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19 октября 2020 г.

Указ губернатора Псковской области от 18 октября 2020 года № 184-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 15 октября 2020 г. № 1843, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

"31) на период осенних каникул, установленных для обучающихся общеобразовательных организаций:

а) организациям независимо от формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ и основных программ профессионального обучения, приостановить реализацию дополнительных общеразвивающих программ для детей в очной форме;

б) организациям физической культуры и спорта независимо от формы собственности приостановить тренировочный процесс, в том числе реализацию дополнительных общеразвивающих программ и программ спортивной подготовки в очной форме (за исключением тренировочного процесса спортсменов высшего спортивного мастерства и спортивного совершенствования, осуществляющих подготовку к официальным спортивным мероприятиям).";

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Председателю Комитета по образованию Псковской области Седунову А.В. обеспечить установление на период с 19 октября по 01 ноября 2020 г. осенних каникул организациями независимо от формы собственности, осуществляющими образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ на территории муниципального образования "Город Псков".".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников



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