В Подмосковье закрылись выставки и музеи

"Наше здравоохранение вновь испытывает огромную нагрузку, количество выявленных случаев заболевания и госпитализаций растет", - объяснил Воробьев необходимость ограничений. В последние два-три месяца в области в день выявляли в среднем по 150 новых больных, сейчас же регистрируют от 300 до 500 заразившихся коронавирусом. В среду, например, их было 466. "Мы ограничили то, что не влияет ни на экономику, ни на доходы людей", - говорит губернатор. Пока новые ограничения будут работать до 7 ноября, дальше власти намерены действовать по ситуации, исходя из медицинской статистики. Если удастся стабилизировать рост новых больных, все ограничения будут сняты.

Сами мероприятия, особенно спортивные, при этом не отменяются. "Профессиональный спорт - это та же работа", - уточнил Воробьев. Поэтому все запланированные ранее спортивные матчи с участием футбольного и баскетбольного клубов "Химки", а также хоккейного клуба "Витязь" состоятся, но без зрителей. Наблюдать за игрой можно будет только онлайн. Деньги за уже купленные билеты болельщикам вернут.

Власти подчеркивают: несмотря на то что музеи и выставки закрылись, вход на территорию музейно-усадебных и парковых комплексов не запрещен. То есть гулять по живописным окрестностям "Нового Иерусалима" или дома-музея Чайковского можно - не получится лишь зайти внутрь помещений. И ограничения не коснулись деятельности театров. Как рассказали "РГ" в областном министерстве культуры, они продолжают работать с соблюдением всех стандартов, утвержденных Роспотребнадзором - ношением масок и перчаток, сохранением социальной дистанции и заполняемостью залов, не превышающих 50 процентов. Муниципальные театры, как правило, невелики, объясняют в ведомстве. Лишь немногие из них имеют возможность давать представления в залах, вмещающих 100 и более зрителей, у большинства - довольно скромные залы, где не наберется и двух десятков зрителей, рассаженных через одного.

Ужесточает область и контроль за соблюдением масочного режима и проведением термометрии в местах скопления людей. В торговых центрах площадью более 5 тысяч квадратных метров, а также во всех заведениях общепита посетителям начали измерять температуру на входе. К слову, в общественном транспорте Подмосковья бесконтактное измерение температуры у пассажиров проводят давно и ежедневно находят до 150 человек, пытающихся в час пик зайти в автобус или электричку с повышенной температурой. А еще каждый день выявляют порядка 10-12 тысяч пассажиров, которые ездят без масок.

В области ограничили только то, что не влияет на экономику или на доходы людей

Андрей Воробьев обратился к жителям области с просьбой не забывать о мерах санитарной безопасности. Область на этот раз не стала блокировать социальные карты жителей из групп риска - пенсионеров старше 65 лет и инвалидов, они могут пользоваться картами при оплате проезда в подмосковном общественном транспорте, но рекомендации по возможности оставаться дома для этих категорий граждан по-прежнему актуальны. "Берегите себя, будьте внимательны и осторожны", - попросил жителей Подмосковья Воробьев.