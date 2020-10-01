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01.10.2020 12:05
Рубрика: Власть

Василий Швец избран новым мэром Анапы

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Анапы Фото: Пресс-служба администрации Анапы
Фото: Пресс-служба администрации Анапы

В четверг состоялась сессия Совета Анапы, на которой прошли выборы главы муниципального образования. Все 30 депутатов проголосовали за кандидатуру Василия Швеца. Таким образом, 34-летний экс-замглавы Кубани стал новым мэром Анапы - одного из крупнейших российских курортов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Для выборов главы были зарегистрированы три кандидата. Однако один из них снял свою кандидатуру, а третий претендент не получил ни одного голоса при тайном волеизъявлении депутатов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Из девяти вице-губернаторов Кубани посты сохранили лишь пятеро

Глава города после выборов сообщил, что на следующей неделе представит на утверждение депутатскому корпусу кандидатуры своих заместителей.

Напомним, Швец с начала августа работал в должности и. о. главы города, на которую был рекомендован губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

А незадолго до этого глава края подверг жесткой критике то, как ведется застройка территории курорта, особенно прибрежных черноморских земель. После его визита в Анапу подал в отставку прежний мэр Анапы Юрий Поляков, а на его место с поста вице-губернатора пришел Швец.

Под руководством и. о. мэра специально созданная комиссия проверила соблюдение градостроительного законодательства на курорте. Была проанализирована застройка в 500-метровой прибрежной зоне, составлен реестр проблемных объектов (в него вошли более 120 строений в прибрежной зоне от Утриша до Благовещенской), выработаны предложения для упорядочивания градостроительных норм, а также временно введен запрет на любое строительство в курортной зоне.

Кстати

Василий Швец окончил школу в Крымске, экономический и юридический факультеты Кубанского государственного университета. С 2008 года работал помощником занимавшего тогда пост вице-губернатора Вениамина Кондратьева. Вместе с ним в 2014-2015 годах работал в управлении делами президента России. В 2015 году стал директором краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, а затем - вице-губернатором Кубани.

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