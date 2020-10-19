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19 октября 2020 г.

Постановление губернатора Мурманской области от 16 октября 2020 года № 164-ПГ "О периодах самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше"

Дата подписания 16 октября 2020 г.
Опубликован 19 октября 2020 г.

В целях обеспечения права граждан в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции, на оформление и оплату листков нетрудоспособности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 18.06.2020 № 876), на основании подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП, предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 12.10.2020 № 95 постановляю:

1. Определить для граждан в возрасте 65 лет и старше, состоящих в трудовых отношениях и подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее - граждане), следующий период соблюдения самоизоляции:

с 16.10.2020 по 29.10.2020 включительно.

Действие настоящего пункта не распространяется на граждан, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске.

2. Работодателям обеспечить направление в Фонд социального страхования Российской Федерации перечня застрахованных лиц, состоящих с ними в трудовых отношениях и соблюдающих режим самоизоляции, для оформления листков нетрудоспособности, а также документы (сведения), необходимые для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, в соответствии с Положением об особенностях назначения и выплаты в 2012 - 2020 годах застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294.

Врио Губернатора Мурманской области О.Демченко



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