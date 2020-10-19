Названы самые высокооплачиваемые удаленные профессии

Работодатели готовы платить таким специалистам до 270 тысяч рублей в месяц. Но кандидат на должность и высокую зарплату обязан иметь не менее четырехлетнего стажа работы в команде численностью от десяти человек, знать как минимум одну из типовых конфигураций 1C и уметь работать с системой управления базами данных.

Зарплату от 200 тысяч рублей предлагают удаленному менеджеру внешне-экономической деятельности на проекте. От соискателя требуется искать поставщиков торговых автоматов и запчастей к ним, анализировать рынок, организовывать схемы доставки оборудования. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы от пяти лет и знать иностранные языки в рамках, достаточных для проведения переговоров.

Как минимум 180 тысяч рублей в месяц готовы платить Backend-разработчику в Сберавто, если претендент проработал в этой сфере не менее трех лет, знает язык программирования Golang и умеет пользоваться программным обеспечением Docker и Kubernetes.

До 140 тысяч рублей предлагают Html-верстальщику (Senior) с опытом работы от двух лет и знанием HTML5 и CSS3, а до 100 тысяч рублей может получить соискатель на должность преподавателя курса UX/UI (веб) дизайна.