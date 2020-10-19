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Рубрика: Общество

Юрист подсказал способ заблокировать спам-звонки

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Настройки телефона, операторов сотовой связи и специальных программ, не дадут возможность злоумышленникам надоедать вам звонками. Свои рекомендации дала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Названы способы обмана при страховании смартфонов

"Операционная система на некоторых смартфонах предусматривает встроенную функцию блокировки вызовов от незнакомых номеров. К вопросам безопасности стоит подключить и своего оператора сотовой связи. Сегодня у всех крупных компаний есть опции, которые позволят избежать нежелательных контактов. Причем блокировать можно не только звонки, но и СМС-сообщения", - цитирует эксперта "Прайм".

Звонки со скрытых номеров поможет выявить определитель и такую услугу тоже предоставляют сотовые операторы. Не отстают от них и интернет-компании, которые предлагают воспользоваться специальными приложениями-определителями номеров.

Ранее специалисты назвали признаки того, что смартфон пора менять на новый. Зачастую такие проявления выглядят не слишком очевидно для владельцев телефонов, но тем не менее именно к ним нужно присмотреться, чтобы в нужный момент не остаться вовсе без связи.

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