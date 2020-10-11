Собянин: "Удаленка" позволит не закрывать предприятия

"Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на "удаленку", будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, другого варианта нет. Это на самом деле самый лайт-вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается", - отметил глава города.

Он также заявил, что необходимо пройти историю с коронавирусом без потерь: "Через несколько месяцев точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей. Закончится эта история. Но нам надо пройти эту историю без потерь. Вокруг нас существует постоянный риск, что рядом находится человек, который может и не подозревает об этом, болеет ковидом".