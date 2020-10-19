Возможности квадрокоптеров уже давно не ограничиваются аэрофотосъемкой. Их активно используют для мониторинга земель в сельском хозяйстве, предотвращения лесных пожаров, контроля исправности объектов производства и даже для доставки грузов "последней мили". И все же пока распространение дронов сдерживают инфраструктурные и законодательные барьеры.

В государственных структурах беспилотники применяют более десяти лет, неудивительно, что ими всерьез заинтересовался и коммерческий сектор. Перечень задач, которые способны решать беспилотники, еще далеко не исчерпан и непрерывно расширяется. Например, на Урале изобрели дрон, который садится на линию электропередачи, выявляет неполадки и может их устранить. В 2014-м он совершил первую в мире "стыковку" с высоковольтными проводами, а нынешним летом - первый автоматический облет опоры ЛЭП без присутствия пилота в регионе.

"Базовая технология нашего "Канатохода" включает и летающую, и колесную платформы. С их помощью можно выполнить диагностику и ремонт линии без отключения электричества, в том числе в труднодоступных местах, где обслуживающие бригады не всегда могут найти все дефекты. Еще один плюс - это снизит риски для человека, ведь при выполнении работ на электроустановках несчастные случаи не редки", - говорит директор екатеринбургской компании Александр Лемех.

По его словам, проект имеет богатую предысторию. Сначала разработчики делали дирижабли, позже их попросили создать летающих и наземных роботов для спасательных операций, регулировать действия робота при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Нынче их услугами пользуются электросетевые компании, причем не только в России: уральские дроны активно закупают страны Ближнего Востока и Азии.

Между тем другая компания изготавливает промышленный беспилотник для наблюдения за протяженными объектами и сбора данных, скажем, о поверхности карьера, рудника. Помимо горнодобывающей и строительной отраслей летательные аппараты востребованы при экстренной доставке небольших грузов вроде медицинских препаратов и способны выдержать разные погодные условия - от 30 градусов ниже нуля до плюс 60.

Обычно зарядки квадрокоптера хватает на час работы, поэтому нужны наземные станции, где летательному аппарату автоматически заменят батарейки

- Это самолеты вертикального взлета и посадки, развивающие скорость до 120 километров в час. Мы продаем и сдаем их в аренду сервисным компаниям, которые выполняют коммерческие полеты для заказчиков. В перспективе собираемся перейти к модели дрон-шеринга на основе годовой подписки, - делится планами Василий Лукашов, разрабатывающий аппараты и программное обеспечение для них в Санкт-Петербурге.

Объем рынка дронопортов внутри страны к 2026-2028 годам опередит сегмент онлайн-доставки продуктов, достигнув 40 миллиардов рублей

Он отмечает, что доставка - самый популярный способ применения беспилотных авиационных систем (БАС). Но так как зарядки обычно хватает на час работы, нужны наземные станции, где летательному аппарату автоматически заменят батарейки. Подобные пункты - дронопорты- уже существуют, однако вкладываться в строительство такой инфраструктуры хотят далеко не все игроки рынка. В частности, из-за недостатка госрегулирования полетов БАС.

"Сегодня нормативные барьеры ограничивают применение беспилотников в ряде отраслей, даже там, где их использование кратно выгоднее, чем традиционной авиации. Но государство постепенно занимается решением этих вопросов, тем более рынок давно готов к массовому применению беспилотной техники. Предложения по регулированию отрасли со стороны его участников вносит и ассоциация эксплуатантов и разработчиков БАС "Аэронет", - добавляет основатель компании по производству трасс для дронов и наземной инфраструктуры Максим Томских.