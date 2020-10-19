Азартные игры запретили организовывать из офшоров

Так, учредители (участники), бенефициары и руководство организатора азартных игр и операторов лотерей теперь должны быть несудимы (не допускается неснятая или непогашенная судимость) за преступления в сфере экономики, против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

Кроме того, фирмы, зарегистрированные в офшорных зонах, больше не смогут выступать в роли учредителей (участников), управляющих компаний организатора азартных игр и оператора лотереи, а также лиц, оказывающих существенное влияние на решения органов управления такого организатора или оператора, следует из закона.

Наконец, устанавливается обязанность организатора азартных игр и оператора лотереи представлять уполномоченному госоргану (это Федеральная налоговая служба) сведения о своих бенефициарных владельцах, учредителях (участниках), руководстве, а также подтверждающие документы.