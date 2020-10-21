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21.10.2020 11:07
Рубрика: Власть

В Подмосковье начали действовать новые ограничительные меры в связи с COVID-19

Текст: Ирина Рыбникова
Вступило в силу постановление губернатора Московской области о новых ограничительных мерах, принятых из-за второй волны коронавирусной инфекции. С 21 октября в области перестали работать музеи и выставки и ограничен доступ зрителей на массовые мероприятия. Губернатор Андрей Воробьев, анонсируя постановление, подчеркнул: ограничения вводятся из-за возросшего числа госпитализаций больных COVID-19.

Сами мероприятия при этом не отменяются. Например, все запланированные ранее спортивные матчи с участием футбольного и баскетбольного клубов "Химки", а также хоккейного клуба "Витязь" состоятся, но пройдут без зрителей. Наблюдать за игрой можно будет только онлайн.
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А вот деятельности театров ограничения не коснулись. Как рассказали "РГ" в министерстве культуры Московской области, они продолжают работать с соблюдением всех стандартов, утверждённых Роспотребнадзором - ношением масок и перчаток, соблюдением социальной дистанции и заполняемостью залов, не превышающих 50 процентов.

В крупных торговых центрах с сегодняшнего дня начали измерять посетителям температуру на входе. Покупателей с повышенной температурой внутрь не пускают.

Кроме того, Андрей Воробьев обратился к жителям с просьбой аккуратнее планировать проведение свадеб и юбилеев с большим числом гостей. Лучше сейчас отказаться от таких мероприятий. "Прошу всех: будьте внимательны и осторожны", - сказал губернатор.

В настоящее время в Подмосковье Ежедневно выявляют от 300 до 500 вновь заболевших коронавирусом. В период плато число заболевших не превышало 150 человек в сутки.

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