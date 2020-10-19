В НАО возбудили дело по факту разлива нефтепродуктов

В Ненецком автономокруге по факту утечки нефтепродуктов возбудили уголовное дело. Решается вопрос о назначении экспертиз, сообщает пресс-служба Следкома по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

ЧП произошло 17 октября около 11 часов при проведении технологических работ на выведенном из эксплуатации участка, расположенного на территории НАО. Площадь разлива на почве составила 25 квадратных метров, а также на данном участке обнаружена радужная пленка на реке Колва.

"РГ" уже сообщала о том, что мэр города Ухты объявил режим ЧС. Радужная пленка наблюдается и на территории Усинска. В регионе предпринимаются меры для устранения утечки.

В Следкоме добавили, что. предположительно, имело место нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. В настоящее время проводятся следственные действия. Сотрудники следственно-оперативной группы работают на месте ЧП.