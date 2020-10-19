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19.10.2020 / 16:45
Текст: Сергей Бабкин

Nestle могут оштрафовать за нарушение удаленки

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Впервые в Москве компанию могут оштрафовать за нарушение указа мэра об обязательной удаленке.
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Речь идет о компании Nestle, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Было нарушено требование о том, чтобы 30 процентов сотрудников ушло на дистанционный формат занятости. Игнорирование удаленки выявили в ходе проверки. Детали правонарушения не приводятся. Компания может быть оштрафована на сумму до 300 тысяч рублей. Это будет первый случай в Москве.

Напомним, что удаленка в Москве стала обязательной с 5 октября. Работодатели обязаны отчитываться, сколько сотрудников переведено из офисов на дом.

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