Экс-мэр Норильска получил полгода исправительных работ за халатность

Норильский городской суд вынес приговор экс-мэру города Ринату Ахметчину, которого следствие обвиняло в халатности из-за утечки дизтоплива из резервуара Норильской ТЭЦ-3.

Чиновника приговорили к полугоду исправительных работ, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Красноярского краевого суда Оксану Веселову.

"Суд огласил вердикт: исправительные работы шесть месяцев с удержанием 15% заработной платы", - пояснила Веселова.

Напомним, 29 мая на норильской ТЭЦ-3 произошел разлив топлива, в результате чего в почву и воду попало более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По оценке Росприроднадзора, ущерб окружающей среде составил почти 148 миллиардов рублей.

По версии следствия, Ринат Ахметчин, занимая на тот момент должность мэра Норильска, узнал о разливе сразу после происшествия, но в течение двух дней не принимал никаких мер для устранения ЧП. В конце июля чиновник ушел в отставку. Суд над ним начался 16 октября.