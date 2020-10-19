В Подмосковье закроют музеи и ограничат проведение массовых мероприятий

В Подмосковье будут приняты дополнительные меры безопасности, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

Количество госпитализаций больных с COVID-19 растет. "Поэтому мы примем дополнительные меры - будут закрыты выставки и музеи и ограничено проведение массовых мероприятий", - сказал Воробьев, проводя селекторное совещание с областным кабинетом министров и главами муниципалитетов. При этом график проведения спортивных мероприятий останется неизменным, на них просто перестанут пускать зрителей. Ограничения начнут действовать с 21 октября.

Также губернатор обратил внимание на то, что сейчас нежелательно проводить свадьбы и юбилеи с приглашением большого числа гостей.