Запрет на работу музеев и выставок продлится в Подмосковье до 7 ноября

Музеи и выставки в Подмосковье не будут работать до 7 ноября. Затем, если ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, их вновь откроют. Об этом говорится в постановлении, подписанном губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Также постановлением запрещен допуск зрителей на массовые спортивные и развлекательные мероприятия. Сами мероприятия при этом не отменяются, но наблюдать за их проведением зрители смогут только онлайн. А в торговых центрах площадью более 5 тысяч квадратных метров теперь будут измерять температуру посетителям на входе. Людей с повышенной температурой внутрь допускать не будут.

Все эти ограничительные меры начнут действовать в области с 21 октября.

Проводя в понедельник совещание с представителями областного правительства и главами муниципалитетов, Андрей Воробьев отметил, что количество госпитализаций больных с коронавирусной инфекцией в регионе растет. В частности, на прошлой неделе заболели более 3 тысяч человек.