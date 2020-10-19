Как в Крыму потратят выделенные на водоснабжение 50 миллиардов рублей

В комплексный план обеспечения надежного водоснабжения Крыма включены мероприятия в рамках ФЦП на сумму около 45 миллиардов рублей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, эти средства намечено направить на строительство, реконструкцию и капремонт водопроводных сетей, ремонт и реконструкцию канализационных очистных сооружений в Большой Ялте, Алуште, Феодосии, Евпатории, Керчи и Судаке. Также запланирована замена труб для снижения потерь в водопроводных сетях Симферополя, изучение и разведка запасов подземных вод, бурение скважин, строительство водовода от Бештерек-Зуйского водовода до Симферополя и другие меры для обеспечения надежного водоснабжения. Глава региона уточнил, что все эти мероприятия планируется реализовать до 2024 года.

- В этом году на меры, направленные на снижение потерь в сетях водоснабжения крымской столицы, будет направлено 400 миллионов рублей, - пояснил он. - Мы приступили к этой работе. Еще 250 миллионов рублей выделены в текущем году на бурение скважин на водозаборах, эта работа уже идет.

По словам Аксенова, в 2020-2021 годах для сокращения потерь в сетях Симферополя направят 1,7 миллиарда рублей, а в целом по Крыму на реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт сетей - 2,3 миллиарда рублей.

Руководитель республики подчеркнул, что по решению президента России Владимира Путина дополнительные средства будут выделяться на строительство опреснительных установок.

Он также напомнил слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о планах увеличить водный дебит республики на 310 тысяч кубометров в сутки и таким образом гарантировать надежное водоснабжение. В связи с этим Аксенов поблагодарил руководителя государства и главу кабмина за "огромную помощь и внимание к Крыму, к нуждам крымчан".

Как сообщалось ранее, в Севастополе районе села Верхнесадовое специалисты Главного строительного управления №4 Минобороны России начали строить ковшовый водозабор на реке Бельбек, рассчитанный на забор до 50 тысяч кубометров в сутки в период паводка. По словам губернатора Михаила Развожаева, будущей весной из Бельбека планируется забрать около 10 миллионов кубометров воды. От водозабора предполагается проложить трубопровод в так называемый Днепровский водовод, по которому вода поступит на гидроузел №3, где происходит очистка воды для Севастополя.

Кроме того, военные строители приступили к прокладке трубопровода из Кадыковского карьера до водозабора на реке Черной. На оба проекта правительство России выделило пять миллиардов рублей.