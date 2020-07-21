Исполняющим обязанности мэра Анапы назначен Вячеслав Вовк

Во вторник исполняющим обязанности главы муниципального образования город-курорт Анапа назначен 39-летний Вячеслав Вовк, работавший до этого вице-мэром. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Вовк займет место теперь уже экс-мэра Юрий Полякова, добровольную отставку которого (о ней он заявил накануне после критики со стороны губернатора Кубани за ведущуюся застройку города) сегодня днем депутаты приняли на внеочередной сессии горсовета Анапы.

Вячеслав Вовк хорошо известен и очень уважаем в журналистском сообществе Кубани за свой высокий профессионализм. В свое время выпускник факультета управления Кубанского государственного университета работал корреспондентом МУП "Медиа-группа "Анапа", затем с 2009 по 2014 годы руководил управлением по взаимодействию со СМИ администрации курорта.

С 2014 года Вовк работал в департаменте по делам печати и СМИ администрации Краснодарского края, а в июле 2018 года был назначен на должность заместителя главы Анапы, где курировал вопросы внутренней политики.

Напомним, депутаты на сессии также приняли решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования город-курорт Анапа. Документы от желающих занять кресло мэра популярного курорта будут приниматься с 6 августа по 7 сентября, а сам конкурс состоится 28 сентября.