Госдума рассмотрит поправки о повышении НДФЛ на большие доходы

На пленарном заседании в среду, 21 октября, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о росте ставки НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 миллионов рублей. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам заседания думского Совета.

Налог, согласно поправкам кабмина, вырастет с 13 до 15% в отношении доходов свыше 5 млн рублей в год. Принять такой законопроект предложил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам 23 июня. Глава государства отметил, что повышенным налогом будет облагаться только та сумма, которая превышает 5 млн рублей в год. По предварительным оценкам, эта мера даст бюджету порядка 60 млрд рублей - средства направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

По словам Жукова, рассмотрение этих поправок пройдет в рамках бюджетного пакета законопроекта. В этом же пакете - изменения в закон об обязательном медицинском страховании в части финансового обеспечения медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями. Документ также поставили в повестку на 21 октября.