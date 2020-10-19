Джон Фавро высказался о возможности появления фильма по "Мандалорцу"

В преддверии премьеры второго сезона "Мандалорца" издание Variety опубликовало интервью с шоураннером Джоном Фавро и исполнителем титульной роли Педро Паскалем.

В ходе беседы у режиссера спросили, есть ли вероятность того, что в дальнейшем молчаливый наемник в шлеме получит полноценный полнометражный "сольник" для проката в кинотеатрах.

Фавро ответил очень уклончиво и осторожно, сказав, что пока не стал бы спешить с выходом за рамки шоу для Disney+, но с другой стороны - он всегда открыт для подобных экспериментов, если так решит студия.

Педро Паскаль же откровенно и прямо высказался, что с удовольствием бы поучаствовал в таком проекте, хоть пока и не слышал никакой информации на этот счет.

Сериал "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн" продолжится уже совсем скоро - 30 октября. Ранее сообщалось, что отдельный спин-офф может получить Кара Дюн - героиня Джины Карано.