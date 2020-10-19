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19.10.2020 17:48
Рубрика: Происшествия

В Петербурге из зала суда освободили женщину, расчленившую соседа

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге Октябрьский районный суд освободил из-под стражи женщину, которая в марте прошлого года расчленила своего соседа по коммуналке.

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Это уголовное дело было в Петербурге довольно резонансным. Жители Канонерского острова осенью прошлого года обнаружили человеческие останки на пустырях. Спустя какое-то время личность погибшего была установлена. Оказалось, что мужчина жил один в комнате в коммуналке по Кустарному переулку.

Очень скоро у следователей возникли вопросы к соседке погибшего. Женщина призналась, что в марте прошлого года она повздорила с соседом, словесный конфликт перешел в драку, в результате она ударила мужчину по голове чем-то тяжелым, предположительно молотком. А потом несколько раз ударила ногами по голове. В результате сосед скончался, а женщина спустя несколько месяцев расчленила его тело и выбросила на Канонерском острове. Причем, останки соседа женщина перевозила в маршрутке.

Изначально женщину обвиняли в убийстве. Но, как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, на суде женщина заявила, что оборонялась от соседа-дебошира и убивать его не хотела. А когда мужчина умер, то петербурженка приняла решение скрыть следы преступления.

В результате женщину судили не по статье 105 "убийство", а за превышение необходимой обороны, в результате которого погиб человек. За расчленение наказания в Уголовном Кодексе не предусмотрено.

Октябрьский районный суд приговорил женщину к полутора годам ограничения свободы. Учитывая, что около года петербурженка была под стражей в СИЗО, то ее, с учетом отбытия наказания, освободили прямо в зале суда.

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