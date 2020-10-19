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19.10.2020 13:45
Рубрика: Культура

Запрет на работу музеев и выставок продлится в Подмосковье до 7 ноября

Текст: Ирина Рыбникова

Музеи и выставки в Подмосковье не будут работать до 7 ноября. Затем, если ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, их вновь откроют. Об этом говорится в постановлении, подписанном губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
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Также постановлением запрещен допуск зрителей на массовые спортивные и развлекательные мероприятия. Сами мероприятия при этом не отменяются, но наблюдать за их проведением зрители смогут только онлайн. А в торговых центрах площадью более 5 тысяч квадратных метров теперь будут измерять температуру посетителям на входе. Людей с повышенной температурой внутрь допускать не будут.

Все эти ограничительные меры начнут действовать в области с 21 октября.

Проводя в понедельник совещание с представителями областного правительства и главами муниципалитетов, Андрей Воробьев отметил, что количество госпитализаций больных с коронавирусной инфекцией в регионе растет. В частности, на прошлой неделе заболели более 3 тысяч человек.

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