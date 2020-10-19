ЦСКА: У Карпова закрытый перелом носа и сотрясение мозга

Стали известны результаты обследования защитника ЦСКА Вадима Карпова, который из-за травмы покинул поле.

В матче 11-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Динамо" защитник армейцев Вадим Карпов получил серьезную травму на 16-й минуте встречи. Во время верховой борьбы с игроком Вячеславом Грулевым Карпов получил удар рукой по лицу. В результате у игрока ЦСКА оказалось разбито лицо, и он был вынужден покинуть поле. Грулев же получил от арбитра встречи Владислава Безбородова лишь желтую карточку.

Позже появилась информация о результатах обследования футболиста. "У Вадима Карпова диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте армейцев. Сроки возвращения игрока в строй пока не сообщаются.

ЦСКА в этом матче победил "Динамо" (3:1) и занимает третье место в турнирной таблице.