В НАО возбудили дело по факту разлива нефтепродуктов

Новости

В Москве задержали сиделку за избиение 90-летней пенсионерки 13:16
В Мадриде начнут штрафовать за неправильно припаркованные велосипеды 13:04
Стало известно, почему переболевшие COVID-19 теряют антитела 12:58
Под Москвой у мужчины изъяли оружие и боеприпасы 12:54
Из московской квартиры украли антиквариат на миллион рублей 12:16
Число случаев СOVID-19 в мире превысило 40 млн 12:13
Синоптики рассказали, когда в Москве снова потеплеет 12:12
В Рособрнадзоре пообещали не вводить экзамены для четвертых классов 12:09
Дальневосточную ипотеку получили 12 тысяч человек 12:07
Netflix назвал свой самый популярный сериал года 11:58
Ночные заморозки со снегом ожидаются в столичном регионе 11:55
В Госдуме оценили инициативу о стандартах для дистанционных уроков 11:53
В Госдуме предложили ввести электронные паспорта прививок 11:50
В Подмосковье рысь напала на девочку 11:49
Евросоюз отрегулирует фейковые новости про 5G 11:48
Рособрнадзор: ЕГЭ пока остается обязательным для получения аттестата 11:37
В каких регионах москвичи чаще всего покупают недвижимость 11:36
Армия США перейдет на новую пулю 11:35
В каршеринге появился рейтинг пользователей, влияющий на цену поездок 11:31
С начала года в Москве 45 человек погибло в ДТП с такси 11:29
Премьер Киргизии заверил, что страна выполнит все обязательства перед РФ 11:27
Почта России выйдет на рынки страхования и бытовых услуг 11:25
Тизер 6-го "Крепкого орешка" с Уиллисом оказался рекламой запчастей 11:25
В Москве зарегистрировано 5376 новых случаев COVID-19 11:15
Каталония попросила Мадрид объявить налоговый мораторий 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Должны ли родители отвечать за преступления детей
Должны ли родители отвечать за преступления детей
19.10.2020 12:50
Рубрика: Происшествия

В НАО возбудили дело по факту разлива нефтепродуктов

Текст: Светлана Цыганкова

В Ненецком автономокруге по факту утечки нефтепродуктов возбудили уголовное дело. Решается вопрос о назначении экспертиз, сообщает пресс-служба Следкома по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Мишустин: На водоснабжение Крыма выделят 50 млрд рублей

ЧП произошло 17 октября около 11 часов при проведении технологических работ на выведенном из эксплуатации участка, расположенного на территории НАО. Площадь разлива на почве составила 25 квадратных метров, а также на данном участке обнаружена радужная пленка на реке Колва.

"РГ" уже сообщала о том, что мэр города Ухты объявил режим ЧС. Радужная пленка наблюдается и на территории Усинска. В регионе предпринимаются меры для устранения утечки.

В Следкоме добавили, что. предположительно, имело место нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. В настоящее время проводятся следственные действия. Сотрудники следственно-оперативной группы работают на месте ЧП.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми СЗФО Ненецкий АО

Главное сегодня

В Госдуме предложили ввести электронные паспорта прививок
Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное
Мишустин выделил 12 млрд рублей на ликвидацию третьей смены в школах
В Подмосковье закроют музеи и ограничат проведение массовых мероприятий
Академик РАН спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом зимой
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Как не попасться на удочку аферистов в интернете