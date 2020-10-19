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19.10.2020 12:05
Рубрика: Происшествия

Глава счетной палаты Астраханской области попал под следствие

Текст: Наталья Коротченко

Председатель контрольно-счетной палаты Астраханской области Дмитрий Парфенов подозревается в сокрытии факта привлечения в региональный бюджет 6,2 миллиарда рублей необоснованных коммерческих кредитов, сообщает пресс-служба следственного управления СК по области.

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За злоупотребление должностными полномочиями в отношении главы палаты возбуждено уголовное дело.

Согласно сообщению, Дмитрий Парфенов, с апреля по июнь 2019 года, проводя контрольные мероприятия по отчету об исполнении регионального бюджета за 2018 год намеренно скрыл факты привлечения кредитов бывшим в то время председателем облправительства Расулом Султановым и главой минфина области Виталием Шведовым.

Как писала "РГ", уголовное дело в отношении Расула Султанова и Виталия Шведова было возбуждено в июле прошлого года главным следственным управлением СК.

По версии следствия, в бюджете Астраханской области имелись значительные средства, не требовавшие займа в банке. Однако экс-глава правительства области и бывший министр финансов все же привлекли кредитные средства (по ставке от 7 до 8,5 процента) на общую сумму около шести миллиардов рублей.

Для сравнения ставка бюджетного кредита, который в случае необходимости можно было получить, составляет всего 0,1 процента. Таким образом казне региона был причинен материальный ущерб в размере не менее 212 миллионов рублей.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Борьба с коррупцией

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