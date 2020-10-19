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19 октября 2020 г.

Постановление губернатора Московской области от 19 октября 2020 года № 463-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ, от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от 01.05.2020 № 222-ПГ, от 07.05.2020 № 227-ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ, от 17.05.2020 № 239-ПГ, от 22.05.2020 № 244-ПГ, от 28.05.2020 № 263-ПГ, от 01.06.2020 № 268-ПГ, от 11.06.2020 № 282-ПГ, от 19.06.2020 № 293-ПГ, от 30.06.2020 № 306-ПГ, от 08.07.2020 № 318-ПГ, от 15.07.2020 № 332-ПГ, от 23.07.2020 № 344-ПГ, от 01.08.2020 № 353-ПГ, от 06.08.2020 № 354-ПГ, от 20.08.2020 № 374-ПГ, от 18.09.2020 № 414-ПГ, от 25.09.2020 № 420-ПГ, от 01.10.2020 № 429-ПГ, от 07.10.2020 № 439-ПГ, от 15.10.2020 № 455-ПГ) следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

"9) организации, осуществляющие деятельность торгово-развлекательных центров площадью свыше 5 000 м2 на территории Московской области, организации, предоставляющие услуги общественного питания, обеспечивать бесконтактное измерение температуры тела гражданам при посещении таких торгово-развлекательных центров, объектов общественного питания, и в случае выявления граждан с повышенной температурой - не допускать таких граждан в здания, строения, сооружения (помещения в них), в которых осуществляется деятельность торгово-развлекательных центров, предоставляются услуги общественного питания.";

2) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"1) с 21 октября 2020 года по 7 ноября 2020 года (включительно) спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), за исключением случаев, установленных настоящим постановлением;";

3) в пункте 8:

в абзаце втором подпункта 5 слово "пунктом" заменить словом "подпунктом";

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) с 21 октября 2020 года по 7 ноября 2020 года (включительно) посещение гражданами организаций, осуществляющих деятельность музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, за исключением случаев посещения музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев с целью прогулок на их территориях.";

4) в пункте 10:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) с 21 октября 2020 года по 7 ноября 2020 года физкультурные, спортивные мероприятия на территории Московской области проводятся без участия зрителей, в том числе в целях проведения тренировок спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской Федерации, Московской области, спортсменов профессиональных спортивных клубов;";

подпункт 8 дополнить словами ", если иное не установлено настоящим постановлением";

подпункт 16 дополнить словами ", если иное не установлено настоящим постановлением";

подпункт 18 дополнить словами ", если иное не установлено настоящим постановлением";

5) абзац первый пункта 15 после слов "в части организации работы кружков, секций, проведения репетиций" дополнить словами ", если иное не установлено настоящим постановлением".

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу 21 октября 2020 года.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев



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