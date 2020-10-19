Юрист подсказал способ заблокировать спам-звонки

Настройки телефона, операторов сотовой связи и специальных программ, не дадут возможность злоумышленникам надоедать вам звонками. Свои рекомендации дала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.

"Операционная система на некоторых смартфонах предусматривает встроенную функцию блокировки вызовов от незнакомых номеров. К вопросам безопасности стоит подключить и своего оператора сотовой связи. Сегодня у всех крупных компаний есть опции, которые позволят избежать нежелательных контактов. Причем блокировать можно не только звонки, но и СМС-сообщения", - цитирует эксперта "Прайм".

Звонки со скрытых номеров поможет выявить определитель и такую услугу тоже предоставляют сотовые операторы. Не отстают от них и интернет-компании, которые предлагают воспользоваться специальными приложениями-определителями номеров.

Ранее специалисты назвали признаки того, что смартфон пора менять на новый. Зачастую такие проявления выглядят не слишком очевидно для владельцев телефонов, но тем не менее именно к ним нужно присмотреться, чтобы в нужный момент не остаться вовсе без связи.