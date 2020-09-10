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Раскрыты подробности о втором сезоне сериала "Мандалорец"

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    10.09.2020, 13:38
Текст:   Богдан Бобров

Американский еженедельный журнал Entertainment Weekly опубликовал на своем сайте большой материал, посвященный второму сезону сериала "Мандалорец".

Фото: www.kinopoisk.ru
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Шоураннер Джон Фавро не поспешил раскрывать детали сюжета, но рассказал о некоторых интересных моментах производства.

Он подтвердил, что количество эпизодов по-прежнему будет равняться восьми, но сами серии при этом будут больше по продолжительности.

Хитрый Фавро не стал подтверждать или опровергать утечки о новых персонажах, сказав, что некоторые из них правдивы, а некоторые нет.

Повышенная секретность при создании "Звездных войн" уже стала нормой. По словам Джины Карано, актерам выдавались сценарии только тех эпизодов, в которых они задействовались, а на площадку были вынуждены приходить инкогнито, завернувшись в черные плащи и капюшоны.

Фото: kinopoisk.ru
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Также стало известно, что в новых сериях события могут быть показаны с точки зрения кого-то из новых героев, а не от лица угрюмого наемника в шлеме.

62-летний Джанкарло Эспозито искренне радуется, что ему дали возможность помахать в кадре легендарным темным световым мечом: "Я так восхищен участием в шоу, в котором у меня есть плащ, который я могу носить, и есть световой меч, который на самом деле принадлежит мне".

Премьера продолжения сериала "Мандалорец" запланирована на 30 октября эксклюзивно на стриминговой платформе Disney+.

Ранее были опубликованы первые кадры из второго сезона.

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