Провалившийся в России корейский производитель показал внедорожник

Корейская компания SsangYong Motor распространила фото обновленной версии среднеразмерного внедорожника Rexton. Автомобиль получил улучшенный внешний вид, комплекс актуальных систем ассистирования водителю и новую трансмиссию.

Дизайн освежили за счет других передней и задней бамперных групп, а также полностью светодиодных фар и фонарей. Решетка радиатора стала больше по площади, получила сетку в крупную ячейку и жирное хромированное обрамление. Задние фонари теперь без "ступеньки" - в форме эллипса, в них появился световой маркер в виде буквы T. Стальные штампованные детали кузова дизайнеры не тронули.

В салоне - четырехспицевый руль вместо трехспицевого, обновлена медиасистема (диагональ экрана - 12,3 дюйма), ближе к водителю смещен селектор автоматической коробки передач, обивка сидений и дверных карт из искусственной кожи теперь прошита ромбами. В медиасистеме появилось возможность дистанционного управления умным домом.

Вместо механически перемещаемого рычага автоматической коробки передач теперь используется компактный электронный селектор.

Технической стороны модернизация тоже коснулась. 2,2-литровый турбодизель отныне развивает мощность 202 л.с., на 15 л.с. больше, чем прежде. Вместо 7-ступенчатого "автомата" Mercedes-Benz теперь используется 8-ступенчатый (производитель не называется).

В рулевом механизме гидравлический усилитель заменен на электрический. Это позволило оснастить Rexton комплексом систем ассистирования водителю - адаптивным круиз-контролем, автопарковщиком, контролем полосы движения. Кроме того, автомобиль получил набор предупреждающих систем - контроля слепых зон, поперечного движения позади автомобиля, движения вдоль для безопасной высадки при остановке на краю проезжей части.

Продажи обновленного Rexton в Корее стартуют 4 ноября. SsangYong фактически прекратил экспорт своих автомобилей в Россию в 2018 году.