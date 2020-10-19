Мэр Анапы Василий Швец заболел коронавирусом

Мэр города-курорта Анапа Василий Швец заразился COVID-19 и сейчас проходит лечение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"У главы города подтверждена коронавирусная инфекция. Сейчас Василий Александрович находится в стабильном состоянии. Но болезнь протекает не в легкой форме, а с симптомами", - рассказали в администрации.

Как ранее писала "РГ", Василий Швец с начала августа нынешнего года работал в должности и. о. главы города Анапа, на которую был рекомендован губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

А незадолго до этого глава края подверг жесткой критике то, как ведется застройка территории курорта, особенно прибрежных черноморских земель. После его визита в Анапу подал в отставку прежний мэр Анапы Юрий Поляков, а на его место с поста вице-губернатора пришел Швец.

По данным оперштаба на 19 октября в регионе зафиксировано 15909 случаев коронавирусной инфекции (из них 102 - за последние сутки), выздоровели 11133 человека, 353 пациента спасти не удалось.