В Ярославской области продлят школьные каникулы

В Ярославской области продолжительность плановых школьных каникул составит 14 дней, а МФЦ перейдут на режим работы по предварительной записи.

Решения приняты на заседании областного оперштаба по COVID-19 в связи сезонным подъемом заболеваемости.

По словам губернатора региона Дмитрия Миронова, одно из самых главных условий успеха в борьбе с вирусом - разобщение людей.

- Поэтому приняли решение увеличить каникулы для школьников до двух недель, - сообщил глава региона.

Решения о конкретных сроках начала каникул в зависимости от режима обучения школы будут принимать сами: где-то учатся по четвертям, где-то - по триместрам. Но вся информация должна быть доведена до родителей, то есть размещена на сайтах школ, в родительских чатах и социальных сетях.

В штабе подчеркнули, что вводить дистанционное обучение на каникулах не планируется, а детсады продолжают работу в обычном режиме.

Ранее ярославским работодателям было рекомендовано перевести до 30 процентов сотрудников на удаленный режим работы.

- Теперь будем проводить мониторинг ситуации. Цифры ковидной статистики свидетельствуют о том, что нам необходимо более жестко соблюдать требования Роспотребнадзора в местах массового пребывания людей ради их безопасности, - заявил Дмитрий Миронов.