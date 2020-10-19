Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 321-Ф3 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части введения обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырье"

Принят Государственной Думой 23 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 33, ст. 3413, 3421, 3429; 2002, N 1, ст. 4; N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027; 2003, N 1, ст. 6; N 22, ст. 2066; N 23, ст. 2174; N 28, ст. 2886; 2004, N 27, ст. 2711; N 28, ст. 2886; N 31, ст. 3222; N 34, ст. 3517, 3520; N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 9, 30; N 24, ст. 2312; N 27, ст. 2713; N 30, ст. 3101, 3117, 3118, 3128; N 52, ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12; N 27, ст. 2881; N 31, ст. 3433, 3436, 3450; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 7, 31; N 21, ст. 2461; N 31, ст. 4013; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; 2008, N 30, ст. 3598, 3614; N 52, ст. 6218, 6227; 2009, N 29, ст. 3625; N 30, ст. 3735; N 48, ст. 5731, 5732; N 52, ст. 6450; 2010, N 15, ст. 1737; N 28, ст. 3553; N 31, ст. 4198; N 46, ст. 5918; N 48, ст. 6247, 6248; 2011, N 1, ст. 37; N 23, ст. 3265; N 24, ст. 3357; N 27, ст. 3881; N 30, ст. 4566, 4575, 4583, 4593, 4596, 4606; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7016, 7063; 2012, N 18, ст. 2128; N 24, ст. 3066; N 27, ст. 3588; N 31, ст. 4319; N 49, ст. 6748, 6749, 6750, 6751; N 53, ст. 7578, 7584, 7607; 2013, N 9, ст. 874; N 14, ст. 1647; N 27, ст. 3444; N 30, ст. 4046, 4081, 4084; N 40, ст. 5033, 5037, 5038, 5039; N 44, ст. 5640, 5645; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6981; 2014, N 16, ст. 1838; N 26, ст. 3393; N 30, ст. 4220, 4222; N 43, ст. 5796; N 48, ст. 6647, 6657, 6660, 6685, 6687; 2015, N 1, ст. 11; N 24, ст. 3377; N 27, ст. 3948; N 48, ст. 6688, 6689; 2016, N 9, ст. 1169; N 11, ст. 1489; N 15, ст. 2063, 2064; N 22, ст. 3092; N 27, ст. 4158, 4175, 4178, 4179; N 49, ст. 6844; 2017, N 11, ст. 1534; N 27, ст. 3942; N 31, ст. 4802, 4803; N 49, ст. 7307, 7318, 7325; 2018, N 1, ст. 14; N 18, ст. 2575; N 28, ст. 4144; N 30, ст. 4534; N 32, ст. 5094, 5095; N 47, ст. 7136; N 49, ст. 7496; N 53, ст. 8412; 2019, N 18, ст. 2202; N 22, ст. 2665; N 23, ст. 2908; N 31, ст. 4414, 4443; N 39, ст. 5371, 5374, 5375, 5376; N 48, ст. 6740; 2020, N 12, ст. 1647, 1657; N 24, ст. 3746; N 29, ст. 4507) следующие изменения:

1) в статье 1792:

а) пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) производство спиртосодержащей непищевой продукции в виде геля, крема на гелевой основе (крем-геля), в качестве сырья для производства которой (в процессе производства которой) используется этиловый спирт, - свидетельство на производство спиртосодержащей непищевой продукции.";

б) в подпункте 5 пункта 2 слово "мощностей;" заменить словами "мощностей. В целях настоящей главы под производственными мощностями понимаются сооружения, технологические установки и оборудование;";

в) пункт 4 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) свидетельство на производство спиртосодержащей непищевой продукции - при наличии у организации на праве собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) мощностей по хранению этилового спирта, по производству, хранению и отпуску спиртосодержащей непищевой продукции в виде геля, крема на гелевой основе (крем-геля), в качестве сырья для производства которой (в процессе производства которой) используется этиловый спирт.";

г) пункт 41 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) перечень видов производимой продукции с указанием номера свидетельства о государственной регистрации (его регистрационного номера) - в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) правом Евразийского экономического союза предусмотрена обязательная государственная регистрация такой продукции, либо в случае, если обязательная государственная регистрация не предусмотрена, - копии документов, в соответствии с которыми производится данный вид продукции (технические условия, регламент, сведения о составе компонентов продукции с указанием норм использования этилового спирта в качестве сырья (вспомогательного материала).";

д) подпункт 4 пункта 45 дополнить словами ", и (или) изменение документов, в соответствии с которыми они изготавливаются";

е) в пункте 6 слова "а также в случае утраты организацией свидетельства" исключить, дополнить предложением следующего содержания: "В случае утраты организацией свидетельства такая организация вправе обратиться в налоговый орган за выдачей дубликата.";

2) абзац пятый пункта 1 статьи 1793 после слов "попутного нефтяного газа" дополнить словами ", этана, сжиженного углеводородного газа (далее также в настоящей главе - СУГ)";

3) в подпункте 1 пункта 4 статьи 1795:

абзац третий дополнить словами "(за исключением маломерных судов)";

дополнить абзацем следующего содержания:

"копию судового билета, подтверждающего право плавания под Государственным флагом Российской Федерации, - в отношении маломерных судов;";

4) в статье 1797:

а) в подпункте 3 пункта 2 слова "при условии, что на момент представления заявления указанное соглашение действует и фактов его невыполнения не выявлено" заменить словами "или организация-заявитель является третьей стороной соглашения о замене стороны в соглашении о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, заключенном до 1 июня 2019 года";

б) в абзаце втором пункта 3 слова "включенных данной организацией в соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и вводимых в эксплуатацию в период с 1 января 2015 года" заменить словами "включенных в соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и вводимых в эксплуатацию в период с 1 июля 2014 года";

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей вправе заключить российская организация, направившая на переработку в 2017 году нефтяное сырье в объеме более 600 тысяч тонн, при наличии у нее на праве собственности и (или) ином законном основании производственных мощностей, необходимых для осуществления технологических процессов (хотя бы одного вида) по переработке нефтяного сырья, указанных в пункте 11 настоящей статьи, средств измерений для определения количества нефтяного сырья, направленного на переработку, в случае, если такая организация удовлетворяет хотя бы одному из следующих условий:

1) после завершения мероприятий, предусмотренных соглашением о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, отношение объема производства автомобильного бензина класса 5, производимого из нефтяного сырья, направленного такой организацией на переработку, к объему нефтяного сырья, направленного на переработку, по итогам каждого года будет составлять не менее 0,1;

2) совокупная первоначальная стоимость объектов основных средств, предусмотренных для включения в соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и вводимых в эксплуатацию в период с 1 июля 2014 года по 1 января 2024 года, составляет не менее 60 миллиардов рублей.";

г) дополнить пунктами 51 - 55 следующего содержания:

"51. В соглашении о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей указываются мероприятия, связанные с проектированием, строительством, вводом в эксплуатацию установок вторичной переработки нефти, а также сроки реализации указанных мероприятий.

Для целей заключения соглашений о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей Правительством Российской Федерации утверждается перечень установок вторичной переработки нефти, которые могут являться предметом таких соглашений.

Форма соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, порядок заключения (расторжения) соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, порядок внесения изменений в соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, порядок контроля за исполнением соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей устанавливаются Правительством Российской Федерации.

После 1 января 2022 года не допускается внесение изменений в соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, за исключением изменения сроков реализации мероприятий, указанных в соглашении, но не более чем на шесть месяцев по сравнению со сроками реализации данных мероприятий, зафиксированными в соглашении о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей по состоянию на 1 января 2021 года, а также за исключением замены стороны в соглашении о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, предусмотренной пунктом 55 настоящей статьи.

52. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, ежегодно до 1 июля текущего года осуществляет проверку выполнения мероприятий, указанных в соглашении о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, в предыдущем календарном году.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, расторгает соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей в одностороннем порядке в случае нарушения сроков реализации хотя бы одного из мероприятий, предусмотренных соглашением о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, уведомляет организацию, являющуюся стороной соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, о расторжении соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей в течение пятнадцати рабочих дней со дня расторжения указанного соглашения.

53. Соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей считается неисполненным при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей расторгнуто по основанию, указанному в пункте 52 настоящей статьи;

2) принято решение о реорганизации организации, заключившей соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, или решение о ликвидации указанной организации в период с 1 января 2021 года до 1-го числа месяца, в котором налогоплательщиком от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, получено подтверждение полного выполнения указанного соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, но не позднее 1 января 2025 года - если иное не установлено пунктом 55 настоящей статьи;

3) для организации, заключившей соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 5 настоящей статьи, - если по истечении первого квартала, или шести месяцев, или девяти месяцев, или двенадцати месяцев 2024 года или 2025 года отношение объема автомобильного бензина класса 5, который был произведен из нефтяного сырья, направленного на переработку и принадлежащего организации на праве собственности, и был реализован ею на территории Российской Федерации в соответствующем периоде, к объему нефтяного сырья, направленного в соответствующем периоде на переработку и принадлежащего организации на праве собственности, оказалось менее 0,1;

4) для организации, заключившей соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 5 настоящей статьи, - если совокупная первоначальная стоимость объектов основных средств, включенных в соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2014 года по 1 января 2024 года, оказалась менее 60 миллиардов рублей.

Для целей настоящего подпункта первоначальная стоимость основного средства определяется в порядке, установленном пунктом 1 статьи 257 настоящего Кодекса. В случае, если в сделках, учитываемых при формировании первоначальной стоимости основного средства, применялись цены, не признаваемые рыночными, первоначальная стоимость такого основного средства для целей настоящего подпункта определяется с использованием цен указанных сделок, принимаемых для целей налогообложения, в порядке и с применением методов, которые установлены главой 143 настоящего Кодекса. В целях настоящего абзаца рыночная цена определяется с учетом положений статьи 1053 настоящего Кодекса;

5) в период с 1 января 2021 года и до1-го числа месяца, в котором налогоплательщиком от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, получено подтверждение полного выполнения соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, но не позднее 1 января 2025 года прекращено право собственности организации (за исключением случая гибели или уничтожения имущества) в отношении объектов основных средств, предусмотренных соглашением о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, - если иное не установлено пунктом 55 настоящей статьи.

настоящей статьи.

54. Организация, заключившая соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей (далее в настоящем пункте - организация-заявитель), обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, с запросом о подтверждении полного (частичного) выполнения указанной организацией соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей (далее также - запрос).

По запросу организации-заявителя федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, до истечения тридцати дней с даты получения запроса направляет указанной организации в письменной форме подтверждение полного (частичного) выполнения соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей или отказ в таком подтверждении.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, направляет организации-заявителю подтверждение полного (частичного) выполнения соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей при условии, что сумма фактически оплаченных и документально подтвержденных затрат, непосредственно связанных с созданием объектов основных средств, включенных в соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, по состоянию на 1-е число месяца получения запроса превысила 60 миллиардов рублей (40 миллиардов рублей - для случая частичного выполнения соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей). При этом организация-заявитель обязана приложить к запросу копии документов, подтверждающих фактическую оплату затрат, указанных в настоящем абзаце, виды которых соответствуют перечню видов подтверждающих документов, утверждаемому федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса (далее в настоящем пункте - перечень).

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, направляет организации-заявителю отказ в подтверждении полного (частичного) выполнения соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей в следующих случаях:

соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей расторгнуто;

в представленных организацией-заявителем документах содержится недостоверная информация;

непредставление (в том числе неполное представление) организацией-заявителем копий документов, подтверждающих фактическую оплату затрат, непосредственно связанных с созданием объектов основных средств, включенных в соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, в размере 60 миллиардов рублей и более (40 миллиардов рублей и более - для случая частичного выполнения соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей);

виды представленных подтверждающих документов не соответствуют перечню.

Форма запроса, форма подтверждения (отказа в подтверждении) полного (частичного) выполнения соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

В случае направления организацией-заявителем в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, запроса не допускается внесение изменений в соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей начиная с даты получения такого запроса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

55. При выполнении условий, установленных настоящим пунктом, допускается замена стороны в соглашении о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, в том числе при реорганизации организации.

Замена стороны в соглашении о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей допускается при условии перехода к организации - третьему лицу прав собственности на все объекты основных средств (в том числе создаваемые), предусмотренные соглашением о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.

В этом случае может быть заключено соглашение о замене стороны в соглашении о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей до истечения тридцати дней с момента перехода прав собственности на все указанные объекты основных средств.

Соглашение о замене стороны в соглашении о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей заключается между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, органиорганизацией, заключившей соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, а также организацией, к которой перешли права собственности на объекты основных средств (в том числе создаваемые), предусмотренные соглашением о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.

Замена стороны в соглашении о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей допускается как в течение всего срока действия соглашения, так и после прекращения его действия со дня получения организацией-заявителем подтверждения от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, о полном выполнении организацией-заявителем указанного соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.

В соглашении о замене стороны в соглашении о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей третья сторона (организация, к которой перешли права собственности на объекты основных средств) принимает на себя все обязательства, предусмотренные соглашением о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.

Форма соглашения о замене стороны в соглашении о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и порядок заключения такого соглашения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.";

д) пункт 8 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:

"4) для организации-заявителя, обратившейся за получением свидетельства по основанию, указанному в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, - если на дату представления в налоговый орган заявления доля участия организации-заявителя в организации, с которой у нее заключен договор, указанный в подпункте 2 пункта 6 настоящей статьи, составляет менее 50 процентов;

5) организация-заявитель ранее получала свидетельство, которое было аннулировано в период с 1 марта 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно, и (или) к организации-заявителю перешли права пользования и (или) распоряжения производственными мощностями, указанными в свидетельстве организации, свидетельство которой было аннулировано в указанный период (за исключением случая, указанного в пункте 55 настоящей статьи), и (или) организация-заявитель заключила договор об оказании ей услуг по переработке нефтяного сырья с организацией, непосредственно осуществляющей указанную переработку, и с такой организацией ранее был заключен договор об оказании услуг по переработке нефтяного сырья другой организацией и у этой другой организации было аннулировано свидетельство в период с 1 марта 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно. Положения настоящего подпункта не применяются в случае, если аннулирование свидетельства производится по заявлению налогоплательщика при получении им по тем же основаниям нового свидетельства, действующего с налогового периода, в котором было аннулировано ранее полученное свидетельство.";

е) в пункте 15:

подпункт 3 признать утратившим силу;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) изменение адреса осуществления деятельности (места фактической деятельности), указанной в пункте 1 настоящей статьи;";

подпункт 5 после слов "договора об оказании услуг по переработке нефтяного сырья" дополнить словами "(за исключением обстоятельства, указанного в абзаце пятом пункта 20 настоящей статьи)";

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) наступление обстоятельства, при котором соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей считается неисполненным;";

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) в отношении организации, получившей свидетельство по основанию, указанному в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, - если доля участия указанной организации в организации, непосредственно осуществляющей переработку нефтяного сырья, с которой заключен договор, указанный в подпункте 2 пункта 6 настоящей статьи, оказалась менее 50 процентов.";

ж) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Аннулирование свидетельства налоговым органом по основаниям, предусмотренным пунктом 15 настоящей статьи, осуществляется с учетом следующих особенностей:

1) если иное не установлено подпунктом 7 настоящего пункта, при наступлении случая, указанного в подпункте 1 пункта 15 настоящей статьи, действие свидетельства аннулируется со дня, указанного в заявлении;

2) если иное не установлено подпунктом 7 настоящего пункта, при наступлении случаев, указанных в подпунктах 2, 4 и 5 пункта 15 настоящей статьи, действие свидетельства аннулируется по решению налогового органа со дня наступления соответствующих обстоятельств;

3) если иное не установлено подпунктом 7 настоящего пункта, действие свидетельства аннулируется по решению налогового органа с 1 января года, для которого установлено невыполнение соотношения, указанного в подпункте 6 пункта 15 настоящей статьи;

4) положения подпункта 6 пункта 15 настоящей статьи не применяются в отношении следующих организаций:

получивших свидетельство по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи;

получивших свидетельство по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи, и являющихся стороной соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, заключенного по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 5 настоящей статьи;

получивших свидетельство по основаниям, указанным в пункте 3 настоящей статьи, и имеющих договор на оказание услуг по переработке нефтяного сырья, заключенный с организацией, непосредственно осуществляющей переработку нефтяного сырья и получившей свидетельство по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи;

получивших свидетельство по основаниям, указанным в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, и имеющих договор на оказание услуг по переработке нефтяного сырья, заключенный с организацией, непосредственно осуществляющей переработку нефтяного сырья, получившей свидетельство по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи, и являющейся стороной соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, заключенного по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 5 настоящей статьи;

получивших свидетельство по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи, и являющихся стороной соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, заключенного по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 5 настоящей статьи. В отношении таких организаций положения подпункта 6 пункта 15 настоящей статьи не применяются до 1 января 2024 года;

5) при наступлении случая, указанного в подпункте 7 пункта 15 настоящей статьи, действие свидетельства аннулируется по решению налогового органа с даты начала действия такого свидетельства. При этом суммы акциза, исчисленные с даты начала действия аннулированного свидетельства организацией, заключившей соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, которое признано неисполненным, и (или) организацией (организациями), получившей свидетельство по основанию, указанному в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, имевшей (имеющей) договор, указанный в подпункте 2 пункта 6 настоящей статьи, с указанной организацией, заключившей соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, которое признано неисполненным, при совершении операций, указанных в подпункте 34 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, и не уплаченные в связи с применением налоговых вычетов, указанных в пункте 27 статьи 200 настоящего Кодекса, а также суммы, возмещенные указанным организациям в связи с применением таких вычетов, подлежат уплате в бюджет указанной организацией, заключившей соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, которое признано неисполненным, до истечения месяца, следующего за месяцем, в котором наступило обстоятельство, влекущее признание такого соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей неисполненным;

6) если иное не установлено подпунктом 7 настоящего пункта, при наступлении случая, указанного в подпункте 8 пункта 15 настоящей статьи, действие свидетельства аннулируется по решению налогового органа с 1-го числа месяца, на который приходится первая дата, по состоянию на которую соответствующая доля участия оказалась ниже 50 процентов;

7) при наступлении до 1-го числа месяца, в котором налогоплательщиком получено от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, подтверждение полного выполнения этим налогоплательщиком соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, но не позднее 1 января 2025 года случая, указанного в подпунктах 1, 2, 4, 5 и 8 пункта 15 настоящей статьи, в отношении организации, имеющей свидетельство по основанию, указанному в подпункте 3 пункта 2 или в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, действие свидетельства аннулируется по решению налогового органа с даты начала действия такого свидетельства. При этом суммы акциза, исчисленные с даты начала действия аннулированного свидетельства организацией, заключившей соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, или организацией, получившей свидетельство по основанию, указанному в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, и имеющей договор, указанный в подпункте 2 пункта 6 настоящей статьи, с организацией, заключившей соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, при совершении операций, указанных в подпункте 34 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, и не уплаченные в связи с применением налоговых вычетов, указанных в пункте 27 статьи 200 настоящего Кодекса, а также суммы, возмещенные указанным организациям в связи с применением таких вычетов, подлежат уплате в бюджет соответствующей организацией, заключившей соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, до истечения месяца, следующего за месяцем, в котором наступил случай, явившийся основанием для аннулирования свидетельства. Положения настоящего подпункта не применяются в случае, если аннулирование свидетельства необходимо для осуществления действий по замене стороны в соглашении о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, осуществляемой в соответствии с пунктом 55 настоящей статьи, или в случае, если аннулирование свидетельства производится по заявлению налогоплательщика при получении им выданного по тем же основаниям нового свидетельства, действующего с налогового периода, в котором было аннулировано ранее полученное свидетельство.";

з) в абзаце втором пункта 17 второе предложение исключить;

и) пункты 19 и 20 изложить в следующей редакции:

"19. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, направляет в налоговые органы следующие сведения:

1) о заключенных (расторгнутых) соглашениях о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, о внесении изменений в заключенные соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, о заключенных соглашениях о замене стороны в соглашении о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей - до истечения тридцати дней с момента заключения (расторжения) соглашений о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей (соглашений о замене стороны в соглашении о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей), о внесении изменений в такие соглашения;

2) об организациях, которым направлено подтверждение полного (частичного) выполнения соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, - до истечения тридцати дней с момента направления такого подтверждения.

20. Получившая свидетельство организация одновременно с налоговой декларацией по акцизам в сроки, предусмотренные для представления налоговой декларации за налоговый период в налоговые органы, обязана направить в налоговый орган уведомление о наступлении в течение налогового периода, за который представляется указанная налоговая декларация, следующих обстоятельств, влекущих изменение сведений, указанных в свидетельстве такой организации:

для организации, непосредственно осуществляющей переработку нефтяного сырья, - замена средств измерений для определения количества нефтяного сырья, направленного на переработку, и (или) изменение мест их размещения, и (или) установка новых средств измерений;

изменение наименования организации;

изменение места нахождения организации;

для организации, осуществляющей переработку нефтяного сырья на основе договора об оказании ей услуг по переработке нефтяного сырья, - реквизиты нового договора об оказании такой организации услуг по переработке нефтяного сырья в случае прекращения действия договора по переработке нефтяного сырья в течение налогового периода или предыдущего налогового периода и начала действия в течение налогового периода указанного нового договора об оказании услуг по переработке нефтяного сырья при условии, что оба указанных договора об оказании услуг по переработке нефтяного сырья заключены с одной организацией, непосредственно осуществляющей переработку нефтяного сырья и имеющей свидетельство;

прекращение права собственности (права пользования на иных законных основаниях) на производственные мощности, указанные в свидетельстве;

возникновение права собственности (права пользования на иных законных основаниях) на производственные мощности, на которых будет осуществляться переработка нефтяного сырья и которые необходимы для осуществления технологических процессов (хотя бы одного вида) по переработке нефтяного сырья, указанных в пункте 11 настоящей статьи.

К указанному в настоящем пункте уведомлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих наступление соответствующего обстоятельства.

Форма уведомления и перечень видов подтверждающих документов, необходимых для подтверждения наступления соответствующих обстоятельств, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Для организаций, оказывающих услуги по переработке нефтяного сырья и не являющихся плательщиками акциза на нефтяное сырье, представление уведомлений о наступлении обстоятельств, перечисленных в настоящем пункте, осуществляется в течение пятнадцати дней после окончания налогового периода, в котором наступили указанные обстоятельства.";

5) дополнить статьями 1798 и 1799 следующего содержания:

"Статья 1798. Свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке этана

1. Свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке этана (далее в настоящей статье - свидетельство), выдается организации, осуществляющей переработку этана (в том числе на основе договора об оказании такой организации услуг по переработке этана) в целях получения товаров, являющихся продукцией нефтехимии.

2. Если иное не установлено пунктом 3 настоящей статьи, свидетельство выдается российской организации-заявителю на основании заявления, представленного в налоговый орган, при наличии у нее на праве собственности и (или) ином законном основании производственных мощностей, необходимых для переработки этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, средств измерений для определения количества этана, направленного на переработку, и при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) в период с 1 января 2022 года организацией-заявителем введены в эксплуатацию новые производственные мощности по переработке этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, проектная мощность которых составляет не менее 300 тысяч тонн этана в год;

2) организацией-заявителем до 1 января 2023 года заключено с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии.

3. Вне зависимости от выполнения условий, установленных пунктом 2 настоящей статьи, свидетельство выдается также организации-заявителю при выполнении хотя бы одного из следующих требований:

1) организацией-заявителем заключен договор об оказании ей услуг по переработке этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, с организацией, непосредственно осуществляющей указанную переработку, имеющей на праве собственности и (или) ином законном основании производственные мощности, необходимые для переработки этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, средства измерений для определения количества этана, направленного на переработку, при выполнении в отношении такой организации условия, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи;

2) организацией-заявителем заключен договор об оказании ей услуг по переработке этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, с организацией, непосредственно осуществляющей указанную переработку, имеющей на праве собственности и (или) ином законном основании производственные мощности, необходимые для переработки этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, средства измерений для определения количества этана, направленного на переработку, при выполнении в отношении такой организации условия, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, а также при условии, что доля прямого участия организации-заявителя в организации, с которой у нее заключен договор об оказании ей услуг по переработке этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, и которая непосредственно осуществляет указанную переработку, составляет 50 процентов или более.

4. Налоговый орган обязан выдать свидетельство или направить организации-заявителю уведомление об отказе в выдаче свидетельства с указанием причины отказа в срок не позднее пятнадцати дней со дня получения им заявления о выдаче свидетельства и предусмотренных настоящей статьей документов и сведений.

5. Соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, заключается при условии, что совокупная первоначальная стоимость объектов основных средств, предусмотренных организацией-заявителем для включения в указанное соглашение и вводимых в эксплуатацию в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года включительно, составляет не менее 65 миллиардов рублей.

6. В соглашении о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, указываются мероприятия, связанные с проектированием, строительством, модернизацией (реконструкцией), вводом в эксплуатацию соответствующих мощностей, а также сроки реализации указанных мероприятий.

Для целей заключения соглашений о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, Правительством Российской Федерации утверждается перечень установок, которые связаны с производством товаров, являющихся продукцией нефтехимии, и могут являться предметом таких соглашений.

Не допускается включение в соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, объектов основных средств, указанных в ранее заключенных соглашениях о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, а также объектов основных средств, не включенных в перечень установок, которые связаны с производством товаров, являющихся продукцией нефтехимии, и могут являться предметом соглашений о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии.

Форма соглашения о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, порядок заключения соглашения о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, порядок внесения изменений в соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, порядок осуществления контроля за исполнением соглашения о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Для целей настоящей статьи после 1 января 2025 года не допускается внесение изменений в соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, за исключением изменения сроков реализации отдельных мероприятий, указанных в соглашении, но не более чем на шесть месяцев по сравнению со сроками реализации данных мероприятий, зафиксированными в соглашении о модернизации (реконструкции) мощностей по переработке этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, по состоянию на 1 января 2025 года.

7. Для целей настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, ежегодно до 1 июля текущего года осуществляет проверку выполнения мероприятий, указанных в соглашении о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, расторгает соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, в одностороннем порядке в случае нарушения сроков реализации хотя бы одного из мероприятий, предусмотренных указанным соглашением.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, уведомляет организацию, являющуюся стороной соглашения о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, о расторжении указанного соглашения в течение пятнадцати рабочих дней со дня расторжения указанного соглашения.

8. Соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, считается неисполненным при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, расторгнуто по основанию, указанному в пункте 7 настоящей статьи;

2) принято решение о реорганизации организации, заключившей соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии (за исключением реорганизации в форме присоединения к такой организации других юридических лиц или в форме выделения из такой организации юридических лиц без передачи им мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии), или решение о ликвидации такой организации в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года включительно;

3) совокупная первоначальная стоимость объектов основных средств, включенных в соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, и введенных в эксплуатацию в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года включительно, оказалась менее 65 миллиардов рублей.

Для целей настоящего подпункта первоначальная стоимость основного средства определяется в порядке, установленном пунктом 1 статьи 257 настоящего Кодекса. В случае, если в сделках, учитываемых при формировании первоначальной стоимости основного средства, применялись цены, не признаваемые рыночными, первоначальная стоимость такого основного средства для целей настоящего подпункта определяется с использованием цен указанных сделок, принимаемых для целей налогообложения, в порядке и с применением методов, которые установлены главой 143 настоящего Кодекса. Для целей настоящего абзаца рыночная цена определяется с учетом положений статьи 1053 настоящего Кодекса;

4) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года включительно прекращено право собственности организации (за исключением гибели или уничтожения имущества) в отношении объектов основных средств, предусмотренных соглашением о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии.

9. Для получения свидетельства организация-заявитель представляет в налоговый орган заявление о выдаче свидетельства, а также один из следующих комплектов документов:

1) перечень производственных мощностей по переработке этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, с приложением копий документов, подтверждающих право собственности на указанные мощности и (или) право владения (пользования) ими на ином законном основании, перечень средств измерений (с указанием мест их размещения) для определения количества этана, направленного на переработку, а также документы и сведения, подтверждающие выполнение в отношении организации-заявителя хотя бы одного из условий, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи;

2) заверенная организацией-заявителем копия договора об оказании услуг по переработке этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, заключенного с организацией, непосредственно осуществляющей переработку этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, и имеющей свидетельство, с отметкой налогового органа по месту нахождения этой организации. Отметка на договоре об оказании услуг по переработке этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, проставляется уполномоченным лицом налогового органа при представлении в налоговый орган по месту нахождения организации, непосредственно осуществляющей переработку этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, и имеющей соответствующее свидетельство, копии указанного договора при условии наличия у этой организации производственных мощностей по переработке этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, средств измерений для определения количества этана, направленного на переработку.

10. При подаче заявления о выдаче свидетельства организация-заявитель вправе не представлять документы, ранее представленные в налоговый орган в соответствии с положениями настоящей статьи.

11. Действие свидетельства начинается с первого дня налогового периода, в котором организацией-заявителем представлены заявление и предусмотренные настоящей статьей документы, на основании которых выдано свидетельство.

12. Налоговый орган отказывает в выдаче свидетельства в следующих случаях:

1) заявление о выдаче свидетельства представлено не в соответствии с установленной формой;

2) организацией-заявителем не представлены или представлены не в полном объеме необходимые для получения свидетельства документы;

3) в представленных организацией-заявителем документах содержится недостоверная информация;

4) в отношении организации-заявителя, подавшей заявление о выдаче свидетельства по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи, по состоянию на дату подачи заявления доля прямого участия организации-заявителя в организации, с которой у нее заключен договор об оказании ей услуг по переработке этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, и которая непосредственно осуществляет указанную переработку, составляет менее 50 процентов.

13. В свидетельстве указываются:

1) наименование налогового органа, выдавшего свидетельство;

2) полное и сокращенное наименования организации-заявителя, место нахождения организации-заявителя и адрес осуществления организацией-заявителем деятельности (место фактической деятельности), указанной в пункте 1 настоящей статьи;

3) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

4) реквизиты документов (при наличии), подтверждающих право собственности организации-заявителя на производственные мощности по переработке этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, и (или) право владения (пользования) ими на ином законном основании;

5) реквизиты договора об оказании организации-заявителю услуг по переработке этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии (при наличии);

6) регистрационный номер свидетельства и дата его выдачи;

7) места размещения средств измерений для определения количества этана, направленного на переработку в товары, являющиеся продукцией нефтехимии.

14. Форма свидетельства, форма заявления о выдаче свидетельства, формы решений налогового органа о выдаче (об отказе в выдаче) свидетельства, о приостановлении (возобновлении) его действия, о неполном устранении нарушений, повлекших за собой приостановление действия свидетельства, об аннулировании свидетельства и административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче свидетельства утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

15. Налоговые органы приостанавливают действие свидетельства в следующих случаях:

1) невыполнение организацией положений законодательства о налогах и сборах в части исчисления и уплаты акцизов;

2) приостановление действия свидетельства организации, с которой заключен договор об оказании услуг по переработке этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии. В случае наличия у налогоплательщика нескольких свидетельств, полученных в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, налоговые органы приостанавливают действие свидетельства, полученного в связи с наличием у налогоплательщика договора об оказании ему услуг по переработке этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, и заключенного с непосредственно осуществляющей указанную переработку организацией, действие свидетельства которой было приостановлено;

3) отсутствие средств измерений для определения количества этана, направленного на переработку, или нахождение таких средств измерений в состоянии, препятствующем определению количества этана, направляемого на переработку.

16. Действие свидетельства приостанавливается по решению налогового органа со дня установления факта наступления хотя бы одного случая, предусмотренного подпунктами 1 - 3 пункта 15 настоящей статьи.

17. В случае приостановления действия свидетельства налоговый орган в своем решении обязан установить срок для устранения нарушений, повлекших за собой приостановление действия свидетельства. Указанный срок не может превышать шесть месяцев с даты вступления в силу решения налогового органа.

Организация, действие свидетельства которой приостановлено, обязана уведомить в письменной форме налоговый орган, выдавший свидетельство, об устранении нарушений, повлекших за собой приостановление действия свидетельства. Налоговый орган, выдавший свидетельство, в течение десяти рабочих дней со дня получения такого уведомления принимает решение о возобновлении действия свидетельства или о неполном устранении нарушений, повлекших за собой приостановление действия свидетельства.

18. Налоговые органы аннулируют свидетельство в следующих случаях:

1) представление организацией заявления об аннулировании свидетельства, составленного в произвольной форме;

2) истечение срока для устранения нарушений, установленного налоговым органом, если организация, действие свидетельства которой приостановлено, не устранила в указанный срок все нарушения, повлекшие за собой приостановление действия свидетельства;

3) изменение адреса осуществления деятельности (места фактической деятельности), указанной в пункте 1 настоящей статьи;

4) прекращение права собственности на все производственные мощности, указанные в свидетельстве, или права владения (пользования) ими на ином законном основании либо прекращение действия договора об оказании услуг по переработке этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, или аннулирование свидетельства организации, с которой заключен договор об оказании услуг по переработке этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии;

5) наступление обстоятельства, при котором соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, считается неисполненным;

6) для организации, получившей свидетельство по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи, - если доля прямого участия указанной организации в организации, с которой у нее заключен договор об оказании ей услуг по переработке этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, и которая непосредственно осуществляет указанную переработку, оказалась менее 50 процентов.

19. Аннулирование свидетельства налоговыми органами по основаниям, предусмотренным пунктом 18 настоящей статьи, осуществляется с учетом следующих особенностей:

1) если иное не установлено подпунктом 5 настоящего пункта, при наступлении случая, указанного в подпункте 1 пункта 18 настоящей статьи, действие свидетельства аннулируется со дня, указанного в заявлении;

2) если иное не установлено подпунктом 5 настоящего пункта, при наступлении случаев, указанных в подпунктах 2-4 пункта 18 настоящей статьи, действие свидетельства аннулируется по решению налогового органа со дня наступления соответствующих обстоятельств;

3) при наступлении случая, указанного в подпункте 5 пункта 18 настоящей статьи, действие свидетельства аннулируется по решению налогового органа с даты начала действия свидетельства. При этом суммы акциза, исчисленные с даты начала действия аннулированного свидетельства организацией, заключившей соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, которое признано неисполненным, и (или) организацией (организациями), получившей свидетельство по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи, и заключившей договор об оказании услуг по переработке этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, с указанной организацией, заключившей соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, которое признано неисполненным, при совершении операций, указанных в подпункте 39 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, и не уплаченные в связи с применением налоговых вычетов, указанных в пункте 32 статьи 200 настоящего Кодекса, а также суммы, возмещенные указанным организациям в связи с применением таких вычетов, подлежат уплате в бюджет указанной организацией, заключившей соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, которое признано неисполненным, до истечения месяца, следующего за месяцем, в котором наступило обстоятельство, влекущее признание соглашения о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, неисполненным;

4) если иное не установлено подпунктом 5 настоящего пункта, при наступлении случая, указанного в подпункте 6 пункта 18 настоящей статьи, действие свидетельства аннулируется по решению налогового органа с 1-го числа месяца, на который приходится первая дата, по состоянию на которую соответствующая доля участия оказалась ниже 50 процентов;

5) при наступлении по 31 декабря 2027 года включительно хотя бы одного случая, указанного в подпунктах 1 - 4 и 6 пункта 18 настоящей статьи, в отношении организации, имеющей свидетельство по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 2 или подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи, действие свидетельства аннулируется по решению налогового органа с даты начала действия такого свидетельства. При этом суммы акциза, исчисленные с даты начала действия аннулированного свидетельства организацией, заключившей соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, или организацией, получившей свидетельство по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи, и заключившей договор об оказании услуг по переработке этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, с организацией, заключившей соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, при совершении операций, указанных в подпункте 39 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, и не уплаченные в связи с применением налоговых вычетов, указанных в пункте 32 статьи 200 настоящего Кодекса, а также суммы, возмещенные указанным организациям в связи с применением таких вычетов, подлежат уплате в бюджет соответствующей организацией, заключившей соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, до истечения месяца, следующего за месяцем, в котором наступил случай, явившийся основанием для аннулирования свидетельства.

20. В случае аннулирования свидетельства организация вправе подать заявление о получении нового свидетельства.

В случае утраты организацией свидетельства такая организация вправе обратиться в налоговый орган за выдачей дубликата.

21. Налоговый орган, выдавший (выдающий) свидетельство, обязан уведомить в письменной форме организацию об отказе в выдаче свидетельства, о приостановлении его действия, неполном устранении нарушений, повлекших за собой приостановление действия свидетельства, о возобновлении действия свидетельства или об аннулировании свидетельства в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения.

22. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, направляет в налоговые органы сведения о заключенных (расторгнутых) соглашениях о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, о внесении изменений в соглашения о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, до истечения тридцати дней со дня заключения соглашения (расторжения соглашения, внесения изменений в соглашение) о модернизации (реконструкции) мощностей по переработке этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии.

Состав и порядок представления сведений, указанных в настоящем пункте, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

23. Организация, получившая свидетельство, одновременно с налоговой декларацией по акцизам в сроки, предусмотренные для представления в налоговые органы налоговой декларации за налоговый период, обязана направить в налоговый орган уведомление о наступлении в течение налогового периода, за который представляется указанная налоговая декларация, следующих обстоятельств, влекущих изменение сведений, указанных в свидетельстве такой организации:

для организации, непосредственно осуществляющей переработку этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, - замена средств измерений для определения количества этана, направленного на переработку, и (или) изменение мест их размещения, и (или) установка новых средств измерений;

изменение наименования организации;

изменение места нахождения организации;

прекращение права собственности на производственные мощности, указанные в свидетельстве, или права владения (пользования) ими на иных законных основаниях;

возникновение права собственности на производственные мощности, на которых будет осуществляться переработка этана в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, или права владения (пользования) ими на иных законных основаниях.

К указанному в настоящем пункте уведомлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих наступление соответствующего обстоятельства.

Форма уведомления и перечень видов документов, необходимых для подтверждения наступления соответствующих обстоятельств, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Статья 1799. Свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке сжиженных углеводородных газов

1. Свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке сжиженных углеводородных газов (далее в настоящей статье - свидетельство), выдается организации, осуществляющей переработку СУГ, в том числе на основании договора об оказании такой организации услуг по переработке СУГ, в целях получения товаров, являющихся продукцией нефтехимии.

2. Если иное не установлено пунктом 3 настоящей статьи, свидетельство выдается российской организации-заявителю на основании заявления, представленного в налоговый орган, при наличии у нее на праве собственности и (или) ином законном основании производственных мощностей, необходимых для переработки СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, средств измерений для определения количества СУГ, направленного на переработку, и при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) в период с 1 января 2022 года организацией-заявителем введены в эксплуатацию новые производственные мощности по переработке СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, проектной мощностью по сырью не менее 300 тысяч тонн СУГ в год;

2) организацией-заявителем до 1 января 2023 года заключено с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии.

3. Вне зависимости от выполнения условий, установленных пунктом 2 настоящей статьи, свидетельство выдается также организации-заявителю при выполнении хотя бы одного из следующих требований:

1) при наличии у организации-заявителя договора об оказании ей услуг по переработке СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, заключенного с организацией, непосредственно осуществляющей указанную переработку и имеющей на праве собственности и (или) ином законном основании производственные мощности, необходимые для переработки СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, средств измерений для определения количества СУГ, направленного на переработку, и при выполнении в отношении такой организации условия, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи;

2) при наличии у организации-заявителя договора об оказании ей услуг по переработке СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, заключенного с организацией, непосредственно осуществляющей указанную переработку и имеющей на праве собственности и (или) ином законном основании производственные мощности, необходимые для переработки СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, средств измерений для определения количества СУГ, направленного на переработку, и при выполнении в отношении такой организации условия, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, а также при условии, что доля прямого участия организации-заявителя в организации, с которой у нее заключен договор об оказании ей услуг по переработке СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, и которая непосредственно осуществляет указанную переработку, составляет 50 процентов или более.

4. Налоговый орган обязан выдать свидетельство или направить организации-заявителю уведомление об отказе в выдаче свидетельства с указанием причины отказа в срок не позднее пятнадцати дней со дня получения им заявления о выдаче свидетельства и предусмотренных настоящей статьей документов и сведений.

5. Соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, заключается при условии, что совокупная первоначальная стоимость объектов основных средств, предусмотренных организацией-заявителем для включения в указанное соглашение и вводимых в эксплуатацию в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года включительно, составляет не менее 65 миллиардов рублей (110 миллиардов рублей для организаций-заявителей, которые намереваются осуществлять налогообложение СУГ в порядке, установленном абзацем вторым пункта 12 статьи 193 настоящего Кодекса).

6. К соглашениям о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, заключаемым в целях настоящей статьи, применяются требования, предусмотренные для соответствующих соглашений, заключаемых для целей статьи 1798 настоящего Кодекса.

Для целей настоящей статьи после 1 января 2025 года не допускается внесение изменений в соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, за исключением изменения сроков реализации отдельных мероприятий, указанных в соглашении, но не более чем на шесть месяцев по сравнению со сроками реализации таких мероприятий, зафиксированными в соглашении о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, по состоянию на 1 января 2025 года.

7. Для целей настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, заключает (расторгает) соглашения о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, вносит изменения в указанные соглашения, осуществляет проверку их выполнения в порядке, установленном статьей 1798 настоящего Кодекса.

8. Соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, считается неисполненным при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, расторгнуто по основанию, указанному в пункте 7 статьи 1798 настоящего Кодекса;

2) принято решение о реорганизации организации, заключившей соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии (за исключением реорганизации в форме присоединения к такой организации других юридических лиц или в форме выделения из такой организации юридических лиц без передачи им мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии), или решение о ликвидации такой организации в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года включительно;

3) совокупная первоначальная стоимость объектов основных средств, включенных в соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, и введенных в эксплуатацию в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года включительно, оказалась менее 65 миллиардов рублей (110 миллиардов рублей для организаций, которые осуществляют налогообложение СУГ в порядке, установленном абзацем вторым пункта 12 статьи 193 настоящего Кодекса).

Для целей настоящего подпункта первоначальная стоимость основного средства определяется в порядке, установленном пунктом 1 статьи 257 настоящего Кодекса. В случае, если в сделках, учитываемых при формировании первоначальной стоимости основного средства, применялись цены, не признаваемые рыночными, первоначальная стоимость такого основного средства для целей настоящего подпункта определяется с использованием цен указанных сделок, принимаемых для целей налогообложения, в порядке и с применением методов, которые установлены главой 143 настоящего Кодекса. В целях настоящего абзаца рыночная цена определяется с учетом положений статьи 1053 настоящего Кодекса;

4) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года включительно прекращено право собственности организации (за исключением гибели или уничтожения имущества) в отношении объектов основных средств, предусмотренных соглашением о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии.

9. Для получения свидетельства организация-заявитель представляет в налоговый орган заявление о выдаче свидетельства, а также один из следующих комплектов документов:

1) перечень производственных мощностей по переработке СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, с приложением копий документов, подтверждающих право собственности на указанные мощности и (или) право владения (пользования) ими на ином законном основании, перечень средств измерений (с указанием мест их размещения) для определения количества СУГ, направленного на переработку, а также документы и сведения, подтверждающие выполнение в отношении организации-заявителя хотя бы одного из условий, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи;

2) заверенная организацией-заявителем копия договора об оказании услуг по переработке СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, заключенного с организацией, непосредственно осуществляющей переработку СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, и имеющей свидетельство, с отметкой налогового органа по месту нахождения указанной организации. Отметка на договоре об оказании услуг по переработке СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, проставляется уполномоченным лицом налогового органа при представлении в налоговый орган по месту нахождения организации, непосредственно осуществляющей переработку СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, и имеющей соответствующее свидетельство, копии указанного договора при условии наличия у этой организации производственных мощностей по переработке СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, средств измерений для определения количества СУГ, направленного на переработку.

10. При подаче заявления о выдаче свидетельства организация-заявитель вправе не представлять документы, ранее представленные в налоговый орган в соответствии с положениями настоящей статьи.

11. Действие свидетельства начинается с первого дня налогового периода, в котором организацией-заявителем представлены заявление и предусмотренные настоящей статьей документы, на основании которых выдано свидетельство.

12. Налоговый орган отказывает в выдаче свидетельства в следующих случаях:

1) заявление о выдаче свидетельства представлено не в соответствии с установленной формой;

2) организацией-заявителем не представлены или представлены не в полном объеме необходимые для получения свидетельства документы;

3) в представленных организацией-заявителем документах содержится недостоверная информация;

4) в отношении организации-заявителя, получающей свидетельство по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи, по состоянию на дату подачи заявления доля прямого участия организации-заявителя в организации, с которой у нее заключен договор об оказании ей услуг по переработке СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, и которая непосредственно осуществляет указанную переработку, составляет менее 50 процентов.

13. В свидетельстве указываются:

1) наименование налогового органа, выдавшего свидетельство;

2) полное и сокращенное наименования организации-заявителя, место нахождения организации-заявителя и адрес осуществления организацией-заявителем деятельности (место фактической деятельности), указанной в пункте 1 настоящей статьи;

3) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

4) реквизиты документов (при наличии), подтверждающих право собственности организации-заявителя на производственные мощности по переработке СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, (или) право владения (пользования) ими на ином законном основании;

5) реквизиты договора об оказании организации-заявителю услуг по переработке СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии (при наличии);

6) регистрационный номер свидетельства и дата его выдачи;

7) места размещения средств измерений для определения количества СУГ, направленного на переработку в товары, являющиеся продукцией нефтехимии.

14. Форма свидетельства, форма заявления о выдаче свидетельства, формы решений налогового органа о выдаче (об отказе в выдаче) свидетельства, о приостановлении (возобновлении) его действия, о неполном устранении нарушений, повлекших за собой приостановление действия свидетельства, об аннулировании свидетельства и административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче свидетельства утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

15. Налоговые органы приостанавливают действие свидетельства в следующих случаях:

1) невыполнение организацией положений законодательства о налогах и сборах в части исчисления и уплаты акцизов;

2) приостановление действия свидетельства организации, с которой заключен договор об оказании услуг по переработке СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии. В случае наличия у налогоплательщика нескольких свидетельств, полученных в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, налоговые органы приостанавливают действие свидетельства, полученного в связи с наличием у налогоплательщика договора об оказании ему услуг по переработке СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, заключенного с непосредственно осуществляющей указанную переработку организацией, действие свидетельства которой было приостановлено;

3) отсутствие средств измерений для определения количества СУГ, направленного на переработку, или нахождение таких средств измерений в состоянии, препятствующем определению количества СУГ, направляемого на переработку.

16. Действие свидетельства приостанавливается по решению налогового органа со дня установления факта наступления хотя бы одного случая, предусмотренного подпунктами 1 - 3 пункта 15 настоящей статьи.

17. В случае приостановления действия свидетельства налоговый орган в своем решении обязан установить срок для устранения нарушений, повлекших за собой приостановление действия свидетельства. Указанный срок не может превышать шесть месяцев с даты вступления в силу решения налогового органа.

Организация, действие свидетельства которой приостановлено, обязана уведомить в письменной форме налоговый орган, выдавший свидетельство, об устранении нарушений, повлекших за собой приостановление действия свидетельства. Налоговый орган, выдавший свидетельство, в течение десяти рабочих дней со дня получения такого уведомления принимает решение о возобновлении действия свидетельства или о неполном устранении нарушений, повлекших за собой приостановление действия свидетельства.

18. Налоговые органы аннулируют свидетельство в следующих случаях:

1) представление организацией заявления об аннулировании свидетельства, составленного в произвольной форме;

2) истечение срока для устранения нарушений, установленного налоговым органом, если организация, действие свидетельства которой приостановлено, не устранила в указанный срок все нарушения, повлекшие за собой приостановление действия свидетельства;

3) изменение адреса осуществления деятельности (места фактической деятельности), указанной в пункте 1 настоящей статьи;

4) прекращение права собственности на все производственные мощности, указанные в свидетельстве, или права владения (пользования) ими на ином законном основании либо прекращение действия договора об оказании услуг по переработке СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, или аннулирование свидетельства организации, с которой заключен договор об оказании услуг по переработке СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии;

5) наступление обстоятельства, при котором соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, считается неисполненным;

6) для организации, получившей свидетельство по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи, - если доля прямого участия такой организации в организации, с которой такой организацией заключен договор об оказании ей услуг по переработке СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, и которая непосредственно осуществляет указанную переработку, оказалась менее 50 процентов.

19. Аннулирование свидетельства налоговыми органами по основаниям, предусмотренным пунктом 18 настоящей статьи, осуществляется с учетом следующих особенностей:

1) если иное не установлено подпунктом 5 настоящего пункта, при наступлении случая, указанного в подпункте 1 пункта 18 настоящей статьи, действие свидетельства аннулируется со дня, указанного в заявлении;

2) если иное не установлено подпунктом 5 настоящего пункта, при наступлении случаев, указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 18 настоящей статьи, действие свидетельства аннулируется по решению налогового органа со дня наступления соответствующих обстоятельств;

3) при наступлении случая, указанного в подпункте 5 пункта 18 настоящей статьи, действие свидетельства аннулируется по решению налогового органа с даты начала действия свидетельства. При этом суммы акциза, исчисленные с даты начала действия аннулированного свидетельства организацией, заключившей соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, которое признано неисполненным, и (или) организацией (организациями), получившей свидетельство по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи, и заключившей договор об оказании услуг по переработке СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, с организацией, заключившей соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, которое признано неисполненным, при совершении операций, указанных в подпункте 40 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, и не уплаченные в связи с применением налоговых вычетов, указанных в пункте 33 статьи 200 настоящего Кодекса, а также суммы, возмещенные указанным организациям в связи с применением таких вычетов, подлежат уплате в бюджет организацией, заключившей соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, которое признано неисполненным, до истечения месяца, следующего за месяцем, в котором наступило обстоятельство, влекущее признание неисполненным соглашения о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии;

4) если иное не установлено подпунктом 5 настоящего пункта, при наступлении случая, указанного в подпункте 6 пункта 18 настоящей статьи, действие свидетельства аннулируется по решению налогового органа с 1-го числа месяца, на который приходится первая дата, по состоянию на которую соответствующая доля участия оказалась ниже 50 процентов;

5) при наступлении по 31 декабря 2027 года включительно хотя бы одного случая, указанного в подпунктах 1 - 4 и 6 пункта 18 настоящей статьи, в отношении организации, имеющей свидетельство по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 2 или подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи, действие свидетельства аннулируется по решению налогового органа с даты начала действия такого свидетельства. При этом суммы акциза, исчисленные с даты начала действия аннулированного свидетельства организацией, заключившей соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, или организацией, получившей свидетельство по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи, и заключившей договор об оказании услуг по переработке СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, с организацией, заключившей соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, при совершении операций, указанных в подпункте 40 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, и не уплаченные в связи с применением налоговых вычетов, указанных в пункте 33 статьи 200 настоящего Кодекса, а также суммы, возмещенные указанным организациям в связи с применением таких вычетов, подлежат уплате в бюджет соответствующей организацией, заключившей соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, до истечения месяца, следующего за месяцем, в котором наступил случай, явившийся основанием для аннулирования свидетельства.

20. В случае аннулирования свидетельства организация вправе подать заявление о получении нового свидетельства.

В случае утраты организацией свидетельства такая организация вправе обратиться в налоговый орган за выдачей дубликата.

21. Налоговый орган, выдавший (выдающий) свидетельство, обязан уведомить в письменной форме организацию об отказе в выдаче свидетельства, о приостановлении его действия, о неполном устранении нарушений, повлекших за собой приостановление действия свидетельства, о возобновлении действия свидетельства или об аннулировании свидетельства в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения.

22. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно- энергетического комплекса, направляет в налоговые органы информацию о соглашениях о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, по перечню, в составе и порядке, которые предусмотрены пунктом 22 статьи 1798 настоящего Кодекса.

23. Организация, получившая свидетельство, одновременно с налоговой декларацией по акцизам (в сроки, предусмотренные для представления в налоговые органы налоговой декларации за налоговый период) обязана направить в налоговый орган уведомление о наступлении в течение налогового периода, за который представляется указанная налоговая декларация, следующих обстоятельств, влекущих изменение сведений, указанных в свидетельстве такой организации:

для организации, непосредственно осуществляющей переработку СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, - замена средств измерений для определения количества СУГ, направленного на переработку, и (или) изменение мест их размещения, и (или) установка новых средств измерений;

изменение наименования организации;

изменение места нахождения организации;

прекращение права собственности на производственные мощности, указанные в свидетельстве (права владения (пользования) ими на иных законных основаниях);

возникновение права собственности на производственные мощности, на которых будет осуществляться переработка СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии (права владения (пользования) ими на иных законных основаниях).

К указанному в настоящем пункте уведомлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие наступление соответствующих обстоятельств.

Форма уведомления и перечень видов документов, необходимых для подтверждения наступления соответствующих обстоятельств, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

6) в пункте 1 статьи 181:

а) подпункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) средние дистилляты. В целях настоящей главы средними дистиллятами признаются смеси углеводородов в жидком состоянии (при температуре 20 градусов Цельсия и атмосферном давлении 760 миллиметров ртутного столба), полученные в результате первичной и (или) вторичной переработки нефти, газового конденсата, попутного нефтяного газа, горючих сланцев, значение показателя плотности которых не превышает 930 кг/м3 при температуре 20 градусов Цельсия, за исключением:

прямогонного бензина;

циклогексана;

автомобильного бензина;

фракций, указанных в абзацах восьмом - пятнадцатом подпункта 10 настоящего пункта;

авиационного керосина, авиационного керосина марки Джет-А1;

дизельного топлива;

высоковязких продуктов, в том числе моторных масел для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей;

продуктов нефтехимии, получаемых в процессах химических превращений, протекающих при температуре выше 700 градусов Цельсия (согласно технологической документации на технологическое оборудование, посредством которого осуществляются химические превращения), дегидрирования, алкилирования, окисления, гидратации, этерификации;

газового конденсата, смеси газового конденсата с нефтью, непосредственно полученных с применением технологических процессов деэтанизации и (или) стабилизации и (или) фракционирования (при условии комбинации процесса фракционирования с процессом деэтанизации и (или) стабилизации);

нефти;

иных продуктов, представляющих собой смесь углеводородов в жидком состоянии (при температуре 20 градусов Цельсия и атмосферном давлении 760 миллиметров ртутного столба), содержащих более 30 процентов ароматических, непредельных и (или) кислородсодержащих соединений, за исключением:

продуктов, произведенных российскими организациями, имеющими свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке средних дистиллятов, предусмотренное статьей 1796 настоящего Кодекса, и (или) свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, предусмотренное статьей 1797 настоящего Кодекса;

продуктов, произведенных российскими организациями, не имеющими свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке средних дистиллятов, предусмотренного статьей 1796 настоящего Кодекса, и (или) свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, предусмотренного статьей 1797 настоящего Кодекса, и имеющими производственные мощности на праве собственности и (или) ином законном основании, необходимые для осуществления технологического процесса по первичной или первичной и вторичной переработке нефти и (или) газового конденсата стабильного;

продуктов, реализованных российскими организациями, указанными в подпунктах 30 и 31 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса;

продуктов, полученных российскими организациями, имеющими свидетельство о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами, предусмотренное статьей 1795 настоящего Кодекса.

В целях настоящей главы высоковязкими продуктами признаются:

смеси углеводородов, значение показателя кинематической вязкости которых при температуре 100 градусов Цельсия составляет более 2,2 сантистокса;

смеси углеводородов, полученные в результате применения хотя бы одного из следующих технологических процессов:

каталитическая депарафинизация;

гидроизодепарафинизация;

депарафинизация селективными растворителями;

деасфальтизация пропаном;

селективная очистка;

обезмасливание парафинов.

В целях настоящего подпункта смеси высоковязких продуктов с неподакцизными товарами признаются высоковязкими продуктами.

При этом высоковязкие продукты, полученные в результате перечисленных процессов, их смеси с неподакцизными товарами должны соответствовать одной или нескольким из следующих физико-химических характеристик:

кинематическая вязкость при температуре 100 градусов Цельсия составляет 2,2 сантистокса и более;

температура вспышки в открытом тигле составляет более 80 градусов Цельсия и температура застывания не превышает минус 35 градусов Цельсия.

В целях настоящего подпункта продукт относится к средним дистиллятам, если показатель его кинематической вязкости при температуре 100 градусов Цельсия не определен и такой продукт не относится к исключениям, указанным в настоящем подпункте.

Также не относится к средним дистиллятам смесь углеводородов, полученная организацией, имеющей свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, в результате подготовки и (или) переработки принадлежащего этой организации нефтяного сырья, в дальнейшем реализуемая (передаваемая) этой организацией в смеси с нефтяным сырьем, являющимся добытым полезным ископаемым для такой организации, и (или) с нефтяным сырьем, приобретенным этой организацией у иных организаций, для которых такое нефтяное сырье является добытым полезным ископаемым, при условии транспортировки такой смеси углеводородов в смеси с нефтяным сырьем магистральным трубопроводом;";

б) дополнить подпунктами 19 и 20 следующего содержания:

"19) этан. В целях настоящей главы этаном признается газ (при температуре 20 градусов Цельсия и давлении 760 миллиметров ртутного столба) с содержанием по массе органического вещества этана 90 процентов и более. Не признается этаном газ (при температуре 20 градусов Цельсия и давлении 760 миллиметров ртутного столба) с содержанием по массе органического вещества этана 90 процентов и более, полученный в результате химических превращений, протекающих при температуре выше 700 градусов Цельсия (согласно технической документации на технологическое оборудование, посредством которого осуществляются химические превращения);

20) СУГ. В целях настоящей главы СУГ признается газ (при температуре 20 градусов Цельсия и давлении 760 миллиметров ртутного столба) с содержанием по массе смеси этана и (или) пропана и (или) бутанов (н-бутана и его изомеров) 90 процентов и более. При этом содержание этана по массе должно быть менее 90 процентов. Не признается СУГ газ (при температуре 20 градусов Цельсия и давлении 760 миллиметров ртутного столба) с содержанием по массе смеси этана и (или) пропана и (или) бутанов (н-бутана и его изомеров) 90 процентов и более, полученный в результате химических превращений, протекающих при температуре выше 700 градусов Цельсия (согласно технической документации на технологическое оборудование, посредством которого осуществляются химические превращения).";

7) в пункте 1 статьи 182:

а) подпункт 8 дополнить словами ", и (или) передачи произведенного этилового спирта для производства спиртосодержащей непищевой продукции в виде геля, крема на гелевой основе (крем-геля) в структуре организации, имеющей свидетельство на производство спиртосодержащей непищевой продукции";

б) в подпункте 201 слова "подпунктами 2 - 5" заменить словами "подпунктами 2-6";

в) дополнить подпунктами 39 и 40 следующего содержания:

"39) направление этана (в том числе полученного на промежуточной стадии непрерывного технологического процесса производства товаров, являющихся продукцией нефтехимии), принадлежащего организации, имеющей свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке этана, на праве собственности, на переработку в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, на производственных мощностях, принадлежащих такой организации либо организации, непосредственно оказывающей такой организации услуги по переработке этана;

40) направление СУГ (в том числе полученного на промежуточной стадии непрерывного технологического процесса производства товаров, являющихся продукцией нефтехимии), принадлежащего организации, имеющей свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке СУГ, на праве собственности, на переработку в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, на производственных мощностях, принадлежащих такой организации либо организации, непосредственно оказывающей такой организации услуги по переработке СУГ.";

8) пункт 1 статьи 183 дополнить подпунктами 22 и 23 следующего содержания:

"22) в отношении этана - операции, указанные в подпунктах 1, 6 - 13 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса;

23) в отношении СУГ - операции, указанные в подпунктах 1, 6 - 13 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса.";

9) в статье 187:

а) пункт 15 дополнить словами ", и (или) в документах, представленных такой организацией в соответствии с пунктом 20 статьи 1797 настоящего Кодекса";

б) дополнить пунктами 22 и 23 следующего содержания:

"22. Налоговая база по объекту налогообложения, указанному в подпункте 39 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, определяется как количество направленного на переработку этана, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, в натуральном выражении, определенное по данным средств измерений, размещенных в местах, указанных в свидетельстве о регистрации лица, совершающего операции по переработке этана, выданном налогоплательщику либо организации, непосредственно оказывающей налогоплательщику услуги по переработке этана, и (или) в документах, представленных такой организацией в соответствии с пунктом 23 статьи 1798 настоящего Кодекса.

23. Налоговая база по объекту налогообложения, указанному в подпункте 40 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, определяется как количество направленного на переработку СУГ, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, в натуральном выражении, определенное по данным средств измерений, размещенных в местах, указанных в свидетельстве о регистрации лица, совершающего операции по переработке СУГ, выданном налогоплательщику либо организации, непосредственно оказывающей налогоплательщику услуги по переработке СУГ, и (или) в документах, представленных такой организацией в соответствии с пунктом 23 статьи 1799 настоящего Кодекса.";

10) в статье 193:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Налогообложение подакцизных товаров осуществляется по следующим налоговым ставкам:

1) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты), реализуемый организациям, уплачивающим авансовый платеж акциза, в том числе ввозимый в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза, являющийся товаром Евразийского экономического союза, с 1 января 2021 года - 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

2) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты), реализуемый организациям, имеющим свидетельства, предусмотренные пунктом 1 статьи 1792 настоящего Кодекса, с 1 января 2021 года - 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

3) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты), передаваемый при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения акцизами в соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, с 1 января 2021 года - 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

4) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты), реализуемый организациям, не исполнившим обязанность по уплате авансового платежа акциза (не представившим банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза) и (или) не имеющим свидетельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 1792 настоящего Кодекса:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 613 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

5) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты), ввозимый в Российскую Федерацию, не являющийся товаром Евразийского экономического союза, а также являющийся товаром Евразийского экономического союза, ввозимый в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза, при условии отсутствия обязанности по уплате авансового платежа акциза (за исключением представления банковской гарантии и извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза) или неисполнения обязанности по уплате авансового платежа акциза:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 613 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

6) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты), передаваемый в структуре одной организации при совершении налогоплательщиком операций, признаваемых объектом налогообложения акцизами, за исключением операций, предусмотренных подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 613 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

7) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты), полученный (оприходованный) организациями, имеющими свидетельства, предусмотренные пунктом 1 статьи 1792 настоящего Кодекса:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 613 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

8) спиртосодержащая продукция:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 613 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

9) виноград, использованный для производства вина, игристого вина (шампанского), ликерного вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), виноматериалов, виноградного сусла, спиртных напитков, произведенных по технологии полного цикла, реализованных в налоговом периоде:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 31 рубль за 1 тонну;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 32 рубля за 1 тонну;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 33 рубля за 1 тонну;

10) виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 32 рубля за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 33 рубля за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 34 рубля за 1 литр;

11) алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) дистиллятов):

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 613 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

12) алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) дистиллятов):

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 452 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 471 рубль за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 490 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

13) вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), ликерных вин):

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 32 рубля за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 33 рубля за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 34 рубля за 1 литр;

14) винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) дистиллятов:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 41 рубль за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 43 рубля за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 45 рублей за 1 литр;

15) сидр, пуаре, медовуха:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 23 рубля за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 24 рубля за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 25 рублей за 1 литр;

16) игристые вина (шампанские):

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 41 рубль за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 43 рубля за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 45 рублей за 1 литр;

17) пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процента включительно с 1 января 2021 года - 0 рублей за 1 литр;

18) пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно, напитки, изготавливаемые на основе пива:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 23 рубля за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 24 рубля за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 25 рублей за 1 литр;

19) пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 процента:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 43 рубля за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 45 рублей за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 47 рублей за 1 литр;

20) табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции):

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 3 806 рублей за 1 кг;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 3 958 рублей за 1 кг;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 4 116 рублей за 1 кг;

21) сигары:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 258 рублей за 1 штуку;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 268 рублей за 1 штуку;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 278 рублей за 1 штуку;

22) сигариллы (сигариты), биди, кретек:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 3 666 рублей за 1 000 штук;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 3 813 рублей за 1 000 штук;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 3 965 рублей за 1 000 штук;

23) сигареты, папиросы:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 2 359 рублей за 1 000 штук плюс 16 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 205 рублей за 1 000 штук;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 2 454 рубля за 1 000 штук плюс 16 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 333 рублей за 1 000 штук;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 2 552 рубля за 1 000 штук плюс 16 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 467 рублей за 1 000 штук;

24) табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 7 248 рублей за 1 кг;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 7 538 рублей за 1 кг;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 7 839 рублей за 1 кг;

25) электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 60 рублей за 1 штуку;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 62 рубля за 1 штуку;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 64 рубля за 1 штуку;

26) жидкости для электронных систем доставки никотина:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 16 рублей за 1 мл;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 17 рублей за 1 мл;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 18 рублей за 1 мл;

27) автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л. с.) включительно с 1 января 2021 года - 0 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

28) автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л. с.) и до 112,5 кВт (150 л. с.) включительно:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 51 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 53 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 55 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

29) автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) и до 150 кВт (200 л. с.) включительно:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 491 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 511 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 531 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.);

30) автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 150 кВт (200 л. с.) и до 225 кВт (300 л. с.) включительно:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 804 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 836 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 869 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

31) автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 225 кВт (300 л. с.) и до 300 кВт (400 л. с.) включительно:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 1 370 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 1 425 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 1 482 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.);

32) автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 300 кВт (400 л. с.) и до 375 кВт (500 л. с.) включительно:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 1418 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 1 475 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 1 534 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.);

33) автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 375 кВт (500 л. с.):

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 1464 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 1 523 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 1 584 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.);

34) мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.):

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 491 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 511 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 531 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.);

35) автомобильный бензин, не соответствующий классу 5:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 13 624 рубля за 1 тонну;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 14 169 рублей за 1 тонну;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 14 736 рублей за 1 тонну;

36) автомобильный бензин класса 5:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 13 262 рубля за 1 тонну;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 13 793 рубля за 1 тонну;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 14 345 рублей за 1 тонну;

37) дизельное топливо:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 9 188 рублей за 1 тонну;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 9 556 рублей за 1 тонну;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 9 938 рублей за 1 тонну;

38) моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей:

с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 5 841 рубль за 1 тонну;

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 6 075 рублей за 1 тонну;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 6 318 рублей за 1 тонну;

39) авиационный керосин с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно - 2 800 рублей за 1 тонну.";

б) в пункте 91:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Д ДТ , К ДТ_КОМП - величины, определяемые в порядке, установленном пунктом 27 статьи 200 настоящего Кодекса, с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Для целей настоящего пункта применяется значение Д ДТ , определенное для второго месяца, предшествующего месяцу налогового периода (месяцу ввоза средних дистиллятов). При этом, если значение Д ДТ , определенное в порядке, установленном пунктом 27 статьи 200 настоящего Кодекса, окажется больше нуля, для целей настоящего пункта значение Д ДТ принимается равным нулю. Рассчитанная ставка акциза на средние дистилляты (А СДЛ ) округляется до целого значения в соответствии с действующим порядком округления и признается для целей настоящей главы твердой (специфической) ставкой.";

в) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:

"11. Налогообложение этана осуществляется с 1 января 2022 года по налоговой ставке 9 000 рублей за 1 тонну этана, направленного на переработку.

12. Налогообложение СУГ осуществляется с 1 января 2022 года по налоговой ставке 4 500 рублей за 1 тонну СУГ, направленного на переработку, если иное не установлено настоящим пунктом.

Для организации, имеющей свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке СУГ, по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 2 или подпункте 2 пункта 3 статьи 1799 настоящего Кодекса, и при условии, что совокупная первоначальная стоимость объектов основных средств, включенных в соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, явившееся основанием для выдачи указанного свидетельства (в том числе свидетельства организации, непосредственно оказывающей налогоплательщику услуги по переработке СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии), превышает 110 миллиардов рублей, налогообложение СУГ осуществляется с учетом определения количества СУГ, направленного на переработку с использованием средств измерений, указанных в таком свидетельстве и (или) в документах, представленных в соответствии с пунктом 23 статьи 1799 настоящего Кодекса, в следующем порядке:

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года включительно - по налоговой ставке 4 500 рублей за 1 тонну СУГ;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - по налоговой ставке 5 500 рублей за 1 тонну СУГ;

с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - по налоговой ставке 6 500 рублей за 1 тонну СУГ;

с 1 января 2026 года - по налоговой ставке 7 500 рублей за 1 тонну СУГ.";

11) в пункте 2 статьи 195:

а) абзац тринадцатый дополнить словами ", и (или) в документах, представленных указанным лицом в соответствии с пунктом 20 статьи 1797 настоящего Кодекса";

б) дополнить абзацами следующего содержания:

"При совершении операции, предусмотренной подпунктом 39 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, датой направления этана на переработку в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, признается дата передачи в производство этана на производственных мощностях, принадлежащих организации, имеющей свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке этана, либо организации, непосредственно оказывающей такой организации услуги по переработке этана. При этом объем передачи в производство этана определяется на основании данных средств измерений, размещенных в местах, указанных в свидетельстве о регистрации лица, непосредственно совершающего операции по переработке этана, и (или) в документах, представленных указанным лицом в соответствии с пунктом 23 статьи 1798 настоящего Кодекса.

При совершении операции, предусмотренной подпунктом 40 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, датой направления СУГ на переработку в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, признается дата передачи в производство СУГ на производственных мощностях, принадлежащих организации, имеющей свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке СУГ, либо организации, непосредственно оказывающей такой организации услуги по переработке СУГ. При этом объем передачи в производство СУГ определяется на основании данных средств измерений, размещенных в местах, указанных в свидетельстве о регистрации лица, непосредственно совершающего операции по переработке СУГ, и (или) в документах, представленных указанным лицом в соответствии с пунктом 23 статьи 1799 настоящего Кодекса.";

12) в пункте 4 статьи 199:

а) в абзаце первом слова "в подпунктах 1-10" заменить словами "в подпунктах 1 - 12";

б) дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания:

"11) сумма акциза, исчисленная налогоплательщиком по операциям, указанным в подпункте 39 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, в стоимость товаров, являющихся продукцией нефтехимии, не включается;

12) сумма акциза, исчисленная налогоплательщиком по операциям, указанным в подпункте 40 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, в стоимость товаров, являющихся продукцией нефтехимии, не включается.";

13) в статье 200:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Налогоплательщик имеет право уменьшить сумму акциза по подакцизным товарам, определенную в соответствии со статьей 194 настоящего Кодекса, на установленные настоящей статьей налоговые вычеты, за исключением вычетов, указанных в пункте 27 настоящей статьи.

Налогоплательщик, имеющий свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, при совершении им операций, указанных в подпункте 34 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, применяет налоговые вычеты, установленные пунктом 27 настоящей статьи.";

б) абзац пятый пункта 22 изложить в следующей редакции:

"Величина В Ф принимается равной нулю на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно. С 1 января 2022 года величина В Ф принимается равной нулю в случае, если коэффициент, применяемый при расчете налоговых вычетов и определяемый в соответствии с настоящим пунктом, оказался менее 2.";

в) абзац пятый пункта 23 изложить в следующей редакции:

"Величина В Б принимается равной нулю на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно. С 1 января 2022 года величина В Б принимается равной нулю в случае, если коэффициент, применяемый при расчете налоговых вычетов и определяемый в соответствии с настоящим пунктом, оказался менее 2.";

г) абзац пятый пункта 24 изложить в следующей редакции:

"Величина В Ш принимается равной нулю на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно. С 1 января 2022 года величина В Ш принимается равной нулю в случае, если коэффициент, применяемый при расчете налоговых вычетов и определяемый в соответствии с настоящим пунктом, оказался менее 2.";

д) абзац первый пункта 27 после слов "и увеличенные" дополнить словом "(уменьшенные)", после слов "с настоящим пунктом," дополнить словами "и на инвестиционную надбавку для нефтеперерабатывающих заводов КИНВ, определяемую в соответствии с пунктом 271 настоящей статьи,";

е) дополнить пунктами 271 и 272 следующего содержания:

"271. Инвестиционная надбавка для нефтеперерабатывающих заводов К ИНВ определяется налогоплательщиком самостоятельно в порядке, установленном настоящим пунктом.

В целях настоящей статьи под нефтеперерабатывающим заводом понимается единый технологический комплекс, включающий производственные мощности, обеспечивающие осуществление первичных или первичных и вторичных процессов переработки нефти и (или) газового конденсата стабильного, а также производство готовой продукции, принадлежащий на праве собственности или ином законном основании налогоплательщику или организации, непосредственно оказывающей налогоплательщику услуги по переработке нефтяного сырья.

Если иное не установлено настоящим пунктом, для налогоплательщиков, заключивших до 1 октября 2021 года с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, соглашение о создании новых производственных мощностей (об увеличении мощности, о модернизации, реконструкции действующих производственных мощностей) по глубокой переработке нефтяного сырья, и (или) природного газа, и (или) прямогонного бензина, и (или) средних дистиллятов, и (или) о создании новых объектов основных средств, необходимых для обеспечения нефтяным сырьем нефтеперерабатывающих предприятий с высокой глубиной переработки, обеспечивающих своевременную модернизацию производства (далее в настоящей статье - инвестиционное соглашение), инвестиционная надбавка для нефтеперерабатывающих заводов К ИНВ определяется применительно к сумме акциза, исчисленной в отношении нефтяного сырья, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, направленного на переработку на производственных мощностях, входящих в состав нефтеперерабатывающего завода, указанного в инвестиционном соглашении, и указанных в свидетельстве о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, выданном налогоплательщику или организации, непосредственно оказывающей налогоплательщику услуги по переработке нефтяного сырья, по следующей формуле:

К ИНВ = А НС х (1,3 - К РЕГ ) х 7000000/12х Д ФИН,

где А НС - ставка акциза на нефтяное сырье, определяемая налогоплательщиком в порядке, установленном пунктом 8 статьи 193 настоящего Кодекса, в отношении нефтяного сырья, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, направленного на переработку на производственных мощностях, входящих в состав нефтеперерабатывающего завода, указанного в инвестиционном соглашении, и указанных в свидетельстве о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, выданном налогоплательщику или организации, непосредственно оказывающей налогоплательщику услуги по переработке нефтяного сырья. В целях настоящего пункта налогоплательщик, имеющий свидетельство на переработку собственного нефтяного сырья на производственных мощностях, указанных в его свидетельстве и в свидетельстве организации, оказывающей ему услуги по переработке нефтяного сырья, расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации, для которых в соответствии с пунктом 8 статьи 193 настоящего Кодекса предусмотрена обязанность определять одну ставку акциза на нефтяное сырье, определяет А НС в отношении нефтяного сырья, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, направленного на переработку на производственных мощностях, входящих в состав нефтеперерабатывающего завода, указанного в инвестиционном соглашении;

К РЕГ - коэффициент, характеризующий региональные особенности рынков продуктов переработки нефтяного сырья, определяемый налогоплательщиком в порядке, установленном пунктом 8 статьи 193 настоящего Кодекса в отношении нефтяного сырья, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, направленного на переработку на производственных мощностях, входящих в состав нефтеперерабатывающего завода, указанного в инвестиционном соглашении, и указанных в свидетельстве о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, выданном налогоплательщику или организации, непосредственно оказывающей налогоплательщику услуги по переработке нефтяного сырья;

Д ФИН - коэффициент, характеризующий долю в финансировании инвестиционного соглашения, принимаемый равным:

1 - в случае, если стороной инвестиционного соглашения является единственный налогоплательщик - получатель инвестиционной надбавки для нефтеперерабатывающих заводов К ИНВ ;

доле налогоплательщика в финансировании инвестиционного соглашения (включая привлекаемые налогоплательщиком заемные и (или) кредитные средства), указанной в инвестиционном соглашении. При этом, если указанная доля налогоплательщика в инвестиционном соглашении не указана, Д ФИН принимается равным нулю.

Рассчитанная инвестиционная надбавка для нефтеперерабатывающих заводов К ИНВ округляется до целого значения в соответствии с действующим порядком округления.

В случае, если рассчитанная налогоплательщиком инвестиционная надбавка для нефтеперерабатывающих заводов К ИНВ оказалась менее нуля, для целей настоящей главы значение К ИНВ принимается равным нулю.

Инвестиционная надбавка для нефтеперерабатывающих заводов К ИНВ принимается равной нулю в случае, если сумма налоговых баз, определенных для налоговых периодов, начавшихся в 2019 - 2021 годах, в отношении нефтяного сырья, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, направленного на переработку на производственных мощностях, входящих в состав нефтеперерабатывающего завода, указанного в инвестиционном соглашении, и указанных в свидетельстве о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, выданном налогоплательщику или организации, непосредственно оказывающей налогоплательщику услуги по переработке нефтяного сырья, оказалась менее 3 миллионов тонн нефтяного сырья.

Инвестиционная надбавка для нефтеперерабатывающих заводов К ИНВ определяется налогоплательщиком для налоговых периодов, начинающихся с 1-го числа квартала, в котором им заключено соглашение, но не ранее 1-го числа месяца, в котором сумма фактически оплаченных начиная с 1 января 2019 года налогоплательщиком и (или) взаимозависимыми с ним лицами затрат с учетом выданных авансов, непосредственно связанных с созданием объектов основных средств, являющихся предметом инвестиционного соглашения, впервые превысила величину, равную 3 миллиардам рублей, умноженную на коэффициент Д ФИН .

В случае, если налогоплательщики воспользовались правом, предусмотренным пунктом 54 статьи 1797 настоящего Кодекса (или в случае, если данным правом воспользовалась организация, заключившая соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, и доля прямого участия налогоплательщика в этой организации, с которой у него заключен договор об оказании ей услуг по переработке нефтяного сырья, составляет более 50 процентов), датой начала применения инвестиционной надбавки для нефтеперерабатывающих заводов К ИНВ не может быть день ранее 1-го числа месяца, в котором организацией, заключившей соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно- энергетического комплекса, получено подтверждение полного (частичного) выполнения соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.

В случае установления факта нарушения требований к инвестиционному соглашению (информации, содержащейся в инвестиционном соглашении), указанных в пункте 272 настоящей статьи, и (или) неисполнения инвестиционного соглашения инвестиционная надбавка для нефтеперерабатывающих заводов К ИНВ принимается равной нулю в течение всего срока ее действия начиная с первого налогового периода ее применения налогоплательщиком. Сумма налога в части вычетов, приходящихся на инвестиционную надбавку для нефтеперерабатывающих заводов К ИНВ , подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с уплатой соответствующих сумм пеней, начисляемых со дня, следующего за установленным статьей 204 настоящего Кодекса днем уплаты налога. При этом организация, владеющая на праве собственности нефтеперерабатывающим заводом, указанным в таком инвестиционном соглашении, несет солидарную ответственность за исполнение обязанности, установленной настоящим абзацем.

Инвестиционная надбавка для нефтеперерабатывающих заводов К ИНВ не определяется в случаях, не предусмотренных настоящим пунктом, а также для налоговых периодов, начинающихся с 1 января 2031 года включительно.

272. В инвестиционном соглашении должна быть указана следующая информация:

перечень создаваемых объектов основных средств с указанием организаций, на балансе которых они будут учитываться, их предварительная стоимость;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), полные и сокращенные наименования организаций - получателей инвестиционной надбавки для нефтеперерабатывающих заводов К ИНВ , являющихся стороной инвестиционного соглашения, реквизиты их свидетельств о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, а также доли указанных организаций в финансировании инвестиционного соглашения (с учетом привлекаемых указанными организациями заемных и (или) кредитных средств). При этом сумма всех долей организаций, указанных в инвестиционном соглашении, не может быть более 1;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), полное и сокращенное наименование организации, владеющей на праве собственности нефтеперерабатывающим заводом, в составе которого находятся производственные мощности по переработке нефтяного сырья, при направлении на которые нефтяного сырья исчисляются суммы акциза, подлежащие вычету с увеличением на инвестиционную надбавку для нефтеперерабатывающих заводов К ИНВ , а также место расположения указанного нефтеперерабатывающего завода.

Инвестиционное соглашение должно удовлетворять следующим требованиям:

в течение всего срока действия инвестиционного соглашения в нем может быть указан только один нефтеперерабатывающий завод;

инвестиционное соглашение действует с момента его заключения и до даты окончания действия соглашения, установленной таким соглашением, но не ранее 1 января 2031 года;

с 1 октября 2021 года не допускается вносить изменения в инвестиционные соглашения в части организаций - получателей инвестиционной надбавки для нефтеперерабатывающих заводов К ИНВ ;

с 1 января 2024 года не допускается вносить изменения в инвестиционные соглашения в отношении объектов основных средств, создаваемых в рамках инвестиционных соглашений;

организации - получатели инвестиционной надбавки для нефтеперерабатывающих заводов К ИНВ и организация, владеющая на праве собственности нефтеперерабатывающим заводом, указанным в инвестиционном соглашении, являются взаимозависимыми лицами или одним лицом;

объекты основных средств, создаваемых в рамках инвестиционного соглашения, учитываются на балансе организации, владеющей на праве собственности нефтеперерабатывающим заводом, и (или) на балансе налогоплательщика, и (или) на балансе организации, являющейся взаимозависимым лицом с налогоплательщиком;

не допускается указывать в инвестиционном соглашении нефтеперерабатывающий завод, указанный в ранее заключенных инвестиционных соглашениях с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, действующих на дату заключения инвестиционного соглашения, кроме соглашений о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, заключаемых в соответствии с пунктом 5 статьи 1797 настоящего Кодекса;

не допускается включать в перечень создаваемых объектов основных средств, предусмотренный инвестиционным соглашением, объекты основных средств, являющиеся частью установок вторичной переработки нефти, включенных по состоянию на 1 июля 2021 года в соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, заключаемые в соответствии с пунктом 5 статьи 1797 настоящего Кодекса (за исключением случаев увеличения мощности таких установок вторичной переработки нефти более чем на 15 процентов по сравнению с мощностью, которая установлена (будет установлена) на момент завершения выполнения налогоплательщиком всех мероприятий, предусмотренных соглашением о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, заключаемым в соответствии с пунктом 5 статьи 1797 настоящего Кодекса).

Инвестиционное соглашение считается не исполненным налогоплательщиком в следующих случаях:

если затраты, понесенные налогоплательщиком в рамках исполнения соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, заключаемого в соответствии с пунктом 5 статьи 1797 настоящего Кодекса, учтены при определении первоначальной стоимости объектов основных средств, являющихся предметом инвестиционного соглашения;

если с учетом выданных авансов сумма фактически оплаченных налогоплательщиком и (или) взаимозависимыми с ним лицами затрат, непосредственно связанных с созданием объектов основных средств, являющихся предметом инвестиционного соглашения, начиная с 1 января 2019 года и по состоянию на любую дату после 1 января 2024 года оказалась менее величины, равной произведению 30 миллиардов рублей (20 миллиардов рублей для соглашений, предметом которых является исключительно создание объектов основных средств в целях осуществления технологического процесса, указанного в абзаце двадцать шестом настоящего пункта) и величины Д ФИН , определяемой для налогоплательщика в порядке, установленном пунктом 271 настоящей статьи;

если совокупная первоначальная стоимость объектов основных средств, являющихся предметом инвестиционного соглашения и введенных в эксплуатацию в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2026 года включительно, оказалась менее величины, равной произведению 50 миллиардов рублей (30 миллиардов рублей и более для соглашений, предметом которых является исключительно создание объектов основных средств в целях осуществления технологического процесса, указанного в абзаце двадцать шестом настоящего пункта) и величины Д ФИН , определяемой для налогоплательщика в порядке, установленном пунктом 271 настоящей статьи.

Для целей настоящего пункта первоначальная стоимость основного средства определяется в порядке, установленном пунктом 1 статьи 257 настоящего Кодекса. В случае, если в сделках, учитываемых при формировании первоначальной стоимости основного средства, применялись цены, не признаваемые рыночными, то первоначальная стоимость основного средства для целей настоящего пункта определяется с использованием цен указанных сделок, принимаемых для целей налогообложения в порядке и с применением методов, которые установлены главой 143 настоящего Кодекса. Для целей настоящего пункта рыночная цена определяется с учетом положений статьи 1053 настоящего Кодекса.

При этом объекты основных средств, являющиеся предметом инвестиционного соглашения, должны создаваться в целях осуществления хотя бы одного из следующих технологических процессов:

каталитический крекинг;

гидрокрекинг;

гидроконверсия тяжелых остатков;

замедленное коксование и (или) флексикокинг;

каталитический риформинг бензина;

изомеризация бензина;

добыча нефти в целях прямого и (или) замещаемого (путем товарообменных операций ("своп") обеспечения нефтяным сырьем нефтеперерабатывающих предприятий с высокой глубиной переработки, обеспечивающих своевременную модернизацию производства, принадлежащих налогоплательщику и (или) взаимозависимым с ним лицам на праве собственности, при условии, что по состоянию на 1 января 2019 года указанное требование содержится в лицензии на пользование недрами, держателем которой являются налогоплательщик и (или) взаимозависимые с ним лица и в рамках которой осуществляется добыча нефти;

депарафинизация;

гидроизодепарафинизация;

производство метил-трет-бутилового эфира;

производство метанола;

производство технического углерода (сажи).

В целях заключения инвестиционного соглашения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, осуществляется в том числе проверка соответствия объектов основных средств, предлагаемых для включения в перечень создаваемых объектов основных средств, предусмотренный инвестиционным соглашением, цели создания таких объектов для осуществления технологических процессов, указанных в настоящем пункте. При этом предметом инвестиционного соглашения не могут являться объекты основных средств, которые по заключению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, не соответствуют указанной цели.

Форма инвестиционного соглашения, порядок заключения инвестиционного соглашения, внесения изменений в инвестиционное соглашение устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, направляет в налоговые органы информацию о заключенных инвестиционных соглашениях, о внесении изменений в заключенные инвестиционные соглашения до истечения тридцати дней с момента заключения инвестиционного соглашения (внесения изменений в инвестиционное соглашение).";

ж) пункт 31 изложить в следующей редакции:

"31. Вычетам подлежат суммы акциза, исчисленные при совершении операции, указанной в подпункте 38 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, умноженные на коэффициент К ВД , при представлении документов, предусмотренных пунктом 29 статьи 201 настоящего Кодекса.

Коэффициент К ВД определяется налогоплательщиком самостоятельно по следующей формуле:

К ВД = 1 + К ГВП / К В ,

где К В - коэффициент, равный:

1 - при использовании винограда для производства реализованных в налоговом периоде вина, ликерного вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), виноматериалов и (или) виноградного сусла;

0,97 - по 31 декабря 2021 года включительно при использовании винограда для производства реализованного в налоговом периоде игристого вина (шампанского);

0,945 - с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно при использовании винограда для производства реализованного в налоговом периоде игристого вина (шампанского);

0,983 - с 1 января 2023 года при использовании винограда для производства реализованного в налоговом периоде игристого вина (шампанского);

0,63 - с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла, реализованных в налоговом периоде;

0,65 - с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла, реализованных в налоговом периоде;

0,67 - с 1 января 2023 года при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла, реализованных в налоговом периоде;

К ГВП определяется налогоплательщиком самостоятельно по следующей формуле:

К ГВП = V ГВП / V ВД ,

где V ГВП - объем произведенных из винограда и реализованных в налоговом периоде вина, и (или) игристого вина (шампанского), и (или) ликерного вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), и (или) виноматериалов, и (или) виноградного сусла, и (или) спиртных напитков, произведенных по технологии полного цикла, выраженный в литрах;

V ВД - количество винограда, использованного для производства реализованных в налоговом периоде вина, и (или) игристого вина (шампанского), и (или) ликерного вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), и (или) виноматериалов, и (или) виноградного сусла, и (или) спиртных напитков, произведенных по технологии полного цикла, выраженное в тоннах.

Рассчитанное значение К ВД округляется до целого значения в соответствии с действующим порядком округления.";

з) дополнить пунктами 32 и 33 следующего содержания:

"32. Вычетам подлежат суммы акциза, умноженные на коэффициент, определяемый в соответствии с настоящим пунктом, исчисленные налогоплательщиком, имеющим свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке этана, в период действия указанного свидетельства при совершении им операций, указанных в подпункте 39 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, при условии представления документов, предусмотренных пунктом 30 статьи 201 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим пунктом.

В случае направления этана на производство товаров, являющихся продукцией нефтехимии (включая технологические потери, возникающие в процессе такого производства, а также продукцию нефтехимии, используемую для обеспечения технологических потребностей в процессе такого производства, в том числе в виде топлива), если такие товары произведены в результате технологических процессов, включающих в себя химические превращения этана при температуре выше 700 градусов Цельсия (согласно технической документации на технологическое оборудование, посредством которого осуществляются химические превращения), коэффициент принимается равным 2.

В иных случаях использования (в том числе реализации) налогоплательщиком этана суммы акциза подлежат вычету с применением коэффициента, равного 1. При этом представление документов в соответствии с пунктом 30 статьи 201 настоящего Кодекса не требуется.

33. Вычетам подлежат суммы акциза, умноженные на коэффициент, определяемый в соответствии с настоящим пунктом, исчисленные налогоплательщиком, имеющим свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке СУГ, в период действия указанного свидетельства при совершении им операций, указанных в подпункте 40 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, при условии представления документов, предусмотренных пунктом 31 статьи 201 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим пунктом.

В случае направления СУГ на производство товаров, являющихся продукцией нефтехимии (включая технологические потери, возникающие в процессе такого производства, а также продукцию нефтехимии, используемую для обеспечения технологических потребностей в процессе такого производства, в том числе в виде топлива), если такие товары произведены в результате технологических процессов, протекающих при температуре выше 700 градусов Цельсия (согласно технической документации на технологическое оборудование, посредством которого осуществляются химические превращения), и (или) в результате дегидрирования СУГ, коэффициент принимается равным 2.

В иных случаях использования (в том числе реализации) налогоплательщиком СУГ суммы акциза подлежат вычету с применением коэффициента, равного 1. При этом представление документов в соответствии с пунктом 31 статьи 201 настоящего Кодекса не требуется.";

14) в статье 201:

а) в пункте 11:

подпункт 3 после слов "неспиртосодержащей продукции" дополнить словами "и (или) спиртосодержащей непищевой продукции";

в подпункте 4 слова "подпунктами 2 - 5 пункта 1" заменить словами "подпунктами 2-6 пункта 1";

б) в пункте 22:

подпункт 2 дополнить словами ", а также копий договоров или реестра договоров поставки (купли-продажи), заключенных налогоплательщиком или иным лицом с российской организацией - производителем указанного топлива, и (или) копий договоров или реестра договоров об оказании услуг по переработке нефтяного сырья, заключенных налогоплательщиком или иным лицом с российской организацией - производителем указанного топлива. Указанные реестры составляются в произвольной форме и должны включать в себя следующие сведения: дату и номер договора, предмет договора, наименования сторон договора, срок действия договора";

абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:

"реестра счетов-фактур и (или) реестра накладных и (или) актов приема-передачи топлива и (или) иных документов на поставку топлива, относящегося в целях настоящей главы к средним дистиллятам, подтверждающих факт получения налогоплательщиком такого топлива, реестра первичных учетных документов, реестра счетов-фактур, в которых исчисленная сумма акциза в отношении такого топлива его производителем выделена отдельной строкой, а также иных документов налогоплательщика-производителя, содержащих информацию о топливе, относящемся в целях настоящей главы к средним дистиллятам. Указанные реестры составляются в произвольной форме и должны включать в себя следующие сведения: наименование документа, дату и номер документа на поставку топлива, дату и номер документа, подтверждающего предъявление акциза в отношении поставленного топлива, вид топлива, количество полученного топлива, данные о налогоплательщике-производителе, реквизиты документа такого налогоплательщика-производителя, содержащего информацию о топливе, относящемся в целях настоящей главы к средним дистиллятам (в частности, о качестве такого топлива);";

абзац второй подпункта 4 изложить в следующей редакции:

"реестра накладных и (или) актов приема-передачи топлива и (или) иных документов на поставку топлива, относящегося в целях настоящей главы к средним дистиллятам, подтверждающих факт получения налогоплательщиком такого топлива, а также первичных учетных документов, счетов-фактур, в которых предъявленная сумма акциза в отношении такого топлива его производителем выделена отдельной строкой. Указанный реестр составляется в произвольной форме и должен включать в себя следующие сведения: наименование документа, дату и номер документа на поставку топлива, дату и номер документа, подтверждающего предъявление акциза в отношении поставленного топлива, вид топлива, количество использованного топлива;";

в) пункт 23 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:

"6) реестра договоров поставки (купли-продажи) топлива, относящегося в целях настоящей главы к средним дистиллятам, налогоплательщика с российской организацией - поставщиком такого топлива, а также копий договоров или реестра договоров поставки (купли-продажи), заключенных налогоплательщиком или иным лицом с российской организацией - производителем такого топлива и (или) копий договоров или реестров договоров об оказании услуг по переработке нефтяного сырья, заключенных налогоплательщиком или иным лицом с российской организацией - производителем такого топлива. Указанные реестры составляются в произвольной форме и должны включать в себя следующие сведения: дату и номер договора, предмет договора, наименования сторон договора, срок действия договора;

7) реестра счетов-фактур и (или) реестра накладных и (или) актов приема-передачи топлива и (или) иных документов на поставку топлива, относящегося в целях настоящей главы к средним дистиллятам, подтверждающих количество приобретенного налогоплательщиком такого топлива, реестра первичных учетных документов, реестра счетов-фактур, в которых предъявленная сумма акциза в отношении указанного топлива его производителем выделена отдельной строкой, а также иных документов налогоплательщика-производителя, содержащих информацию о топливе, относящемся в целях настоящей главы к средним дистиллятам. Указанные реестры составляются в произвольной форме и должны включать в себя следующие сведения: наименование документа, дату и номер документа на поставку топлива, дату и номер документа, подтверждающего предъявление акциза в отношении поставленного топлива, вид топлива, количество поставленного топлива, данные о налогоплательщике-производителе, реквизиты документа налогоплательщика-производителя, содержащего информацию о топливе, относящемся в целях настоящей главы к средним дистиллятам (в частности, о качестве такого топлива).";

г) пункт 24 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:

"7) реестра договоров поставки (купли-продажи) топлива, относящегося в целях настоящей главы к средним дистиллятам, налогоплательщика с российской организацией - поставщиком такого топлива, а также копий договоров или реестра договоров поставки (купли- продажи), заключенных налогоплательщиком или иным лицом с российской организацией - производителем такого топлива, и (или) копий договоров или реестров договоров об оказании услуг по переработке нефтяного сырья, заключенных налогоплательщиком или иным лицом с российской организацией - производителем такого топлива. Указанные реестры составляются в произвольной форме и должны включать в себя следующие сведения: дату и номер договора, предмет договора, наименования сторон договора, срок действия договора;

8) реестра счетов-фактур и (или) реестра накладных и (или) актов приема-передачи топлива и (или) иных документов на поставку топлива, относящегося в целях настоящей главы к средним дистиллятам, подтверждающих количество приобретенного налогоплательщиком такого топлива, реестра первичных учетных документов, реестра счетов-фактур, в которых предъявленная сумма акциза в отношении такого топлива его производителем выделена отдельной строкой, а также иных документов налогоплательщика-производителя, содержащих информацию о топливе, относящемся в целях настоящей главы к средним дистиллятам. Указанные реестры составляются в произвольной форме и должны включать в себя следующие сведения: наименование документа, дату и номер документа на поставку топлива, дату и номер документа, подтверждающего предъявление акциза в отношении поставленного топлива, вид топлива, количество поставленного топлива, данные о налогоплательщике-производителе, реквизиты документа такого налогоплательщика-производителя, содержащего информацию о топливе, относящемся в целях настоящей главы к средним дистиллятам (в частности, о качестве такого топлива).";

д) дополнить пунктами 30 и 31 следующего содержания:

"30. Налоговые вычеты, указанные в пункте 32 статьи 200 настоящего Кодекса, с применением коэффициента более 1 производятся при представлении налогоплательщиком в налоговые органы следующих документов:

1) копии свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке этана;

2) в случае переработки этана на производственных мощностях, принадлежащих на праве собственности и (или) ином законном основании, организации, непосредственно оказывающей налогоплательщику услуги по переработке этана, - копии действующего договора об оказании налогоплательщику услуг по переработке этана;

3) копий документов, подтверждающих факт направления этана на переработку в товары, являющиеся продукцией нефтехимии (в частности, накладной на внутреннее перемещение, актов списания (передачи) в производство, лимитно-заборной карты за налоговый период);

4) копий документов, подтверждающих постановку на бухгалтерский учет товаров, являющихся продукцией нефтехимии, для производства которых использован этан, в отношении которого исчислен налоговый вычет;

5) в случае переработки этана на производственных мощностях, принадлежащих на праве собственности и (или) ином законном основании организации, непосредственно оказывающей налогоплательщику услуги по переработке этана, - копий актов приема-передачи этана, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, для переработки на указанных производственных мощностях и копий актов приема-передачи товаров, являющихся продукцией нефтехимии, полученных в результате такой переработки и принадлежащих налогоплательщику на праве собственности. При этом представление копий документов, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, не требуется.

31. Налоговые вычеты, указанные в пункте 33 статьи 200 настоящего Кодекса, с применением коэффициента более 1 производятся при представлении налогоплательщиком в налоговые органы следующих документов:

1) копии свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке СУГ;

2) в случае переработки СУГ на производственных мощностях, принадлежащих на праве собственности и (или) ином законном основании организации, непосредственно оказывающей налогоплательщику услуги по переработке СУГ, - копии действующего договора об оказании налогоплательщику услуг по переработке СУГ;

3) копий документов, подтверждающих факт направления СУГ на переработку в товары, являющиеся продукцией нефтехимии (в частности, накладной на внутреннее перемещение, актов списания (передачи) в производство, лимитно-заборной карты за налоговый период);

4) копий документов, подтверждающих постановку на бухгалтерский учет товаров, являющихся продукцией нефтехимии, для производства которых использован СУГ, в отношении которого исчислен налоговый вычет;

5) в случае переработки СУГ на производственных мощностях, принадлежащих на праве собственности и (или) ином законном основании организации, непосредственно оказывающей налогоплательщику услуги по переработке СУГ, - копий актов приема-передачи СУГ, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, для переработки на указанных производственных мощностях и копий актов приема-передачи товаров, являющихся продукцией нефтехимии, полученных в результате такой переработки и принадлежащих налогоплательщику на праве собственности. При этом представление копий документов, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, не требуется.";

15) пункт 1 статьи 2031 дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:

"8) имеющим свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке этана;

9) имеющим свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке СУГ.";

16) в статье 204:

а) в пункте 31:

подпункт 3 признать утратившим силу;

дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:

"8) имеющими свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке этана;

9) имеющими свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке СУГ.";

б) в пункте 32 слова "подпунктами 30" заменить словами "подпунктами 29, 30";

в) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:

"При совершении операций, предусмотренных подпунктом 39 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, уплата акциза производится по месту нахождения налогоплательщика.

При совершении операций, предусмотренных подпунктом 40 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, уплата акциза производится по месту нахождения налогоплательщика.";

г) в пункте 51 слова "подпунктах 30" заменить словами "подпунктах 29, 30";

17) пункт 24 части второй статьи 250 после слов "подпунктах 21, 23 - 34" дополнить цифрами ", 39, 40";

18) пункт 1 статьи 33333 дополнить подпунктами 95 и 96 следующего содержания:

"95) за выдачу свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке этана, - 3 500 рублей;

96) за выдачу свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке СУГ, - 3 500 рублей;";

19) в статье 342:

а) в подпункте 9 пункта 2:

слова "настоящего Кодекса;" заменить словами "настоящего Кодекса.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае, если рассчитанная в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта разность принимает отрицательное значение, такая разность принимается равной нулю;";

б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае, если значение коэффициента КЦ, определенное в соответствии с настоящим пунктом, составляет менее нуля, коэффициент КЦ принимается равным нулю.".

Статья 2

1. Установить, что организации, получившие в 2020 году свидетельства, предусмотренные статьей 1792 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), одновременно с налоговой декларацией по акцизам за налоговый период начиная с налогового периода, в котором настоящий Федеральный закон вступает в силу, представляют документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 45 статьи 1792 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона).

2. В случае непредставления организациями до 1 июля 2021 года в соответствии с частью 1 настоящей статьи документов, предусмотренных подпунктом 4 пункта 45 статьи 1792 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), налоговый орган аннулирует свидетельства таких организаций с 1 июля 2021 года.

3. Установить, что положения подпункта 11 пункта 1 статьи 181 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), предусматривающие исключение из определения средних дистиллятов иных продуктов, представляющих собой смесь углеводородов в жидком состоянии (при температуре 20 градусов Цельсия и атмосферном давлении 760 миллиметров ртутного столба), содержащих более 30 процентов ароматических, непредельных и (или) кислородсодержащих соединений, не применяются со дня вступления в силу пункта 20 статьи 2 Федерального закона от 27 ноября 2017 года N 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в отношении продуктов, произведенных и реализованных (переданных собственнику давальческого сырья) российскими организациями, в случае, если по таким продуктам был исчислен акциз в отношении средних дистиллятов при совершении операций в соответствии с подпунктом 1 или 7 пункта 1 статьи 182 Налогового кодекса Российской Федерации.

4. Положения части 3 настоящей статьи применяются также к продуктам, использованным при совершении операций, указанных в подпунктах 29-31 пункта 1 статьи 182 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае, если налогоплательщиком подтверждено, что в отношении таких продуктов ранее был исчислен акциз в отношении средних дистиллятов при совершении операций в соответствии с подпунктом 1 или 7 пункта 1 статьи 182 Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Установить, что если до дня вступления в силу настоящего Федерального закона были совершены операции, указанные в подпунктах 29-31 пункта 1 статьи 182 Налогового кодекса Российской Федерации, со средними дистиллятами, значения показателя плотности которых превышают 930 кг/м3 и не превышают 1015 кг/м3 при температуре 20 градусов Цельсия, то непринятые налогоплательщиком на день вступления в силу настоящего Федерального закона к вычету суммы акциза, исчисленные по таким операциям, могут быть предъявлены к вычету в порядке, установленном пунктами 22 - 24 статьи 200 и пунктами 22 - 24 статьи 201 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона).

6. Установить, что налогоплательщики, имевшие по состоянию на день вступления в силу настоящего Федерального закона лицензию на производство, хранение и поставку спиртных напитков, производимых по технологии полного цикла, для применения вычетов сумм акциза в отношении спиртных напитков, производимых по технологии полного цикла, вправе использовать коэффициент КВ в размерах, установленных пунктом 31 статьи 200 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), на 2021 год - в 2021 году, на 2022 год - в 2022 и 2023 годах.

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Подпункт "б" пункта 6, подпункт "в" пункта 7, пункт 8, подпункт "б" пункта 9, подпункт "в" пункта 10, подпункт "б" пункта 11, пункт 12, подпункт "з" пункта 13, подпункт "д" пункта 14, пункт 15, абзацы третий - пятый подпункта "а" и подпункт "в" пункта 16, пункт 17 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин