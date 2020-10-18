Отцу, чей сын забрался в чужой дом, сломал замки, разбил вазы, украл сигареты, придется возместить ущерб. Верховный суд России предписал: родители должны отвечать за преступления несовершеннолетних детей.

Пленум Верховного суда России утвердил постановление, разъясняющее правила взыскания с преступников компенсации за нанесенный ими ущерб.

"В случаях, когда вред причинен преступлением, совершенным несовершеннолетним, не имеющим доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, его родители или попечители привлекаются в качестве гражданского ответчика наряду с обвиняемым", подчеркивается в документе.

Как сообщил недавно в статье в "Российской газете" председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, количество несовершеннолетних, осужденных за последние 16 лет, сократилось в пять раз: с 96,8 тысячи лиц в 2003 году до 16,9 тысячи лиц в 2019 году.

"При этом к реальному лишению свободы в 2019 году осуждены 2,8 тысячи несовершеннолетних, или 17 процентов - это в 9 раз меньше, чем в 2003 году, когда к реальному лишению свободы были осуждены 25,2 тысячи несовершеннолетних", - рассказал Вячеслав Лебедев.

По его словам, по состоянию на 1 сентября этого года в воспитательных колониях отбывали наказание 952 несовершеннолетних. С 1 января текущего года их численность сократилась на 203 человека, или на 18 процентов.

За год были осуждены за различные преступления 16,9 тысячи несовершеннолетних. Хоть закон и гуманен к подросткам, вред от преступлений надо возмещать

Но, увы, трудные подростки не исчезают как класс. А некоторых просто родители не научили, что чужое брать нельзя.

Например, в Кемеровской области 17-летний юноша нашел мобильный телефон, к которому была подключена услуга мобильного банка. Молодой человек не нашел ничего лучше, как перевести со счета хозяина телефона 10 тысяч рублей.

Суд назначил находчивому юноше 6 месяцев условно. Деньги же возвращены владельцу.

Если же юные воришки успевают потратить добычу, то раскошеливаться приходится их родителям. Отец ответит за сына.

В ответе за ребенка, конечно, и мать. В Костомукше, в Карелии, подросток украл в гостях карту отца своего друга. Успел снять и потратить 1,8 тысячи рублей. До уголовного дела не дошло, но матери мальчика пришлось расплатиться за своего непутевого отпрыска.

Также пленум Верховного суда России подчеркивает: преступники должны не только вернуть украденное, но и выплатить компенсацию морального вреда.

"Подготовленные разъяснения Верховного суда помогут судам повысить защиту прав потерпевших, - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Помимо прочего, разъяснения подтверждают право жертв преступлений требовать компенсации не только материального, но и морального вреда. Напомню, что в Ассоциации юристов России действует комиссия, разрабатывающая критерии определения размеров компенсаций морального вреда".

Как говорится в постановлении пленума Верховного суда России, иск о компенсации морального вреда подлежит рассмотрению судом также в случаях, когда в результате преступления вред причинен и личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам.

"Например: в результате разбоя, кражи с незаконным проникновением в жилище, мошенничества, связанного с разглашением сведений о частной жизни", - сказано в документе.

Вопрос о компенсации рассматривается одновременно с уголовным делом: потерпевшие подают гражданский иск, и судья, решая судьбу подсудимого, принимает решение также и по гражданскому иску, сколько осужденный должен заплатить.

"Институт рассмотрения гражданского иска в уголовном деле является наиболее эффективным механизмом решения вопроса о возмещении вреда, причиненного потерпевшему преступлением, - считает Владимир Груздев. - Подобный иск рассматривается в рамках судебного разбирательства по уголовному делу".