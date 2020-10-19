Мгновенная карма: пересек сплошную и попался гаишнику

Водители-лихачи, чье время слишком дорого для того, чтобы стоять со всеми остальными в пробке, и которые слишком умны и опытны, чтобы придерживаться скучных правил дорожного движение, регулярно пополняют нашу видеорубрику отличными роликами под условным хэштегом #мгновенная карма. Вариантов развязок в таких видео обычно два: 1) грубо подрезал кого-то на трассе и попал в ДТП, 2) нарушил ПДД и тут же попался на глаза полиции.

На этом видео, снятом на МКАД, история развивалась по сюжету №2. Водитель легкового автомобиля (марку и модель, к сожалению, выяснить невозможно) устал от стояния в утренней пробке и решил часть ее объехать. Дождался очередной развязки, когда к основному потоку машин примкнула второстепенная полоса, и наперерез через сплошную линию и "островок" вывернул в относительно свободный ряд.

Но местные гаишники были, видимо, в курсе этих планов нашего героя - похоже, он не первый на этом участке трассы решил так сэкономить время - и ждали его как раз за "островком". Инспектор вырос словно из-под земли, стоило лишь коснуться правыми колесами разметки. А через полсотни метров еще один сотрудник ДПС приглашающими жестами призвал лихача остановиться для обстоятельного и не очень приятного разговора о ПДД, штрафах и жизни вообще.