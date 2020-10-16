Постановление правительства Мурманской области от 14 октября 2020 года № 696-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мурманской области, на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 29.09.2020 № 92, от 30.09.2020 № 93, от 06.10.2020 № 94 и от 12.10.2020 № 95 Правительство Мурманской области постановляет:

внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 29.09.2020 № 661-ПП) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Мурманской области А.Чибис





Приложение к постановлению Правительства Мурманской области от 14.10.2020 № 696-ПП

"О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В связи с сохранением угрозы распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании подпункта "б" пункта 6 статьи 4.1, подпункта "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Продлить на территории Мурманской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Утвердить прилагаемые Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Правила).

3. Приостановка деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей определяется с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации и при ее изменении может быть скорректирована на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Мурманской области.

4. В целях недопущения распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) рекомендовать лицам, находящимся на территории Мурманской области, постоянно использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) при нахождении на улице в общественных местах, минимизировать социальные контакты, посещение общественных мест и передвижение по территории Мурманской области. Указанная рекомендация не распространяется на лиц, для которых соблюдение режима изоляции является обязанностью в соответствии с утвержденными Правилами.

5. Исполнительным органам государственной власти Мурманской области до особого указания:

5.1. С 30.09.2020 организовать деятельность с учетом очного присутствия государственных гражданских служащих на рабочих местах не более 70% от штатной численности соответствующего исполнительного органа государственной власти Мурманской области, обеспечив возможность осуществления должностных обязанностей в дистанционном режиме.

Организовать деятельность исполнительных органов государственной власти Мурманской области и подведомственных им организаций, обеспечив принятие мер по минимизации очных контактов работников, в том числе путем использования освободившихся рабочих мест работников, осуществляющих должностные обязанности в дистанционном режиме.

5.2. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах.

5.3. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах.

5.4. Организовать взаимодействие с подведомственными государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями Мурманской области, иными организациями, направленное на соблюдение данными организациями и их работниками требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах, а также в актах федеральных органов исполнительной власти.

5.5. Обеспечить контроль за соблюдением подведомственными организациями установленного формата их функционирования, имея в виду переход на преимущественно дистанционный формат исполнения трудовых обязанностей работников.

5.6. Воздержаться от направления работников исполнительных органов государственной власти и подведомственных им организаций в служебные командировки за пределы Мурманской области, за исключением случаев, когда такое направление осуществляется по поручению Губернатора Мурманской области.

6. Комитету по обеспечению безопасности населения Мурманской области (Приходько С.И.):

6.1. Продолжить координацию работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, глав муниципальных образований, а также подведомственных им учреждений (регионального и муниципального уровней), иных организаций по реализации мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Мурманской области.

6.2. Во взаимодействии с руководителями исполнительных органов государственной власти Мурманской области, главами муниципальных образований, а также подведомственных им учреждений (регионального и муниципального уровней), с привлечением при необходимости в установленном порядке правоохранительных, контрольно-надзорных органов обеспечить контроль безусловного соблюдения запретов, установленных настоящим постановлением, Правилами.

6.3. При выявлении фактов нарушения запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением, Правилами, организовывать принятие мер, направленных на устранение выявленных нарушений и привлечение лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной законодательством.

6.4. Обеспечить на постоянной основе взаимодействие с муниципальными оперативными штабами по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории муниципальных образований Мурманской области.

6.5. Совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.) организовать и обеспечить за счет средств областного бюджета проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) граждан:

- указанных в пунктах 2.2 и 2.3 Правил, сдавших биологический материал для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) по месту жительства (пребывания) или изоляции на территории Мурманской области;

- в отношении которых Рабочей группой Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности населения Мурманской области в связи с возможным распространением заболеваний коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Мурманской области (далее - Межведомственный оперативный штаб) принято решение о проведении данного исследования.

6.6. Совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.) оказать содействие в организации проведения лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в отношении граждан, являющихся сменными членами экипажей морских судов, проводимого за счет средств работодателя.

7. Министерству информационной политики Мурманской области (Мальцева Е.В.):

7.1. Совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.), Комитетом по обеспечению безопасности населения Мурманской области (Приходько С.И.), Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.) организовать информирование населения, органов и организаций Мурманской области о возможных рисках и последствиях заражения коронавирусной инфекцией, о нецелесообразности планирования выездов за пределы Мурманской области, о необходимых действиях граждан при возвращении на территорию Российской Федерации, а также об иных значимых обстоятельствах в связи со сложившейся ситуацией.

7.2. Совместно с Комитетом по обеспечению безопасности населения Мурманской области (Приходько С.И.) обеспечить информирование населения, органов и организаций о мероприятиях, предусмотренных протоколами заседаний Межведомственного оперативного штаба.

8. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Гришин А. А.) обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки и иные средства) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта), за исключением водителей транспортных средств, имеющих конструктивное разграничение водительской кабины и салона.

9. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Гришин А.А.) во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.), Управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области (Тарунин А.В.) организовать проведение регулярных (не менее 1 раза в день) рейдов по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил на общественном транспорте и такси с инициированием при наличии правовых оснований привлечения к ответственности в установленном порядке лиц, допустивших нарушения указанных правил.

10. Министерству здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.):

10.1. Обеспечить работу обсерваторов в подведомственных медицинских организациях и отбор биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию в соответствии с установленными сроками.

10.2. Совместно с руководителями организаций, на базе которых развернуты обсерваторы, отвечающие установленным требованиям и получившие соответствующее согласование Управления Роспотребнадзора по Мурманской области и Министерства здравоохранения Мурманской области, организовать и обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) персонала обсерваторов.

10.3. Обеспечить:

- возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций гражданам Российской Федерации, обязанным соблюдать по предписанию Главного государственного санитарного врача по Мурманской области режим изоляции в соответствии с пунктом 2.2 Правил, и гражданам при появлении признаков инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура, кашель и др.);

- динамическое медицинское наблюдение граждан Российской Федерации, обязанных соблюдать режим изоляции в соответствии с пунктом 2.2 Правил и при выявлении признаков респираторных заболеваний, проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР.

10.4. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому (по месту нахождения заявителя) пациентам групп риска по тяжелому (осложненному) течению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

10.5. Принять меры по обеспечению транспортировки лиц в условиях, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

10.6. Организовать лабораторную диагностику коронавирусной инфекции (COVID-19) в подведомственных медицинских организациях, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III - IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, обеспечить соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

10.7. Продолжить осуществление мер по привлечению к проведению лабораторной диагностики коронавирусной инфекции (COVID-19) в Мурманской области иных организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III - IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя.

10.8. Обеспечить в подведомственных медицинских организациях соблюдение противоэпидемического режима, исключающего риски инфицирования коронавирусной инфекцией (COVID-19), контроль за использованием персоналом средств индивидуальной защиты.

10.9. Обеспечить сбор в ежедневном режиме информации о наличии тест-систем, объемах и результатах лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенных лабораториями подведомственных медицинских организаций, и представление ее в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области", за исключением лаборатории ГОАУЗ "Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи".

10.10. При получении положительного результата на коронавирусную инфекцию (COVID-19) незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по Мурманской области.

10.11. Оказывать содействие медицинским организациям по информированию граждан по вопросам лечения, профилактики, динамического наблюдения пациентов, находящихся на дому.

10.12. С 16.10.2020 до 30.10.2020 приостановить прием пациентов в дневные стационары подведомственных медицинских организаций, за исключением пациентов с установленным диагнозом онкологического заболевания.

Требование абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на граждан, поступивших на лечение в дневной стационар до 15.10.2020 включительно.

Оказание плановой медицинской помощи осуществлять с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

10.13. Организовать и обеспечить, в том числе за счет средств областного бюджета, проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) граждан, направляемых на плановую и экстренную госпитализацию в медицинские организации, а также граждан, в отношении которых проведение такого исследования предусмотрено дополнительными профилактическими рекомендациями Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 17.04.2020 № 51-00-01/29-1186-2020. Во взаимодействии с иными заинтересованными лицами оказать содействие в организации проведения лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) иных категорий граждан, предусмотренных Правилами.

10.14. Организовать обеспечение граждан с установленным диагнозом ОРВИ, новой коронавирусной инфекции (COVID-19) медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению в рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области, противовирусными лекарственными препаратами при ведении граждан в амбулаторных условиях (на дому) за счет средств областного бюджета.

10.15. Организовать и обеспечить за счет средств областного бюджета проведение лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) персонала подведомственных домов ребенка с периодичностью 1 раз в неделю.

10.16. Обеспечить однократно за счет средств областного бюджета проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19):

- учителей общеобразовательных организаций;

- студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Мурманской области, перед направлением их для прохождения учебной и (или) производственной педагогической практики в муниципальные и (или) государственные областные образовательные организации, расположенные на территории Мурманской области;

- социальных работников учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области, непосредственно оказывающих социальные услуги на дому.

10.17. Обеспечить за счет средств областного бюджета проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) социальных работников учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области, непосредственно оказывающих социальные услуги на дому гражданам, в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, проходящим амбулаторное лечение на дому в связи с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с периодичностью 1 раз в неделю.

11. Министерству образования и науки Мурманской области (Дзюба О.А.), Министерству культуры Мурманской области (Иванова Н.Ю.), Министерству спорта и молодежной политики Мурманской области (Клебанов Д.В.), Министерству труда и социального развития Мурманской области (Мякишев С.Б.), главам муниципальных образований Мурманской области совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.) организовать взаимодействие с находящимися в их ведении учреждениями, организациями, направленное на:

11.1. Осуществление мероприятий по выявлению сотрудников, посетителей с признаками простудных заболеваний и недопущению нахождения их на территории учреждений, организаций.

11.2. Продолжение ежедневной дезинфекции помещений учреждений, организаций.

12. Министерству труда и социального развития Мурманской области (Мякишев С.Б.):

12.1. Обеспечить запрет до особого указания посещения третьими лицами подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области организаций, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, а также в полу стационарной с круглосуточным пребыванием людей.

Указанные организации вправе допускать на территорию (в здание) третьих лиц в рамках заключенных договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также работников дежурных и коммунальных служб при условии соблюдения ими Правил, обязательных для исполнения организациями, осуществляющими деятельность на территории Мурманской области, и обеспечения дистанцирования данных лиц от обслуживаемых граждан.

12.2. Обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим изоляции, в том числе посредством горячей линии Мурманской области 8-800-222-51-00.

12.3. Обеспечить контроль и проведение мониторинга исполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области подпункта 16.10 пункта 16 настоящего постановления.

12.4. Совместно с Министерством инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (Варич А.С.), органами местного самоуправления, общественными организациями организовать доставку товаров первой необходимости (продуктов питания, лекарственных препаратов, медицинских изделий) одиноко проживающим лицам старше 65 лет с компенсацией расходов на доставку за счет средств областного бюджета.

12.5. Организовать проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) социальных работников, указанных в абзаце четвертом подпункта 10.16 и подпункте 10.17 пункта 10.

12.6. Организовать и обеспечить совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.) за счет средств областного бюджета проведение лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) персонала подведомственных государственных областных учреждений, предоставляющих в стационарной форме социальные и медицинские услуги, с периодичностью 1 раз в неделю.

13. Министерству образования и науки Мурманской области (Дзюба О.А.):

13.1. Осуществлять мониторинг обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций.

13.2. Совместно с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования:

- обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) за счет средств областного бюджета лиц, обеспечивающих деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, расположенных на территории Мурманской области;

- организовать проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) граждан, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 10.16 пункта 10.

13.3. Обеспечить контроль за соблюдением сотрудниками государственных образовательных организаций Мурманской области, в том числе педагогическим составом, режима социального дистанцирования, а также масочного режима при нахождении в зданиях организаций вне периода проведения занятий.

14. Заместителю Губернатора Мурманской области Филиппову Д.Д.:

14.1. Организовать мониторинг ситуации на продовольственном рынке Мурманской области в части наличия запаса основных видов продовольствия на объектах торговли, в том числе с проведением на регулярной основе проверок наличия таких запасов.

14.2. Обеспечить контроль за наличием в розничных сетевых аптечных организациях неснижаемого недельного запаса средств индивидуальной защиты для целей реализации населению.

15. Государственной жилищной инспекции Мурманской области (Разживина З.В.) обеспечить контроль за своевременностью и качеством исполнения подпункта 21 пункта 3.2 Правил.

16. Органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области:

16.1. Обеспечить функционирование муниципальных оперативных штабов по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории муниципальных образований Мурманской области, к задачам которых отнести в том числе анализ ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и представление соответствующей информации в Межведомственный оперативный штаб еженедельно по пятницам, до 16.00, а при возникновении ситуации, требующей решений на региональном уровне, - незамедлительно.

16.2. Обеспечить:

- с 01.09.2020 работу учреждений дополнительного образования, общеобразовательных учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, учреждений спортивной подготовки в обычном режиме функционирования;

- контроль за соблюдением сотрудниками муниципальных образовательных организаций, в том числе педагогическим составом, режима социального дистанцирования, а также масочного режима при нахождении в зданиях организаций вне периода проведения занятий;

16.3. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах.

16.4. Обеспечить исходя из эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования в случаях, предусмотренных Правилами, создание условий для изоляции (обсервации) лиц, прибывших на территорию Мурманской области и (или) контактировавших с заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в том числе создание обсерваторов, динамическое наблюдение за состоянием их здоровья, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию в установленные сроки в обсерваторах, отвечающих установленным требованиям и получивших соответствующее согласование Управления Роспотребнадзора по Мурманской области и Министерства здравоохранения Мурманской области.

16.5. Обеспечить организацию и контроль за своевременностью и качеством проведения:

- еженедельной дезинфекции открытых пространств: территорий, наружных поверхностей зданий и объектов (тротуаров, скамеек, площадок у входа, наружных дверей, поручней, малых архитектурных форм, урн) вблизи и в местах массового скопления людей (аэропортов, вокзалов, торговых центров, рынков, объектов проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, городских парков и т.п.); остановочных площадок и павильонов для общественного транспорта, подземных и надземных переходов; наружных поверхностей торговых палаток и киосков, общественных туалетов; терминалов билетных, банковских, парковочных и других объектов;

- дезинфекции в течение суток помещений в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, в случае получения информации от Управления Роспотребнадзора по Мурманской области о выявлении заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди граждан, проживающих в квартирах, расположенных в подъезде многоквартирного жилого дома.

16.6. Определить муниципальным правовым актом порядок согласования возобновления (начала осуществления) деятельности гостиниц, хостелов, гостевых домов, мини-гостиниц, баз отдыха и иных объектов туристической инфраструктуры, расположенных на территориях муниципальных образований город Кировск с подведомственной территорией и город Апатиты с подведомственной территорией.

16.7. Совместно с Управлением МВД России по Мурманской области (Зайков В.Н.):

16.7.1. Обеспечить контроль безусловного соблюдения организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования, требований Правил.

16.7.2. Обеспечить контроль соблюдения гражданами, контактировавшими, по информации, полученной от Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, с заболевшими новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также гражданами, в отношении которых Правилами установлены требования о соблюдении режима изоляции, указанных требований.

16.8. Обеспечить еженедельное информирование Управления Роспотребнадзора по Мурманской области и его территориальных отделов о мерах по контролю, принимаемых в соответствии с подпунктами 16.5 и 16.7.2 настоящего пункта.

16.9. Рекомендовать с 30.09.2020 организовать деятельность с учетом очного присутствия муниципальных служащих на рабочих местах не более 70% от штатной численности органа местного самоуправления, обеспечив возможность осуществления должностных обязанностей в дистанционном режиме.

Рекомендовать организовать деятельность органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, обеспечив принятие мер по минимизации очных контактов работников, в том числе путем использования освободившихся рабочих мест работников, осуществляющих должностные обязанности в дистанционном режиме.

16.10. Обеспечить доставку продуктов питания и товаров первой необходимости лицам, проходящим амбулаторное лечение на дому в связи с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании их заявления, оформленного при посещении указанных лиц медицинским работником на дому в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Мурманской области № 460 от 28.07.2020.

16.11. Рекомендовать воздержаться от направления работников органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в служебные командировки за пределы Мурманской области, за исключением случаев, когда такое направление осуществляется по поручению главы муниципального образования или главы администрации муниципального образования.

17. Рекомендовать Управлению МВД России по Мурманской области (Зайков В.Н.):

17.1. Обеспечить контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением, решениями Межведомственного оперативного штаба, решениями рабочей группы Межведомственного оперативного штаба, в том числе соблюдением гражданами, иностранными гражданами, лицами без гражданства режима изоляции на дому (в месте нахождения), и в случае установления фактов их нарушения принимать меры, направленные на привлечение указанных лиц к ответственности, установленной законодательством.

17.2. Обеспечить охрану помещений обсерваторов, созданных в целях пресечения распространения на территории Мурманской области коронавирусной инфекции.

18. Проведение проверок в рамках регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

19. Рекомендовать Региональному отделению Общероссийского Общественного Движения "Народный Фронт "За Россию" во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Мурманской области организовать на территории Мурманской области общественный контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением, решениями Межведомственного оперативного штаба, решениями рабочей группы Межведомственного оперативного штаба.

20. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.) обеспечить контроль за исполнением гражданами, иностранными гражданами, лицами без гражданства постановлений о госпитализации, изоляции, обсервации, а в случае установления фактов их нарушения обращаться в суд в установленном порядке с заявлениями о недобровольной госпитализации, помещении на обсервацию таких граждан.

21. Капитану Морского порта Мурманск (Безукладов Э.Е.), Капитану морского порта Кандалакша (Бородачев В.В.) с участием Управления Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.) обеспечить контроль соблюдения требований, установленных пунктом 2.4 Правил.

22. Рекомендовать Управлению МВД России по Мурманской области (Зайков В.Н.), Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области (Хисматуллин Э.И.), Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Мурманской области (Каширский А.Н.), командующему Северным флотом ВМФ России (Моисеев А.А.), Пограничному управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по западному арктическому району (Маслов С.В.) организовать исполнение и оказывать содействие при реализации мероприятий, проводимых Межведомственным оперативным штабом.

23. Рекомендовать командующему Северным флотом ВМФ России (Моисеев А.А.) совместно с главами ЗАТО обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 2.6 Правил.

24. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Мурманской области, временно изменить режим начала (в диапазоне с 9 до 11 часов) и окончания рабочего дня в целях обеспечения снижения пассажиропотока в общественном транспорте в утренние и вечерние часы, принимая во внимание необходимость соблюдения требований социального дистанцирования.

25. Установить, что распространение коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

26. Организациям, подведомственным исполнительным органам государственной власти Мурманской области, органам местного самоуправления, осуществлять предоставление услуг, предполагающих контактирование с гражданами, с учетом положений Правил.

27. Исключить с учетом положений Правил проведение на территории Мурманской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан независимо от численности участников.

28. Разъяснения по применению положений настоящего постановления дают Межведомственный оперативный штаб или Рабочая группа Межведомственного оперативного штаба.

29. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





Утверждены постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП

Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения

Настоящие Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - организации) при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Правила), устанавливают требования к поведению, обязательные для исполнения гражданами и организациями в условиях режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), направленные на защиту жизни и здоровья граждан, ликвидацию новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в окружающей среде, основанные на подходах разобщения граждан, минимизации контактов, не обусловленных жизненной необходимостью.

2. Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами, находящимися на территории Мурманской области

2.1. Граждане обязаны:

2.1.1. Использовать средства индивидуальной защиты (маски или респираторы) (далее - СИЗ) при нахождении в общественном транспорте, при посещении объектов розничной торговли, в том числе торговых центров, торгово-развлекательных центров, аптек, помещений иных организаций, правилами посещения которых установлено обязательное использование СИЗ, а также в случае, если использование СИЗ является обязательным условием осуществления трудовой деятельности гражданином.

При использовании СИЗ граждане обязаны соблюдать условия использования изделия, указанные в инструкции (при наличии таковой), а также следующие рекомендации:

- обязательная смена маски через два-три часа постоянного использования, смена респиратора или его фильтра;

- исключение повторного использования и какой-либо обработки одноразовых масок из нетканого материала;

- повторное использование многоразовой маски допускается только после проведения специальной обработки;

- утилизация использованных средств индивидуальной защиты осуществляется в герметично закрытых пакетах.

2.1.2. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

2.1.3. При появлении клинических симптомов инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций или обратиться по номеру по номеру телефона 8-800-222-51-00 для получения инструкций о дальнейших действиях.

2.1.4. Соблюдать запреты, требования и ограничения, установленные на территориях закрытых административно-территориальных образований и иных муниципальных образований Мурманской области, въезд на которые ограничен в соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области о введении ограничительных мероприятий.

2.1.5. С 16.10.2020 до особого указания граждане в возрасте 65 лет и старше обязаны соблюдать режим изоляции. Режим изоляции предусматривает обязанность граждан не покидать места жительства (пребывания), за исключением случаев:

1) следования в целях получения медицинской помощи, следования в пределах муниципального образования, являющегося местом жительства (пребывания) гражданина, к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, а также следования к ближайшему крупному гипермаркету и (или) супермаркету, находящемуся в пределах муниципального образования, являющегося местом жительства (пребывания) гражданина;

2) прогулок на свежем воздухе, выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

3) следования по вызову сотрудников правоохранительных органов, военных комиссариатов, прокуратуры, следователей, дознавателей, должностных лиц исполнительных органов государственной власти Мурманской области, Роспотребнадзора или в суд, за исключением лиц, имеющих подтвержденный или предварительно положительный результат анализов на коронавирус;

4) следования к месту проведения отпуска (отдыха).

Случаи, указанные в подпунктах 1-4 настоящего пункта, не распространяются на лиц, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящих Правил, обязанных соблюдать режим изоляции.

По согласованию с работодателем работник в возрасте 65 лет и старше может быть переведен на дистанционный режим работы.

Лица в возрасте 65 лет и старше, осуществляющие трудовую деятельность, вправе оформить листок нетрудоспособности в соответствии с Временными правилами оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402.

Требование по соблюдению режима изоляции не распространяется на руководителей и сотрудников организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для их функционирования, работников здравоохранения.

2.2. Граждане Российской Федерации, в том числе члены сменных экипажей морских судов, прибывающие на территорию Мурманской области с территорий иностранных государств, обязаны:

2.2.1. При прибытии воздушным транспортом:

1) соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, положения настоящих Правил;

2) незамедлительно сообщать о своем прибытии на территорию Мурманской области, месте, датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную информацию, в том числе об адресе места проведения изоляции, по номеру телефона 8-800-222-51-00;

3) в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации сдать биологический материал для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР) и разместить информацию о результате лабораторного исследования на Едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1);

4) соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР;

5) при появлении клинических симптомов инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций или обратиться по номеру по номеру телефона 8-800-222-51-00 для получения инструкций о дальнейших действиях;

6) в случае, предусмотренном подпунктом 5 настоящего пункта, либо при положительном результате исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства (пребывания), обеспечив нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции.

2.2.2. При прибытии иным (не воздушным) видом транспорта:

1) соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, положения настоящих Правил;

2) незамедлительно сообщать о своем прибытии на территорию Мурманской области, месте, датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную информацию, в том числе об адресе места проведения изоляции, по номеру телефона 8-800-222-51-00;

3) обеспечить изоляцию по месту жительства (пребывания) на территории Мурманской области на срок 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию. При отсутствии условий для изоляции по месту жительства (пребывания) на территории Мурманской области граждане подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора на территории Мурманской области либо по месту жительства (проживания) на территории Российской Федерации;

4) при появлении клинических симптомов инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций или обратиться по номеру по номеру телефона 8-800-222-51-00 для получения инструкций о дальнейших действиях;

5) при отсутствии клинических симптомов инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура тела, кашель и др.) на 10-й день изоляции сдать биологический материал для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) по месту проведения изоляции.

2.3. Иностранные граждане, прибывающие на территорию Мурманской области с территорий иностранных государств, обязаны:

2.3.1. При прибытии воздушным транспортом:

1) соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, положения настоящих Правил;

2) информировать должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Мурманской области об отсутствии заболевания (COVID-19) с представлением медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации.

В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом Российской Федерации;

3) при появлении клинических симптомов инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций или обратиться по номеру по номеру телефона 8-800-222-51-00 для получения инструкций о дальнейших действиях;

4) в случае, предусмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства (пребывания), обеспечив нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции.

2.3.2. При прибытии автомобильным транспортом:

1) соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, положения настоящих Правил;

2) незамедлительно сообщать о своем прибытии на территорию Мурманской области, месте, датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную информацию, в том числе об адресе места проведения изоляции, по номеру телефона 8-800-222-51-00;

3) обеспечить изоляцию по месту жительства (пребывания) на территории Мурманской области на срок 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию. При отсутствии условий для изоляции по месту жительства (пребывания) на территории Мурманской области граждане подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора на территории Мурманской области;

4) при появлении клинических симптомов инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций или обратиться по номеру телефона 8-800-222-51-00 для получения инструкций о дальнейших действиях;

5) при отсутствии клинических симптомов инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура тела, кашель и др.) на 10-й день изоляции сдать биологический материал для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) по месту проведения изоляции.

2.4. Действие подпунктов 3 и 5 подпункта 2.2.2 пункта 2.2 не распространяется на граждан, являющихся членами сменных экипажей морских судов, возвращающихся (списывающихся) в порты Мурманск и Кандалакша с территорий иностранных государств, при выполнении одновременно следующих условий:

- судно находилось в море 14 календарных дней и более;

- судно не имело контактов с иностранным берегом и иными иностранными лицами в течение 14 календарных дней до даты прибытия в порты Мурманск и Кандалакша;

- по прибытии в порты Мурманск и Кандалакша судно и члены экипажа прошли в установленном порядке необходимые проверочные процедуры, в том числе сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Мурманской области;

- по прибытии в порты Мурманск и Кандалакша работодателем обеспечено проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), по результатам которого членом экипажа получен отрицательный результат.

Сход на берег членов экипажей всех судов, прибывших из иностранных государств в порты Мурманск и Кандалакша, осуществляется с учетом положений настоящих Правил, постановления Главного государственного санитарного врача Мурманской области от 18.03.2020 № 1.

Смена экипажа морского судна осуществляется при наличии у вновь прибывших членов экипажа морского судна до входа на судно справки о проведении лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР с отрицательным результатом либо справки, подтверждающей проведение лабораторного исследования на выявление наличия антител (IgG) на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) с положительным результатом. Результаты лабораторных исследований должны быть получены членом экипажа не ранее чем за три дня до их прибытия на судно.

2.5. Граждане Российской Федерации, являющиеся водителями транспортных средств, осуществляющих перевозки экипажей судов в международном сообщении, прибывающие на территорию Мурманской области с территорий иностранных государств, обязаны:

1) соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, положения настоящих Правил;

2) незамедлительно сообщать о своем прибытии на территорию Мурманской области, месте, датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную информацию, в том числе об адресе места проведения изоляции, по номеру телефона 8-800-222-51-00;

3) обеспечить изоляцию по месту жительства (пребывания) на территории Мурманской области на срок 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;

4) при появлении клинических симптомов инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций или обратиться по номеру по номеру телефона 8-800-222-51-00 для получения инструкций о дальнейших действиях;

5) при отсутствии клинических симптомов инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура тела, кашель и др.) на 10-й день изоляции сдать биологический материал для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР по месту проведения изоляции.

Требования подпунктов 2, 3 и 5 настоящего пункта не распространяются на данную категорию граждан при одновременном соблюдении условий:

- по прибытии на территорию Мурманской области работодателем обеспечено проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), по результатам которого получен отрицательный результат;

- необходимость совершения повторного рейса ранее истечения 14 календарных дней с момента последнего пересечения границы Российской Федерации.

2.6. Граждане, въезжающие на территорию закрытых административно-территориальных образований Мурманской области (далее - ЗАТО), обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию на контрольно-пропускных пунктах.

При выявлении у граждан температуры тела 37 градусов и выше или признаков простудного заболевания, ОРВИ (повышенная температура, кашель и др.) информация об этом передается в ближайшую медицинскую организацию для получения инструкций о дальнейших действиях.

2.7. Граждане, являющиеся родителями (законными представителями) лиц, не достигших возраста 16 лет, обязаны обеспечить соблюдение указанными лицами настоящих Правил.

3. Правила, обязательные для исполнения организациями, осуществляющими деятельность на территории Мурманской области

3.1. Приостановить до особого указания:

1) работу кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных организаций общественного питания, расположенных в зонах фуд-кортов и фуд-плейсов торговых центров, торгово-развлекательных центров, за исключением:

- обслуживания на вынос с обеспечением получения заказа за пределами зоны фуд-корта (фуд-плейса) и соблюдения условия социального дистанцирования обслуживаемых граждан (не менее 1,5 м) путем нанесения специальной разметки;

- доставки заказов при условии ее осуществления способом, исключающим риски инфицирования COVID-19, и с использованием курьерами средств индивидуальной защиты (перчатки, маска);

2) деятельность объектов розничной торговли, не имеющих торгового зала, расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах;

3) проведение досуговых мероприятий (за исключением семейных мероприятий);

4) деятельность санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия;

5) работу кальянных, оказание услуг для организации процесса курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах;

6) деятельность детских игровых комнат, расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах);

7) оказание услуг в организациях культурно-досугового типа независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах);

8) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

9) деятельность аквапарков и других аналогичных объектов с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы;

10) проведение мероприятий с очным присутствием граждан (далее -массовые мероприятия):

- культурно-зрелищных мероприятий (спектаклей, театрализованных представлений, концертов, кинопоказов, фестивалей, конкурсов, шоу и других подобных мероприятий);

- выставочных мероприятий, организуемых в целях демонстрации и распространения товаров, услуг и (или) информации, за исключением мероприятий, проводимых в соответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта, а также экспозиций музеев;

физкультурных мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых в рамках осуществления образовательного процесса между обучающимися одного класса (группы);

- спортивных соревнований, проводимых между спортсменами (коллективами спортсменов), не осуществляющих совместный тренировочный процесс в рамках одной группы;

- иных массовых мероприятий, не отнесенных к социально значимым в соответствии с абзацем девятым настоящего подпункта.

Указанное требование не распространяется на:

- мероприятия, в рамках которых проводятся рабочие совещания, конференции, семинары, форумы и иные встречи, участие граждан в которых обусловлено их профессиональной деятельностью или связано с исполнением трудовых (служебных) обязанностей и количество участников которых не превышает 20 человек (без учета представителей организаторов мероприятия и средств массовой информации). При организации указанных мероприятий организаторами обеспечиваются использование лицами, присутствующими на мероприятии, СИЗ, а также соблюдение ими социального дистанцирования;

- социально значимые мероприятия, проводимые при условии благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории места проведения мероприятия по согласованию с Межведомственным оперативным штабом на основании ходатайства органа местного самоуправления муниципального образования Мурманской области. Ходатайство органа местного самоуправления муниципального образования о согласовании проведения мероприятия направляется в Межведомственный оперативный штаб не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения мероприятия с указанием даты, места, программы проведения мероприятия и количества участников;

11) оказание услуг, осуществляемых в рамках проведения массовых мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Указанные требования не распространяются на организации, осуществляющие услуги проката спортивного инвентаря, туристского снаряжения, товаров детского ассортимента и иных предметов, арендуемых гражданами в целях проведения досуга на открытом воздухе, при условии соблюдения такими организациями санитарно-гигиенических правил, установленных для организаций, предоставляющих услуги населению;

12) распространение рекламных печатных материалов посредством передачи из рук в руки.

3.2. Правила, обязательные для исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями:

1) обеспечить соблюдение воздушно-теплового режима, режима проветривания и обеззараживания воздуха, проведение регулярной уборки и профилактической дезинфекции в помещениях, соблюдение работниками организации правил респираторной гигиены, рекомендаций медицинских работников, минимизацию рисков передачи сезонных респираторных инфекций от одного человека к другому;

2) воздержаться от направления работников в служебные командировки, применять преимущественно дистанционный формат исполнения должностных обязанностей работников, организовать деятельность, обеспечив принятие мер по минимизации очных контактов работников, в том числе путем использования освободившихся рабочих мест работников, осуществляющих должностные обязанности в дистанционном режиме;

3) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками простудного заболевания, ОРВИ (повышенная температура, кашель и др.), в том числе посредством бесконтактной термометрии, и недопущение нахождения таких сотрудников на рабочих местах, при выявлении таких сотрудников незамедлительно обратиться по номеру телефона 8-800-222-51-00 для получения инструкций о дальнейших действиях. При необходимости обеспечить доставку заболевшего работника в медицинскую организацию способом, исключающим контактирование заболевшего с третьими лицами;

4) ограничить проведение мероприятий, предусматривающих совместное присутствие участников, и активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связей общего пользования;

5) оказывать содействие работникам по соблюдению запретов и ограничений, установленных настоящими Правилами;

6) обеспечить по согласованию с работником в возрасте 65 лет и старше перевод на дистанционный режим исполнения трудовых (служебных) обязанностей такого работника;

7) при поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по Мурманской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

8) при поступлении информации от Управления Роспотребнадзора по Мурманской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник;

9) проводить среди работников информационно-разъяснительную работу по вопросу предотвращения и недопущения распространения коронавирусной инфекции;

10) обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости:

- проведения лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации, а также соблюдения режима изоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов указанного лабораторного исследования - в случае прибытия на территорию Российской Федерации воздушным транспортом;

- обеспечения 14-дневной изоляции со дня возвращения на территорию Российской Федерации и проведения лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) на 10-й день изоляции - в случае прибытия на территорию Российской Федерации иным (не воздушным) видом транспорта;

11) в случае привлечения к трудовой деятельности граждан, прибывших с территорий иностранных государств, осуществлять их допуск к работе при соблюдении условий:

- в отношении иностранных граждан - наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации;

- в отношении граждан Российской Федерации, указанных в подпункте 2.2.1 пункта 2.2, - наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, проведенного в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

- в отношении граждан Российской Федерации, указанных в подпункте 2.2.2 пункта 2.2, - наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного на 10-й день изоляции;

- в отношении граждан Российской Федерации, перенесших до прибытия на территорию Мурманской области коронавирусную инфекцию, -наличие подтверждающего документа, выданного медицинской организацией (выписка из медицинской карты стационарного больного, справка медицинской организации, в которой гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях, или выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях);

12) организациям, осуществляющим обязательное тестирование работников на предмет употребления алкоголя в соответствии с локальными актами организации, обеспечить проведение такого тестирования с использованием одноразовых мундштуков или их аналогов;

13) при наличии возможности перемещать работников организации из дома до работы и обратно без использования общественных видов транспорта;

14) организациям, осуществляющим деятельность в сфере торговли:

- обеспечить размещение на территориях объектов торговли информации о мерах по профилактике распространения коронавирусной инфекции, а также о необходимости обязательного использования СИЗ в торговом зале;

- не допускать нахождение в торговом зале граждан без СИЗ. При попытке прохода посетителя без СИЗ осуществлять его информирование о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за их нарушение. В случае несогласия посетителя исполнять установленные требования об обязательном использовании СИЗ представитель организации торговли вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения и составления протокола;

15) собственникам (владельцам) объектов торговли, в том числе торговых центров, торгово-развлекательных центров:

- обеспечить недопущение оказания услуг общественного питания с использованием фуд-кортов и фуд-плэйсов, в том числе путем ограничения доступа граждан на территорию фуд-корта (фуд-плэйса);

- обеспечить недопущение работы объектов розничной торговли, не имеющих торгового зала, расположенных в торговых центрах, торговоразвлекательных центрах;

- не допускать размещение и (или) использование на территории торгового центра, торгово-развлекательного центра мест, предназначенных для сидения и отдыха (скамеек, стульев, кресел и т.п.), за исключением расположенных в торговых залах объектов розничной торговли;

- обеспечить недопущение оказания гражданам услуг, предусматривающих при их оказании (предоставлении) очное присутствие гражданина, вне обособленного помещения для оказания указанных услуг;

- обеспечить недопущение работы объектов, предназначенных для развлечения и досуга;

- обеспечить соблюдение ограничения одновременного присутствия посетителей не более 1 человека на 4 кв. м площади торгового зала;

- не допускать нахождение в зданиях, помещениях торговых центров, торгово-развлекательных центров, за исключением торговых залов, граждан без СИЗ. При попытке прохода посетителя без СИЗ осуществлять его информирование о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за их нарушение. В случае несогласия посетителя исполнять установленные требования об обязательном использовании СИЗ представитель организации торговли вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения и составления протокола;

16) организациям общественного питания осуществлять деятельность при соблюдении следующих условий:

- обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами;

- размещение столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 м или расстановка перегородок;

- проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники;

- установление с 16.10.2020 до 30.10.2020 для организаций общественного питания, имеющих залы обслуживания и посадочные места, режима работы, предусматривающего прием и обслуживание посетителей в период не ранее 7 часов и не позднее 23 часов;

17) деятельность кинотеатров (кинозалов) после ее возобновления осуществляется при соблюдении следующих условий:

- организация в местах общего пользования кинотеатра (кассовая зона, входы в кинозалы, туалеты) мест обработки рук дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов;

- обеспечение использования сотрудниками кинотеатров при обслуживании кинозрителей защитных масок и перчаток;

- обеспечение соблюдения социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении зрителей и сотрудников в кинотеатре, в зоне кассового обслуживания, в фойе кинотеатра, при входе в кинозалы и выходе из кинозалов, на сидячих местах в фойе (кресла, диваны, стулья);

- осуществление сбора использованных масок и перчаток сотрудников и посетителей кинотеатра в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией;

- осуществление ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общего пользования (комнаты отдыха сотрудников, кассовые зоны, фойе кинотеатра, зона кинобаров, туалетные комнаты и т.д.) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

- организация информирования посетителей и сотрудников кинотеатров путем размещения текстовой и визуальной информации в кассовой зоне, в зонах кинобаров, в фойе кинотеатров, в том числе с использованием цифровых постеров, о необходимости соблюдения посетителями кинотеатров мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в том числе воздержаться от посещения кинотеатра при наличии респираторных симптомов, характерных для ОРВИ, соблюдать правила личной гигиены, в том числе пользоваться санитайзерами;

18) предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Мурманской области при соблюдении следующих условий:

- применение сотрудниками многофункциональных центров и предоставление заявителям при входе в помещение многофункционального центра средств индивидуальной защиты (перчатки, маска);

- рабочие места сотрудников многофункциональных центров должны располагаться с учетом соблюдения режима социального дистанцирования не менее 2 метров;

- соблюдение заявителями социального дистанцирования не менее 2 метров друг от друга;

- отсутствие у заявителя признаков простудного заболевания;

- осуществление влажной уборки помещений многофункциональных центров не менее 2 раз в день во время перерыва с использованием бытовых моющих средств и дезинфекционных мероприятий.

Государственные и иные услуги, предоставление которых возможно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, предоставляются исключительно в электронной форме;

19) организациям, предоставляющим коммунальные услуги:

- не применять к гражданам, находящимся на изоляции, проходящим обследование и (или) лечение в медицинской организации в связи с подозрением на наличие коронавирусной инфекции либо ее выявлением, мер ответственности за несвоевременное исполнение ими обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- не приостанавливать и не ограничивать предоставление коммунальных услуг организациям, индивидуальным предпринимателям, сфера деятельности которых отнесена в соответствии с федеральным или региональным перечнями к отраслям экономики, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции;

20) организациям, предоставляющим услуги связи, начисление платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не применять к гражданам, находящимся на изоляции, проходящим обследование и (или) лечение в медицинской организации в связи с подозрением на наличие коронавирусной инфекции либо ее выявлением, мер ответственности за несвоевременное исполнение ими обязательств по оплате взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

21) организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах:

- осуществлять еженедельно, а в случае получения информации от Управления Роспотребнадзора по Мурманской области о выявлении заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 среди граждан, проживающих в квартирах, расположенных в подъезде многоквартирного жилого дома, в течение суток дезинфекцию помещений в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, а именно межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтов, коридоров, а также расположенных в таких помещениях поручней, перил, дверных ручек, кнопок (включая кнопки панели домофона), выключателей, клапанов мусоропроводов, почтовых ящиков, дверей помещений общего пользования и других контактных поверхностей помещений общего пользования;

- осуществлять еженедельно дезинфекцию объектов, предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, расположенных в границах земельного участка, на которым расположен многоквартирный дом, включая детские и спортивные площадки, лавочки, урны;

- при проведении дезинфекции применять зарегистрированные в установленном порядке и допущенные к применению в Российской Федерации дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями по применению конкретных средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях;

- обеспечить лиц, привлекаемых к осуществлению дезинфекционных мероприятий, специальной одеждой, влагонепроницаемыми перчатками (одноразовые или многократного применения), средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор), глаз (очки);

- обеспечить заблаговременное информирование населения о проведении дезинфекционных мероприятий;

22) организациям, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования (не менее 1,5 м), в том числе путем нанесения специальной разметки;

23) организациям, осуществляющим обслуживание объектов внешней среды, формирующих инфраструктуру населенных пунктов:

- осуществлять еженедельно дезинфекцию открытых пространств: территорий, наружных поверхностей зданий и объектов (тротуаров, скамеек, площадок у входа, наружных дверей, поручней, малых архитектурных форм, урн) вблизи и в местах массового скопления людей (аэропортов, вокзалов, торговых центров, рынков, объектов проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, городских парков и т.п.); остановочных площадок и павильонов для общественного транспорта, подземных и надземных переходов; наружных поверхностей торговых палаток и киосков, общественных туалетов; терминалов билетных, банковских, парковочных и других объектов;

- при проведении дезинфекции применять зарегистрированные в установленном порядке и допущенные к применению в Российской Федерации дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями по применению конкретных средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях;

- обеспечить лиц, привлекаемых к осуществлению дезинфекционных мероприятий, специальной одеждой, влагонепроницаемыми перчатками (одноразовые или многократного применения), средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор), глаз (очки);

24) организации, деятельность которых связана с предоставлением услуг населению, в том числе услуг доставки курьерами, а также организации, осуществляющие деятельность в сфере торговли, обязаны:

- обеспечить использование работниками на рабочих местах средств индивидуальной защиты - маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки, за исключением водителей транспортных средств, имеющих конструктивное разграничение водительской кабины и салона;

- обеспечить контроль за использованием работниками средств индивидуальной защиты;

- организовать при входе места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками;

- организовать прием пищи в специально отведенном помещении, оборудованном раковиной для мытья рук или дозатором для обработки рук кожным антисептиком;

- обеспечить наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты (перчатки, маска), дезинфицирующих и моющих средств;

25) организации, осуществляющие услуги проката спортивного инвентаря, туристского снаряжения, товаров детского ассортимента и иных предметов, арендуемых гражданами в целях проведения досуга на открытом воздухе, обязаны:

- обеспечить использование работниками на рабочих местах средств индивидуальной защиты - маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки;

- обеспечить контроль за использованием работниками средств индивидуальной защиты;

- обеспечить проведение дезинфекции предметов проката после каждого их использования (возврата);

- обеспечить наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты (перчатки, маска), дезинфицирующих и моющих средств;

26) деятельность организаций, предоставляющих в почасовую аренду объекты размещения, не предусматривающие круглосуточного пребывания (беседки), осуществляют свою деятельность при соблюдении следующих условий:

- одновременное нахождение посетителей на объекте из расчета 1,5 кв. м на одного человека;

- проведение влажной уборки арендуемых помещений с применением дезинфицирующих средств и обработкой контактных поверхностей по окончании каждого срока аренды;

- установка в местах общего пользования дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук;

- обеспечение возможности приобретения посетителями на территории организации средств индивидуальной защиты и антисептических средств для рук;

- обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной защиты;

- проведение каждые 2 часа обработки контактных поверхностей на улице (поручней, дверных ручек), туалетов с использованием дезинфицирующих средств;

27) организациям, привлекающим работников для работы с территорий других субъектов Российской Федерации или иностранных государств, что предполагает осуществление работниками трудового процесса вне места постоянного их проживания (вахтовый метод), исходя из способа организации доставки работников руководствоваться следующими правилами:

27.1) в случае обеспечения нахождения работников на 14-дневной изоляции на территории Мурманской области:

- письменно согласовывать прибытие персонала вахты на территорию Мурманской области с Межведомственным оперативным штабом с обязательным предоставлением документов, подтверждающих соблюдение организацией условий, установленных настоящими Правилами, для привлечения работников к работе вахтовым методом, а также информации о дате, месте прибытия, количестве работников, из какого субъекта Российской Федерации или страны прибывают, способе и порядке доставки работников, месте их пребывания на территории Мурманской области, цели прибытия;

- обеспечить преимущественно централизованную одномоментную доставку персонала вахты к месту работы на территории Мурманской области;

- обеспечить разработку и утверждение внутреннего порядка функционирования вахтового поселка с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории размещения, включающего мероприятия, проводимые по месту осуществления работ, в соответствии с Методическими рекомендациями Роспотребнадзора № МР 3.1/2.2.0176/1-20 "Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19";

- обеспечить на основании договора размещение работников, прибывших на территорию Мурманской области, в отдельно стоящем здании (части здания) (далее - объект) для прохождения централизованной изоляции;

- обеспечить на основании договора круглосуточную охрану объекта, исключающую возможность покидания объекта работниками, находящимися на изоляции;

- обеспечить на основании договора проведение первичного медицинского осмотра прибывших работников в день их прибытия или не позднее следующего дня после прибытия, а также организацию круглосуточного медицинского наблюдения работников, находящихся на изоляции на объекте;

- обеспечить на основании договора питание работников, находящихся на изоляции на объекте;

- обеспечить на основании договора проведение ежедневной дезинфекции объекта;

- обеспечить преимущественно централизованную доставку прибывших работников к месту изоляции;

- обеспечить на основании договора проведение лабораторного исследования прибывших работников на COVID-19 на 10-й день их пребывания на изоляции;

- изоляция прибывших работников завершается:

на 15-й календарный день со дня их прибытия на территорию Мурманской области при условии получения отрицательного результата лабораторного исследования работников на COVID-19. С этого момента прибывшие работники вправе приступить к работе на территории Мурманской области;

до истечения 15-го календарного дня в случае убытия с территории Мурманской области при условии письменного согласования убытия с Рабочей группой Межведомственного оперативного штаба;

- обеспечить допуск к работе работников без признаков инфекционного заболевания, ОРВИ, имеющих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

Время простоя в связи с нахождением на изоляции оплачивается в порядке, установленном трудовым законодательством.

Требования настоящего подпункта в части обеспечения изоляции и проведения лабораторного исследования на COVID-19 не распространяются на лиц, ранее перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией и имеющих соответствующий иммунный статус, при наличии подтверждающего документа, выданного медицинской организацией (выписка из медицинской карты стационарного больного, справка медицинской организации, в которой гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях, или выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях).

Организациям, привлекающим к работе вахтовым методом иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию Мурманской области с территорий иностранных государств, обеспечить исполнение требования по их изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации, установленного постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019".

27.2) в случае обеспечения проведения лабораторного исследования работников на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) до прибытия на территорию Мурманской области:

- письменно согласовывать прибытие персонала вахты на территорию Мурманской области с Межведомственным оперативным штабом с обязательным предоставлением документов, подтверждающих соблюдение организацией условий, установленных настоящими Правилами для привлечения работников к работе вахтовым методом, а также информации о дате, месте прибытия, количестве работников, из какого субъекта Российской Федерации или страны прибывают, способа и порядка доставки работников, места их пребывания на территории Мурманской области, цели прибытия;

- обеспечить разработку и утверждение внутреннего порядка функционирования вахтового поселка с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории размещения, включающего мероприятия, проводимые по месту осуществления работ, в соответствии с Методическими рекомендациями Роспотребнадзора № МР 3.1/2.2.0176/1-20 "Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19";

- обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) персонала вахты за двое суток до прибытия на территорию Мурманской области;

- обеспечить преимущественно централизованную одномоментную доставку персонала вахты к месту работы на территории Мурманской области;

- обеспечить допуск к работе работников без признаков инфекционного заболевания, ОРВИ, имеющих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

Требования настоящего подпункта в части необходимости проведения лабораторного исследования на COVID-19 не распространяются на лиц, ранее перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией и имеющих соответствующий иммунный статус, при наличии подтверждающего документа, выданного медицинской организацией (выписка из медицинской карты стационарного больного, справка медицинской организации, в которой гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях, или выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях).

Организациям, привлекающим к работе вахтовым методом иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию Мурманской области с территорий иностранных государств, обеспечить исполнение требования по их изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации, установленного постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019".

28) организациям, осуществляющим смену экипажей морских судов, письменно согласовывать прибытие таких работников на территорию Мурманской области с Рабочей группой Межведомственного оперативного штаба не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты прибытия работников с указанием даты, места прибытия, количества работников, из какого страны прибывают, маршрута следования, способа и порядка доставки работников, места их пребывания на территории Мурманской области. Рабочая группа Межведомственного оперативного штаба вправе при необходимости запросить у организации дополнительную информацию по данному вопросу.

Смена экипажей морских судов осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2.4 настоящих Правил.

29) религиозным организациям, осуществляющим деятельность на территории Мурманской области, принять меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при проведении религиозных обрядов, церемоний и иных культовых мероприятий, в том числе с использованием предметов культового назначения, в помещениях, зданиях, сооружениях и иных местах и объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания;

30) страховым медицинским организациям выполнять действия, направленные на обеспечение граждан Мурманской области полисами обязательного медицинского страхования, защиту прав застрахованных граждан и финансирование медицинских организаций за оказанную медицинскую помощь, предусмотрев возможность обеспечения доставки полиса застрахованному гражданину способом, исключающим риски инфицирования COVID-19, и с использованием курьерами средств индивидуальной защиты (перчатки, маска);

31) оказание услуг автомобильными школами (далее - автошколы) осуществляется при соблюдении следующих условий:

- обязательная предварительная дистанционная запись;

- применение сотрудниками автошкол и предоставление гражданам при входе в помещение автошколы средств индивидуальной защиты (перчатки, маска);

- отсутствие у сотрудников автошкол и граждан признаков инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура, кашель и др.);

- проведение теоретических занятий с гражданами исключительно с применением обучающей программы дистанционного обучения;

- проведение практических занятий по вождению учебного автомобиля при условии нахождения в салоне автомобиля одного учащегося и одного инструктора, обеспеченных средствами индивидуальной защиты (перчатки, маска);

- осуществление влажной уборки помещений автошкол не менее 2 раз в день, влажной уборки салона учебного автомобиля - после каждой поездки с учащимся с обязательным использованием бытовых моющих средств и дезинфекционных мероприятий;

32) организациям, осуществляющим регулярные перевозки городским электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным и межмуниципальным маршрутам:

- обеспечить информирование граждан о необходимости обязательного использования СИЗ в общественном транспорте;

- не допускать нахождение в салонах транспортных средств граждан без СИЗ. При попытке совершения поездки гражданином без СИЗ осуществлять его информирование о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за их нарушение. В случае несогласия гражданина исполнять установленные требования об обязательном использовании СИЗ перевозчик вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения и составления протокола;

33) солярии, сауны, бани и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, осуществляют деятельность при соблюдении следующих условий:

- посещение объектов из расчета 1,5 кв. м в зоне отдыха на 1 посетителя;

- запрет использования купелей и бассейнов;

- исключение круглосуточного режима работы;

34) деятельность спортивных объектов и сооружений, спортивных секций, фитнес-центров и других аналогичных объектов, осуществляется при условии:

- загрузки каждого объекта не более чем на 75 % от единовременной пропускной способности;

- загрузки гидромассажных ванн и иных подобных объектов не более чем на 75 % от единовременной пропускной способности;

35) деятельность бассейнов, в том числе расположенных в фитнес-центрах и других аналогичных объектах, осуществляется при условии загрузки бассейна не более чем на 50% от единовременной пропускной способности;

36) деятельность гостиниц, хостелов, гостевых домов, мини-гостиниц, баз отдыха и иных объектов туристической инфраструктуры осуществляется при соблюдении следующих условий:

- обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 метра с помощью сигнальной разметки;

- проведение в помещениях профилактической дезинфекции с соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации;

- соблюдение рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения), утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 04.06.2020 (МР 3.1/2.1.0193-20);

- запрет на формирование организованных групп для передвижения по маршрутам численностью более 20 человек.

Гостиницы, хостелы, гостевые дома, мини-гостиницы, базы отдыха и иные объекты туристической инфраструктуры, расположенные на территориях муниципальных образований город Кировск с подведомственной территорией и город Апатиты с подведомственной территорией, возобновляют (начинают осуществлять) свою деятельность при условии предварительного (до начала осуществления (возобновления) деятельности) согласования с главой администрации муниципального образования, на территории которого расположены гостиница, хостел, гостевой дома, мини-гостиница, база отдыха и иной объект туристической инфраструктуры;

37) розничным сетевым аптечным организациям обеспечить неснижаемый недельный запас средств индивидуальной защиты для целей реализации населению;

38) деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием осуществляется при соблюдении следующих условий:

- соблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами при открытии и функционировании организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии организации санитарным правилам и нормам;

- уведомление Управления Роспотребнадзора по Мурманской области или его территориального отдела (по месту расположения организации) о планируемых сроках открытия каждой организации не позднее чем за 1 рабочий день до открытия;

- обеспечение наполняемости отрядов не более 50 % от проектной вместимости;

- обеспечение продолжительности каждой смены не более 14 календарных дней;

- наличие у детей, прибывающих в организацию, оформленной медицинской документации, включая заключение врача об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня, в том числе по новой коронавирусной инфекции (COVID-19), справок о состоянии здоровья, сведений об имеющихся прививках, сведений о туберкулинодиагностике. Посещение организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для его пребывания в организации;

- наличие у сотрудников организаций медицинских справок об отсутствии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданных не ранее чем за три дня до открытия организации, а также оформленной медицинской документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, включая личные медицинские книжки, оформленные в установленном порядке, медицинские справки об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня, результатов лабораторного обследования, подтверждающих отсутствие возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии;

- проведение перед открытием каждой смены генеральной уборки всех помещений организации с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток;

- информирование родителей (законных представителей) детей о режиме функционирования организации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп детей (отрядов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций;

- установление ежедневного медицинского наблюдения за детьми и сотрудниками организации, проведение обязательной термометрии детей и сотрудников с использованием бесконтактных термометров и внесение результатов термометрии в журнал при входе в организацию;

- обеспечение незамедлительной изоляции лиц с выявленной повышенной температурой тела до приезда родителей (законных представителей), бригады скорой медицинской помощи;

- наличие дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук при входе во все здания организации, в том числе столовую, а также в санитарных узлах;

- проведение генеральной уборки организации не реже одного раза в неделю;

- проведение ежедневных противоэпидемических мероприятий, включающих в том числе проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов, в соответствии с инструкцией по их применению с обработкой всех контактных поверхностей силами технического персонала в специальной одежде и с СИЗ (перчатки и маски), а также с учетом графика работы организации проведение регулярного сквозного проветривания помещений в отсутствие детей. Рекомендуется дезинфекция воздушной среды помещений организации с использованием приборов для обеззараживания воздуха;

- обеспечение использования сотрудниками организации, участвующими в приготовлении и раздаче пищи, а также обслуживающим персоналом СИЗ (маски, перчатки), а сотрудниками, работающими в закрытых помещениях, - масок;

- организация с учетом погодных условий максимального проведения мероприятий с участием детей на открытом воздухе;

- наличие одноразовой посуды для организации питьевого режима;

- мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;

- обеспечение контроля за соблюдением правил личной гигиены детьми и сотрудниками.

39) деятельность санаторно-курортных организаций, пансионатов осуществляется при соблюдении следующих условий:

- проведение перед приемом отдыхающих генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

- заселение 1-2 человек в номер, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими, проживающими вместе людьми или членами одной семьи;

- соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0197-20 по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

3.3. Организации и индивидуальные предприниматели при возобновлении и осуществлении деятельности несут ответственность за соблюдение положений, предусмотренных пунктом 3.2 Правил, а также выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, размещенных на официальном сайте: https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/koron_ofdoc.php.".







