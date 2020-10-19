Экс-мэр Норильска получил полгода исправительных работ за халатность

Новости

Госиспытания нового комплекса средств связи для ВКС завершат в 2020 году 10:04
Систему идентификации посетителей московских заведений могут расширить 09:31
Морскую версию "Панциря" испытали боем на Балтике 09:26
Мишустин увеличил расходы на модернизацию культурных учреждений 09:24
Как представлено Союзное государство на Каннском кинорынке 09:21
Отреставрированные решетки со световыми призмами вернули в Ананьевский переулок 08:58
В забайкальские ЗАГСы запретили приглашать гостей из-за COVID-19 08:57
Наталья Сергунина: Путеводитель по отреставрированным достопримечательностям появился на сайте ВДНХ 08:33
Глава Нового Уренгоя перенес коронавирус 08:01
Приставы нашли имущество должника-уральца в Ростове-на-Дону 07:48
Число жертв наводнений во Вьетнаме достигло 87 07:48
Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России 07:36
При пожаре в Иркутской области погибли трое человек 07:15
Штаб Трампа посоветовал ему не перебивать Байдена на следующих дебатах 06:39
Франция вышлет более 230 подозреваемых в экстремизме иностранцев 05:51
Дизельные подлодки ТОФ устроили дуэль в Японском море 05:46
Юрист подсказал способ заблокировать спам-звонки 05:44
Россияне перестали доверять работодателям 05:00
Ученые предложили использовать глюкометр для определения COVID-19 04:37
Мадуро сообщил о доставленном из России препарате от коронавируса 04:22
Вильфанд рассказал о "необычной пятнице" в Москве 03:42
В Роспотребнадзоре озвучили условие сохранения очного обучения в вузах 03:26
Ученый предсказал падение астероида на Землю за день до выборов в США 02:36
Жириновский предложил закрыть границу для российских туристов 01:45
Более шести тысяч человек скончались от коронавируса в Москве 00:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Должны ли родители отвечать за преступления детей
Должны ли родители отвечать за преступления детей
19.10.2020 09:46
Рубрика: Происшествия

Экс-мэр Норильска получил полгода исправительных работ за халатность

Текст: Надежда Столярчук
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Норильский городской суд вынес приговор экс-мэру города Ринату Ахметчину, которого следствие обвиняло в халатности из-за утечки дизтоплива из резервуара Норильской ТЭЦ-3.

Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости
В Ростехнадзоре назвали четыре причины аварии на ТЭЦ в Норильске

Чиновника приговорили к полугоду исправительных работ, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Красноярского краевого суда Оксану Веселову.

"Суд огласил вердикт: исправительные работы шесть месяцев с удержанием 15% заработной платы", - пояснила Веселова.

Напомним, 29 мая на норильской ТЭЦ-3 произошел разлив топлива, в результате чего в почву и воду попало более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По оценке Росприроднадзора, ущерб окружающей среде составил почти 148 миллиардов рублей.

По версии следствия, Ринат Ахметчин, занимая на тот момент должность мэра Норильска, узнал о разливе сразу после происшествия, но в течение двух дней не принимал никаких мер для устранения ЧП. В конце июля чиновник ушел в отставку. Суд над ним начался 16 октября.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

Главное сегодня

Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное
Систему идентификации посетителей московских заведений могут расширить
Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России
Академик РАН спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом зимой
В Забайкалье все школы переведут на дистанционное обучение
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Как не попасться на удочку аферистов в интернете