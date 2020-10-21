В Подмосковье закрылись выставки и музеи

Новости

В Грузии захватчику банка удалось уехать с тремя заложниками 00:17
"Спартак" сыграет ближайшие домашние матчи без зрителей 21.10.2020
В Москве по подозрению в мошенничестве задержали экс-замглавы Росгвардии 21.10.2020
В Москве скончались 66 пациентов с коронавирусом 21.10.2020
Николич остался недоволен результатом матча с "Зальцбургом" 21.10.2020
Глава Евросовета созовет экстренный саммит ЕС по коронавирусу 21.10.2020
"Шахтер" в Мадриде обыграл "Реал" в матче Лиги чемпионов 21.10.2020
Кабмин рассмотрит поправки об оплате работникам санаторно-курортного лечения 21.10.2020
Папа Римский впервые поддержал однополые гражданские союзы 21.10.2020
На МКС вышла из строя система подачи кислорода "Электрон-ВМ" 21.10.2020
Полиция задержала захватившего банк в Грузии 21.10.2020
В Баварии ввели жесткие ограничения из-за COVID-19 21.10.2020
Участник испытаний британской вакцины умер в Бразилии 21.10.2020
Минстрой не ожидает падение платежей за ЖКХ из-за пандемии 21.10.2020
Минстрой РФ не видит угрозы ипотечного "пузыря" из-за льготной ставки 21.10.2020
За сутки в ВС РФ выздоровели от коронавируса 49 военнослужащих 21.10.2020
Соболев повредил мениск на тренировке "Спартака" 21.10.2020
Три человека пропали после авикатастрофы под Вологдой 21.10.2020
В выходные закроют участок между станциями "Кунцевская" и "Пионерская" 21.10.2020
"Спартак" может сыграть при пустых трибунах из-за нарушения масочного режима 21.10.2020
Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон" 21.10.2020
Министр здравоохранения ФРГ заразился коронавирусом 21.10.2020
В Москве из-за ковидных нарушений закрыли частную клинику 21.10.2020
Снизивший доход ЦБ от продажи доли в Сбербанке законопроект принят в I чтении 21.10.2020
Вышел трейлер второго сезона сериала "Метод" 21.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
21.10.2020 23:33
Рубрика: Общество

Время второго акта

В Подмосковье закрылись выставки и музеи
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 239(8293)
В Подмосковье вступило в силу постановление губернатора Андрея Воробьева о новых ограничительных мерах, принятых из-за второй волны распространения коронавирусной инфекции. Перестали работать музеи и выставки, прекращен доступ зрителей на массовые мероприятия.

"Наше здравоохранение вновь испытывает огромную нагрузку, количество выявленных случаев заболевания и госпитализаций растет", - объяснил Воробьев необходимость ограничений. В последние два-три месяца в области в день выявляли в среднем по 150 новых больных, сейчас же регистрируют от 300 до 500 заразившихся коронавирусом. В среду, например, их было 466. "Мы ограничили то, что не влияет ни на экономику, ни на доходы людей", - говорит губернатор. Пока новые ограничения будут работать до 7 ноября, дальше власти намерены действовать по ситуации, исходя из медицинской статистики. Если удастся стабилизировать рост новых больных, все ограничения будут сняты.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Запрет на работу музеев и выставок продлится в Подмосковье до 7 ноября

Сами мероприятия, особенно спортивные, при этом не отменяются. "Профессиональный спорт - это та же работа", - уточнил Воробьев. Поэтому все запланированные ранее спортивные матчи с участием футбольного и баскетбольного клубов "Химки", а также хоккейного клуба "Витязь" состоятся, но без зрителей. Наблюдать за игрой можно будет только онлайн. Деньги за уже купленные билеты болельщикам вернут.

Власти подчеркивают: несмотря на то что музеи и выставки закрылись, вход на территорию музейно-усадебных и парковых комплексов не запрещен. То есть гулять по живописным окрестностям "Нового Иерусалима" или дома-музея Чайковского можно - не получится лишь зайти внутрь помещений. И ограничения не коснулись деятельности театров. Как рассказали "РГ" в областном министерстве культуры, они продолжают работать с соблюдением всех стандартов, утвержденных Роспотребнадзором - ношением масок и перчаток, сохранением социальной дистанции и заполняемостью залов, не превышающих 50 процентов. Муниципальные театры, как правило, невелики, объясняют в ведомстве. Лишь немногие из них имеют возможность давать представления в залах, вмещающих 100 и более зрителей, у большинства - довольно скромные залы, где не наберется и двух десятков зрителей, рассаженных через одного.

Ужесточает область и контроль за соблюдением масочного режима и проведением термометрии в местах скопления людей. В торговых центрах площадью более 5 тысяч квадратных метров, а также во всех заведениях общепита посетителям начали измерять температуру на входе. К слову, в общественном транспорте Подмосковья бесконтактное измерение температуры у пассажиров проводят давно и ежедневно находят до 150 человек, пытающихся в час пик зайти в автобус или электричку с повышенной температурой. А еще каждый день выявляют порядка 10-12 тысяч пассажиров, которые ездят без масок.

В области ограничили только то, что не влияет на экономику или на доходы людей

Андрей Воробьев обратился к жителям области с просьбой не забывать о мерах санитарной безопасности. Область на этот раз не стала блокировать социальные карты жителей из групп риска - пенсионеров старше 65 лет и инвалидов, они могут пользоваться картами при оплате проезда в подмосковном общественном транспорте, но рекомендации по возможности оставаться дома для этих категорий граждан по-прежнему актуальны. "Берегите себя, будьте внимательны и осторожны", - попросил жителей Подмосковья Воробьев.

В регионах Общество Здоровье Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин назвал вакцинацию от коронавируса задачей номер один
Совфед одобрил продление упрощенного порядка оформления выплат на детей
Минстрой обсудит инициативу по запрету на рекламу в почтовых ящиках
Мишустин: России нужно активнее увеличивать свое присутствие в Арктике
Оператор "Северного потока-2" прокомментировал новые санкции США
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19
Утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах