Nestle могут оштрафовать за нарушение удаленки

Впервые в Москве компанию могут оштрафовать за нарушение указа мэра об обязательной удаленке.

Речь идет о компании Nestle, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Было нарушено требование о том, чтобы 30 процентов сотрудников ушло на дистанционный формат занятости. Игнорирование удаленки выявили в ходе проверки. Детали правонарушения не приводятся. Компания может быть оштрафована на сумму до 300 тысяч рублей. Это будет первый случай в Москве.

Напомним, что удаленка в Москве стала обязательной с 5 октября. Работодатели обязаны отчитываться, сколько сотрудников переведено из офисов на дом.