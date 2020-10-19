Как понять, что пришла пора менять резину

Производителем установлен срок службы зимней резины - пять сезонов в щадящем режиме. Российские реалии ближе не к щадящим, а к экстремальным: как понять, что шины пора менять, если вроде бы все в порядке?

Главный критерий работоспособности шины - это высота протектора. Если у летней резины этот показатель составляет 6-8 мм, то у зимней - до 11 мм. И изнашиваться второй вариант будет гораздо быстрее за счет более мягкого материала, пишет aif.ru. По правилам остаточный рисунок протектора зимней шины должен составлять не менее 4 мм.

Элемент, износ которого критичен - это ламели в ячейках протектора (поперечные прорези). Под давлением они раздвигаются, увеличивая площадь сцепления колеса с дорогой. Если рисунок стерт, что на обледенелом покрытии шина перестает "прилипать". Как правило, при высоте в 6 мм ламели перестают работать.

Также об износе шины можно судить по характеру ее эксплуатации. К примеру, по краям протектор почему-то остался выше, чем в центре. Это означает, что колесо было перекачано в течение долгого времени. Такая покрышка также не отвечает стандартам безопасности.

И наоборот, лучше сохранившийся по центру протектор свидетельствует о том, что колесо было недокачано. На подобной резине ездить также не стоит, они хуже держат контакт с дорогой, машину может занести.

Если протектор сношен лишь с одной стороны, то это говорит о неисправной подвеске или сбое схода-развала колес. В этом случае автомобиль тоже может тянуть влево или вправо.

Если износ неравномерен, то скорее всего водитель предпочитает экстремальную езду, активные разгоны и торможения. Это не лучшим образом сказывается на состоянии протектора. Перегретая резина не будет должным образом держать дорогу. Кстати, если подобный симптом вы заметили при покупке подержанного автомобиля, стоит задуматься о том, нужно ли его брать вообще. Вполне возможно, что пострадали не только шина, но и механика. Колесо может не поддаваться балансировке из-за неравномерного износа. Страдать может ступичный подшипник и подвеска в том числе.