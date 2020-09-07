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07.09.2020 18:09
Рубрика: Общество

В Анапе создали две особо охраняемые природные территории

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о создании двух особо охраняемых природных территорий в Анапе. Об этом сообщается на официальном сайте администрации края.

Речь идет об уникальных песчаных дюнах на Витязевской и Бугазской косах. Там будет запрещено строительство домов, гостиниц или коммерческих зданий. Также планируется сохранить акваторию лиманов и плавневую зону реки Анапки.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- С 2016 года в крае создано 11 совершенно новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения, - сказал Вениамин Кондратьев на краевом планерном совещании. - Для нас важно сохранить их для страны, для последующих поколений. В субботу я подписал постановление о создании двух из них - природного парка "Анапская пересыпь" и природного заказника "Анапский".

Губернатор отметил, что особо охраняемые природные территории местного значения начали появляться впервые с 2016 года. Их уже 25, а в ближайшие два года ожидается появление еще 40.

Как ранее уже писала "РГ", все строительно-монтажные работы, а также разрытие общественных территорий Анапы, станицы Благовещенской, в селах Витязево и Сукко до 15 сентября были временно приостановлены по распоряжению исполняющего обязанности главы города-курорта Вячеслава Вовка. В документе сообщалось, что эти меры приняты в целях предупреждения и предотвращения террористических акций, обеспечения экологической безопасности жителей и гостей города-курорта, а также создания условий для массового отдыха.

Незадолго до принятия этого документа и создания в Анапе новых заповедников губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подверг жесткой критике то, как ведется застройка территории курорта, особенно прибрежных черноморских земель. После визита первого лица региона подал в отставку прежний мэр Анапы Юрий Поляков, а на его место был назначен в качестве и. о. 39-летний заместитель главы города-курорта Вячеслав Вовк. Позже должность исполняющего обязанности мэра Анапы занял Василий Швец, до этого работавший на посту вице-губернатора края.

Также в Анапе завершила работу созданная решением губернатора комиссия по проверке соблюдения градостроительного законодательства. Ее задачей было проанализировать застройку в 500-метровой прибрежной зоне и выработать предложения для упорядочивания градостроительных норм. По итогам работы комиссия составила реестр проблемных объектов на курорте, где могут быть нарушения градостроительного законодательства. В реестр вошли более 120 объектов в прибрежной зоне от Утриша до Благовещенской.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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