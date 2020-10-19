Как заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, в ближайшее время из страны вышлют 231 иностранца из числа тех, кто значится в специальном реестре по предупреждению радикализации террористического характера (FSPRT). Судя по всему, со 180 кандидатами на депортацию проблем не будет: они в настоящее время находятся в тюрьмах, и закон разрешает отправить их на родину. А вот с остальными не так все просто. Эти люди обладают видом на жительство во Франции, и чтобы их выпроводить, потребуется как время, так и усилия, в том числе по линии переговоров со странами, гражданами которых они являются.

В понедельник французская полиция начала операцию в отношении людей, так или иначе связанных со злодейской расправой под Парижем. В основном речь идет о лицах, которые в соцсетях "сеяли ненависть", высказываясь в поддержку убийцы 47-летнего учителя. Напомним, что по этому громкому делу уже арестовано 11 человек, включая убежденного фанатика Абдельхакима Сефриуи, который распространял в интернете видео с пересказом инцидента и призывал "оказать давление" на преподавателя. Скорее всего, число взятых под стражу с каждым днем будет расти.