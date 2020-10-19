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Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал о "необычной пятнице" в Москве

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Последний рабочий день на этой неделе удивит жителей европейской части России. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, 23 октября температура воздуха будет на 3 градуса выше нормы.

Фото: iStock
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"К Москве и области приблизится ложбина низкого давления, а центр циклона будет находиться севернее. И по восточной периферии этой ложбины будут перемещаться хорошо выраженные южные потоки", - пояснил научный руководитель ведомства Роман Вильфанд. По его словам, дожди усилятся в четверг после обеда. В пятницу потеплеет до +13 градусов. Погодная аномалия будет наблюдаться в Центральном федеральном округе и на востоке Северо-Западного, пишет со ссылкой на синоптика РИА Новости.

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