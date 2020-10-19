Закон города Москвы от 14 октября 2020 года № 17 "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год"

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" устанавливает в городе Москве величину прожиточного минимума пенсионера в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год.

Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 13 496 рублей.

Статья 2. Условия установления и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии в городе Москве

Условия установления и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии в городе Москве определяются Правительством Москвы.

Статья 3. Признание утратившим силу Закона города Москвы

Признать утратившим силу с 1 января 2021 года Закон города Москвы от 30 октября 2019 года № 26 "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год".

Мэр Москвы С.С.Собянин







