Объем введенных в оборот маркированных лекарств превысил 1 млрд упаковок

Объем введенных в гражданский оборот маркированных лекарственных препаратов превысил 1 млрд упаковок. Об этом сообщает пресс-служба оператора обязательной маркировки товаров "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ).

"С начала обязательной маркировки лекарств 1 июля 2020 года количество субъектов обращения, зарегистрированных в ФГИС МДЛП, выросло более чем на 13 тысяч и превысило 77 тысяч. Согласно данным системы маркировки на 16 октября, маркированные препараты продают 48% от зарегистрированных аптек, а у 68% аптек они есть на балансе", - отмечается в сообщении.

По данным аналитической компании DSM Group, всего через аптечные сети РФ (без учета закупок стационарными учреждениям здравоохранения) за восемь месяцев 2020 года было реализовано 3,32 млрд упаковок лекарств. Как ранее сообщала "РГ", Минздрав и Минпромторг на форуме "Биотехмед" выразили обоюдную готовность поддержать начало дистанционной продажи рецептурных препаратов после того, как все категории лекарств будут охвачены маркировкой.