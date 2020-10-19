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Рубрика: Власть

Азартные игры запретили организовывать из офшоров

Текст: Роман Маркелов
Требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей в очередной раз ужесточаются. Закон о новых требованиях к ним вступает в силу в понедельник, 19 октября. Он призван бороться с отмыванием денег, полученных преступным путем.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, учредители (участники), бенефициары и руководство организатора азартных игр и операторов лотерей теперь должны быть несудимы (не допускается неснятая или непогашенная судимость) за преступления в сфере экономики, против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Кроме того, фирмы, зарегистрированные в офшорных зонах, больше не смогут выступать в роли учредителей (участников), управляющих компаний организатора азартных игр и оператора лотереи, а также лиц, оказывающих существенное влияние на решения органов управления такого организатора или оператора, следует из закона.

Наконец, устанавливается обязанность организатора азартных игр и оператора лотереи представлять уполномоченному госоргану (это Федеральная налоговая служба) сведения о своих бенефициарных владельцах, учредителях (участниках), руководстве, а также подтверждающие документы.

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