - так и хочется отправиться на таком универсале в путешествие. Бонус - крючки для пакетов и розетка для холодильника: так выглядит несколько аскетичный скандинавский набор путешественника. В подполье имеется докатка и органайзер под инструмент.

Для асфальта и не только

Фото: Пресс-служба Volvo.

Ломать голову при выборе мотора и трансмиссии нашим покупателям не придется - предложен только бензиновый 2-литровый 250-сильный турбомотор, только 8-диапазонный "автомат" и только полный привод с многодисковой муфтой, способной перебрасывать до 50% тяги на задние колеса, если забуксуют передние.

Надо сказать, что о невозможности выбрать что-то еще переживать вряд ли не придется. Вседорожная "шестидесятка" легко и с охотой ускоряется, на высокой скорости в салоне не шумно, а курсовая устойчивость очень высока - тот случай, когда можно сказать, что "швед" идет, как по рельсам. Радует также и выверенное усилие на длинном, но отзывчивом руле, и цепкие, но при этом не резкие тормоза.

А вот плавность хода идеальной не назвать. На ровном асфальте все замечательно, но стоит выехать за пределы крупного города, тем паче прохватить по разбитой грунтовке, и сразу поймешь, что V60 Cross Country жестковат. Ситуацию могли бы выправить электронно-управляемые амортизаторы и пневмобаллоны в задней подвеске, но такая опция для России не предложена. У нас в конструкции задней оси применена фирменная поперечная композитная рессора, а спереди использована "двухрычажка".

На бездорожье помимо полноприводной трансмиссии пользу извлекаешь из "внедорожного" режима ездовой электроники. Алгоритм Offroad, к слову, отсутствующий в оснащении седанов S60, перенастраивает трансмиссию и систему стабилизации, "на внедорожные рельсы". Порог срабатывания ESP отодвигается, педаль газа теряет в отзывчивости, а трансмиссия стремится поделить момент поровну между осями. Кроме того, активируется ассистент спуска с горы, что тоже может помочь при езде по проселку. А вот на не самый выдающийся обвес на "оффроуде" особенно рассчитывать не приходится - слишком уж нежен. Да и 210 мм дорожного просвета - это хорошо на бумаге, но с учетом немаленьких кузовных свесов, на серьезную пересеченку лучше не соваться.

По рыночной цене

Фото: Пресс-служба Volvo.

Стартовая цена на вседорожный универсал сегодня составляет 3 149 000 рублей. При этом, как вы уже поняли, все основное есть, но хочется большего, а это большее очень даже не дешевое. К примеру, за систему кругового обзора попросят 75 500 рублей, за адаптивный круиз - 138 700 рублей, за проектор данных на лобовое стекло - 103 000 рублей, передние сиденья с функцией массажа - 59 200 рублей.

И все же даже с учетом дорогостоящих опций такой "швед" выглядит чрезвычайно заманчивым вариантом хотя бы потому, что конкурентов - раз, два и обчелся. На ум приходят Subaru Outback с ценовой вилкой 2 799 000 - 3 979 900 рублей и линейкой из двух бензиновых моторов (175 и 260 л.с.), да Audi A6 Allroad Quattro (есть выбор из 249-сильного дизельного и 340-сильного бензинового моторов), играющая при ценнике от 4 345 000 - 5 465 000 рублей все же в более высокой ценовой и статусной категории.

Как бы то ни было, у вседорожного "шведа" немало талантов, и, пожалуй, главные из них - скандинавская харизма, драйв и высокотехнологичные опции. На такую наживку клевали и продолжают клевать верные поклонники марки. Но чтобы завоевать новых клиентов, пожалуй, маркетологам стоило бы озаботиться выводом на наш рынок более доступных модификаций.