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19.10.2020 11:10
Рубрика: В мире

Каталония попросила Мадрид объявить налоговый мораторий

Текст: Юрий Когалов
Власти Каталонии обратились к центральному правительству Испании с просьбой ввести налоговый мораторий для тех, кто пострадал от ограничительных мер, наложенных Женералитатом из-за второй волны пандемии коронавируса. Соответствующее письмо исполняющий обязанности главы регионального правительства Пере Арагонес направил премьер-министру пиренейского королевства Педро Санчесу.

По его словам, Женералитат предпринял все необходимое, чтобы не повторилась такая сложная ситуация, как была весной. Хотя эти шаги грозят серьезно отразиться на экономике, они необходимы для защиты здоровья граждан.

Фото: Carlos Alvarez/Getty Images
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По мнению Арагонеса, Мадрид должен компенсировать убытки, понесенные предпринимателями из-за ограничений, повлиявших на работу баров, ресторанов, тренажерных залов, парков развлечений, салонов красоты. В качестве варианта решения проблемы он предлагает центральным властям утвердить мораторий на уплату налогов и других взносов. "Что не имеет никакого смысла, так это то, что государство продолжает собирать налоги в обычном режиме, в то время как многие компании из-за мер контроля не могут нормально работать", - отмечает каталонский политик.

Напомним, с пятницы в Каталонии ужесточены ограничительные меры. Все бары и рестораны вынуждены закрыться, до конца месяца они имеют право работать лишь на вынос. Ресторанам при гостиницах разрешено обслуживать только постояльцев. Также закрываются на 15 дней все игровые залы и парки развлечений.

Магазины, торговые центры и рынки все зависимости от их размеров могут одновременно принять лишь 30 процентов от максимального число покупателей. А их руководство должно гарантировать соблюдение клиентами дистанции в 1,5 метра. Для театров и кинотеатров эта планка установлена на 50 процентах, при этом места надо будет выбрать заранее. Детские площадки теперь будут закрываться в 20.00 по местному времени.

Как заявили в каталонской ассоциации работодателей Pimec, только закрытие предприятий общественного питания на ближайшие 15 дней приведет к убыткам в размере 780 миллионов евро.

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