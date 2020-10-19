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19 октября 2020 г.

Постановление губернатора Костромской области от 16 октября 2020 года № 212 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 14 октября 2020 года № 48, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90, от 29.05.2020 № 94, от 07.06.2020 № 102, от 11.06.2020 № 107, от 19.06.2020 № 113, от 26.06.2020 № 118, от 03.07.2020 № 126, от 10.07.2020 № 130, от 18.07.2020 № 139, от 24.07.2020 № 149, от 12.08.2020 № 164, от 04.09.2020 № 181, от 18.09.2020 № 189) следующие изменения:

1) в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов на территории Костромской области.";

подпункт 1 признать утратившим силу;

2) в пункте 1.4:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) обеспечить при входе в торговый центр, торгово-развлекательный центр (комплекс) разобщение потоков посетителей, идущих на вход и выход;";

в подпункте 7 слова ", игровых зон для детей в местах общего пользования" исключить;

дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1) при организации детских игровых комнат (игровых зон) соблюдать требования, установленные в пункте 1.14 настоящего постановления;".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников



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