В Москве увеличили прожиточный минимум для пенсионеров

"Установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 13 496 рублей", - говорится в документе.
Порядок назначения и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам определен постановлением правительства Москвы. По состоянию на 1 сентября, количество получателей доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в размере 12 578 рублей в Москве составляет 70 875 человек.
Ранее депутаты Мосгордумы приняли закон об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Москве в 2021 году. Он касается пенсионеров, зарегистрированных в Москве по месту пребывания или месту жительства менее 10 лет. Таких в настоящее время порядка 71 тысячи человек.